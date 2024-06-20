Manchester United Semakin 'Meng-Ajax'! Buru Eks Anak Didik Erik Ten Hag Gantikan Casemiro

Getty ImagesMuhammad Zaki dan Aditya GokhaleManchester United Semakin 'Meng-Ajax'! Buru Eks Anak Didik Erik Ten Hag Gantikan CasemiroManchester UnitedCasemiroEdson AlvarezErik ten HagWest Ham UnitedPremier LeagueTransfersAjaxEredivisieManchester United berburu mantan anak didik Erik ten Hag untuk menggantikan Casemiro yang diyakini akan segera pergi - semakin 'meng-Ajax'?Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowManchester United berburu pengganti CasemiroMemantau situasi Edson Alvarez di West HamPernah bekerja di bawah Ten Hag di AjaxArtikel dilanjutkan di bawah ini