Ketertarikan mendadak City pada mantan bintang Toulouse itu muncul setelah perombakan signifikan di lini tengah mereka. Klub baru-baru ini menyetujui kepergian gelandang Spanyol Rodri, yang bergabung dengan Barcelona.

Selain itu, Reijnders menuntaskan kepindahan permanen ke klub Arab Saudi Al-Qadsiah. Bersama-sama, dua kepergian itu menghasilkan total gabungan yang mencengangkan sebesar €137,5 juta termasuk bonus terkait performa, membuat City memiliki dana sekaligus kebutuhan yang jelas untuk memperkuat lini tengah mereka.