PETAKA Untuk Ruben Amorim? Baru Lima Bulan Gabung, Dan Ashworth Tinggalkan Manchester United

Getty Muhammad Zaki dan Harry SherlockPETAKA Untuk Ruben Amorim? Baru Lima Bulan Gabung, Dan Ashworth Tinggalkan Manchester UnitedManchester UnitedPremier LeagueTransfersDan Ashworth meletakkan jabatannya sebagai direktur olahraga Manchester United, meski baru lima bulan semenjak ditunjuk.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniAshworth mendadak tinggalkan Manchester UnitedBaru bergabung Juli 2024 kemarinSebelumnya tinggalkan Newcastle dengan tidak baik-baikGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang