Manchester City masih menganggap bintang Chelsea, Enzo, sebagai salah satu opsinya untuk menutupi kekosongan yang akan ditinggalkan Rodri ketika gelandang asal Spanyol itu, menurut semua indikasi, hijrah ke Barcelona.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa masalah bagi Manchester City adalah skenario yang ditetapkan Chelsea untuk menyetujui negosiasi terkait kepergian Enzo dari markas Stamford Bridge sudah tidak berlaku lagi.

Tenggat waktu yang ditentukan klub London untuk menerima tawaran senilai 120 juta pounds telah berakhir kemarin, Jumat, tanpa Manchester City meletakkan jumlah tersebut di atas meja.

Sejak saat itu, Chelsea menarik syarat-syarat yang sebelumnya mereka tetapkan untuk mengizinkan kepergian sang gelandang, dan kini menanti Enzo tetap bertahan di Stamford Bridge selama musim 2026-2027.

Faktanya, pemain tersebut hari ini, Sabtu, tampil untuk pertama kalinya bersama pelatih Xabi Alonso dalam kemenangan atas Real Sociedad, setelah kembali dari liburan yang ia peroleh usai Piala Dunia.

Kendati demikian, Manchester City tidak mencoret kesepakatan ini, menurut yang disebutkan surat kabar "The Telegraph" dan pakar bursa transfer Fabrizio Romano.

Dengan begitu, kesepakatan Enzo memasuki wilayah yang tidak diketahui, sebab klub Inggris itu bisa saja mencoba lagi dalam beberapa hari ke depan, tetapi kali ini melalui negosiasi syarat-syarat baru untuk transfer dari nol.