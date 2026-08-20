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rodri(C)Getty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Manchester City mengincar bintang Serie A senilai €60 juta setelah kepergian Rodri

Transfers
Manchester City
M. Kone
Premier League
Roma
Serie A
T. Reijnders
Rodri

Manchester City telah mengidentifikasi gelandang AS Roma Manu Kone sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah mereka setelah kepergian Rodri dan Tijjani Reijnders. Pemain internasional Prancis itu sebelumnya dikaitkan dengan Manchester United, tetapi Manchester City kini serius mempertimbangkan langkah transfer senilai hingga €60 juta.


  • City bidik bintang AS Roma, Kone

    Manchester City mengarahkan bidikan kepada gelandang Roma Kone saat mereka berupaya memperkuat opsi di lini tengah pada musim panas ini. Menurut Daily Mail, pemain internasional Prancis berusia 25 tahun itu telah muncul sebagai target serius bagi juara Premier League tersebut. Kone sebelumnya santer dikaitkan dengan potensi kepindahan ke rival sekota, Manchester United, pada bursa transfer saat ini, tetapi kesepakatan itu gagal terwujud. Ia belum juga meninggalkan ibu kota Italia, sehingga membuka peluang bagi City untuk bergerak.

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  • AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Membangun kembali lini tengah setelah kepergian besar-besaran

    Ketertarikan mendadak City pada mantan bintang Toulouse itu muncul setelah perombakan signifikan di lini tengah mereka. Klub baru-baru ini menyetujui kepergian gelandang Spanyol Rodri, yang bergabung dengan Barcelona.

    Selain itu, Reijnders menuntaskan kepindahan permanen ke klub Arab Saudi Al-Qadsiah. Bersama-sama, dua kepergian itu menghasilkan total gabungan yang mencengangkan sebesar €137,5 juta termasuk bonus terkait performa, membuat City memiliki dana sekaligus kebutuhan yang jelas untuk memperkuat lini tengah mereka.

  • Roma tetapkan harga jual untuk gelandang

    Kone saat ini masih terikat kontrak dengan Roma hingga Juni 2029, yang membuat klub Serie A itu berada dalam posisi kuat dalam setiap negosiasi potensial. Namun, klub Italia tersebut dikabarkan terbuka untuk melepas sang gelandang pada musim panas ini dengan harga yang tepat. Roma mematok harga yang diperkirakan berada di kisaran €50 juta hingga €60 juta untuk pemain internasional Prancis itu. Valuasi tersebut merupakan angka yang sangat terjangkau bagi raksasa Eropa seperti City, terutama mengingat arus kas terbaru mereka dari penjualan pemain.

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  • AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Manchester City bersiap mengajukan tawaran resmi

    Berbekal dana transfer yang besar, Manchester City kini serius mempertimbangkan langkah formal untuk membawa gelandang dinamis itu ke Premier League. Profil Kone sesuai dengan yang dicari klub untuk mengembalikan kedalaman dan kualitas skuad mereka.

    Mencapai kesepakatan dengan Roma akan menjadi prioritas utama dalam beberapa pekan ke depan karena Manchester City ingin menuntaskan transformasi lini tengah mereka sebelum musim baru dimulai.

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