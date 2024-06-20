Erik ten Hag Casemiro Manchester United 2023-24Getty Images
Muhammad Zaki dan Aditya Gokhale

Manchester United Semakin 'Meng-Ajax'! Buru Eks Anak Didik Erik Ten Hag Gantikan Casemiro

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Manchester United berburu mantan anak didik Erik ten Hag untuk menggantikan Casemiro yang diyakini akan segera pergi - semakin 'meng-Ajax'?

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  • Manchester United berburu pengganti Casemiro
  • Memantau situasi Edson Alvarez di West Ham
  • Pernah bekerja di bawah Ten Hag di Ajax
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