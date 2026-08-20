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Manchester City mengincar bintang Serie A senilai €60 juta setelah kepergian Rodri
City bidik bintang AS Roma, Kone
Manchester City mengarahkan bidikan kepada gelandang Roma Kone saat mereka berupaya memperkuat opsi di lini tengah pada musim panas ini. Menurut Daily Mail, pemain internasional Prancis berusia 25 tahun itu telah muncul sebagai target serius bagi juara Premier League tersebut. Kone sebelumnya santer dikaitkan dengan potensi kepindahan ke rival sekota, Manchester United, pada bursa transfer saat ini, tetapi kesepakatan itu gagal terwujud. Ia belum juga meninggalkan ibu kota Italia, sehingga membuka peluang bagi City untuk bergerak.
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Membangun kembali lini tengah setelah kepergian besar-besaran
Ketertarikan mendadak City pada mantan bintang Toulouse itu muncul setelah perombakan signifikan di lini tengah mereka. Klub baru-baru ini menyetujui kepergian gelandang Spanyol Rodri, yang bergabung dengan Barcelona.
Selain itu, Reijnders menuntaskan kepindahan permanen ke klub Arab Saudi Al-Qadsiah. Bersama-sama, dua kepergian itu menghasilkan total gabungan yang mencengangkan sebesar €137,5 juta termasuk bonus terkait performa, membuat City memiliki dana sekaligus kebutuhan yang jelas untuk memperkuat lini tengah mereka.
Roma tetapkan harga jual untuk gelandang
Kone saat ini masih terikat kontrak dengan Roma hingga Juni 2029, yang membuat klub Serie A itu berada dalam posisi kuat dalam setiap negosiasi potensial. Namun, klub Italia tersebut dikabarkan terbuka untuk melepas sang gelandang pada musim panas ini dengan harga yang tepat. Roma mematok harga yang diperkirakan berada di kisaran €50 juta hingga €60 juta untuk pemain internasional Prancis itu. Valuasi tersebut merupakan angka yang sangat terjangkau bagi raksasa Eropa seperti City, terutama mengingat arus kas terbaru mereka dari penjualan pemain.
- Getty Images Sport
Manchester City bersiap mengajukan tawaran resmi
Berbekal dana transfer yang besar, Manchester City kini serius mempertimbangkan langkah formal untuk membawa gelandang dinamis itu ke Premier League. Profil Kone sesuai dengan yang dicari klub untuk mengembalikan kedalaman dan kualitas skuad mereka.
Mencapai kesepakatan dengan Roma akan menjadi prioritas utama dalam beberapa pekan ke depan karena Manchester City ingin menuntaskan transformasi lini tengah mereka sebelum musim baru dimulai.
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