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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Manchester City Memasuki Wilayah Antah-Berantah demi Menambal Kekosongan Rodri

Transfers
Barcelona
Manchester City
Chelsea
Rodri
E. Fernandez
Premier League
Inggris

Manchester City masih menganggap bintang Chelsea, Enzo, sebagai salah satu opsinya untuk menutupi kekosongan yang akan ditinggalkan Rodri ketika gelandang asal Spanyol itu, menurut semua indikasi, hijrah ke Barcelona.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa masalah bagi Manchester City adalah skenario yang ditetapkan Chelsea untuk menyetujui negosiasi terkait kepergian Enzo dari markas Stamford Bridge sudah tidak berlaku lagi.

Tenggat waktu yang ditentukan klub London untuk menerima tawaran senilai 120 juta pounds telah berakhir kemarin, Jumat, tanpa Manchester City meletakkan jumlah tersebut di atas meja.

Sejak saat itu, Chelsea menarik syarat-syarat yang sebelumnya mereka tetapkan untuk mengizinkan kepergian sang gelandang, dan kini menanti Enzo tetap bertahan di Stamford Bridge selama musim 2026-2027. 

Faktanya, pemain tersebut hari ini, Sabtu, tampil untuk pertama kalinya bersama pelatih Xabi Alonso dalam kemenangan atas Real Sociedad, setelah kembali dari liburan yang ia peroleh usai Piala Dunia.

Kendati demikian, Manchester City tidak mencoret kesepakatan ini, menurut yang disebutkan surat kabar "The Telegraph" dan pakar bursa transfer Fabrizio Romano.

Dengan begitu, kesepakatan Enzo memasuki wilayah yang tidak diketahui, sebab klub Inggris itu bisa saja mencoba lagi dalam beberapa hari ke depan, tetapi kali ini melalui negosiasi syarat-syarat baru untuk transfer dari nol.

  • RodriGetty Images

    Keterkaitan dengan kasus Rodri

    Ketertarikan pada Rodri jelas terlihat. Barcelona bahkan sudah mengajukan tawaran ketiga kepada Manchester City untuk merekrut gelandang internasional Spanyol tersebut, setelah dua tawaran pertama ditolak.

    Tawaran terakhir ini menaikkan nilai tetap transfer menjadi 70 juta euro, setelah klub Catalan itu mengawali komunikasinya dengan tawaran sekitar 45 juta euro, sebelum kemudian menaikkannya menjadi hampir 65 juta.

    Suasana optimisme menyelimuti internal Barcelona, di mana klub meyakini bahwa kesepakatan bisa dirampungkan selama akhir pekan ini. Di Manchester pun berkembang keyakinan bahwa negosiasi pada akhirnya akan mencapai kesepakatan.

    Penjualan Rodri akan memberi Manchester City ruang lebih besar terkait aturan Financial Fair Play, sehingga memungkinkan mereka untuk menuntaskan perekrutan penggantinya.

    Seperti yang telah kami sebutkan, Enzo merupakan pengganti yang paling diutamakan di dalam Stadion Etihad, dan berakhirnya batas waktu yang ditetapkan Chelsea tidak akan berarti berakhirnya kisah gelandang tersebut.

    Maresca, pelatih baru Manchester City sekaligus mantan pelatih Enzo di Chelsea, telah menjelaskan kemarin Jumat bahwa klubnya tidak akan masuk dalam permainan batas waktu yang ditetapkan oleh Chelsea.

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  • Enzo Fernandez Chelsea HICGetty Images

    Pekan baru

    Chelsea berusaha menegaskan bahwa merekalah pemegang keputusan atas masa depan pemain yang kontraknya bersama klub berlaku hingga tahun 2032.

    Adapun Manchester City, mereka akan menunggu untuk mengetahui akhir final dari kesepakatan Rodri, dan setelah itu akan kembali bergerak untuk mendapatkan Enzo. 

    Sebagaimana diungkapkan Fabrizio Romano dalam pembaruan terakhirnya mengenai kondisi bursa transfer, manajemen City terus menjalin kontak dengan agen sang pemain dalam beberapa hari terakhir.

    Dengan demikian, skenarionya pada dasarnya tidak berubah, tetapi berubah dari sisi detail. Manchester City masih menginginkan Enzo, namun kini mereka tidak lagi berhadapan dengan Chelsea yang sama seperti kemarin, Jumat, yang membuka pintu bagi kepergian sang pemain dengan syarat-syarat yang ditetapkan secara jelas, seolah-olah menjadi klausul penalti.

    Dan kini, Manchester City harus menentukan jumlah yang bersedia mereka bayarkan untuk membuka pintu Stamford Bridge dan merampungkan kesepakatan dengan pemain asal Argentina tersebut.

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