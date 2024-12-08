Ruben Amorim Man UtdGetty
Muhammad Zaki dan Harry Sherlock

PETAKA Untuk Ruben Amorim? Baru Lima Bulan Gabung, Dan Ashworth Tinggalkan Manchester United

Manchester UnitedPremier LeagueTransfers

Dan Ashworth meletakkan jabatannya sebagai direktur olahraga Manchester United, meski baru lima bulan semenjak ditunjuk.

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  • Ashworth mendadak tinggalkan Manchester United
  • Baru bergabung Juli 2024 kemarin
  • Sebelumnya tinggalkan Newcastle dengan tidak baik-baik
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