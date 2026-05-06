Man Utd merencanakan perburuan pemain bintang Lyon untuk mengatasi posisi yang menjadi masalah
Setan Merah ikut bersaing untuk mendapatkan Moreira
Menurut laporan dari A Bola, Manchester United sedang merencanakan transfer musim panas untuk pemain sayap kiri Moreira guna mengatasi masalah yang sudah lama mereka hadapi di lini sayap. Pemain berbakat berusia 21 tahun ini baru saja bergabung dengan klub Prancis tersebut dari Sporting B pada 22 Juli dengan biaya awal sebesar €2 juta, meskipun nilai pasarnya saat itu hanya €400.000. Sejak saat itu, nilainya telah melonjak tajam selama sembilan bulan terakhir. Raksasa Liga Premier ini menghadapi persaingan ketat dari beberapa klub papan atas di Serie A dan Bundesliga, yang juga telah memantau musim debutnya yang fenomenal.
Dari pemain cadangan menjadi pemain inti yang tak tergantikan
Kenaikan pesat Moreira agak tak terduga pada awal musim ini. Awalnya dipandang sebagai pemain muda yang perlu dikembangkan, penyerang ini langsung diturunkan sebagai starter setelah Malick Fofana mengalami cedera serius pada musim gugur lalu. Bermain terutama sebagai sayap kiri, ia telah tampil dalam 35 pertandingan di semua kompetisi, dengan total menit bermain 2.103. Kontribusinya di level domestik dan Eropa sangat konsisten, dengan mencetak empat gol dan delapan assist dalam 25 pertandingan Ligue 1, serta dua gol dalam tujuh penampilan di Liga Europa, dan dua gol dalam tiga penampilan di Coupe de France.
Perpanjangan kontrak dan kenaikan nilai
Meskipun minat dari Old Trafford semakin meningkat, Lyon sangat bertekad untuk mempertahankan aset berharga mereka. Lahir pada 19 Maret 2005, penyerang dinamis ini saat ini terikat kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2029, namun klub Prancis tersebut diperkirakan akan memberinya perpanjangan kontrak selama satu tahun dalam waktu dekat. Meskipun nilai pasarnya kini diperkirakan sekitar €10 juta (£9 juta/$12 juta), Lyon dilaporkan akan meminta biaya yang jauh lebih tinggi. Selain itu, pejabat Sporting dengan cerdik mengamankan klausul 20% dari hasil penjualan saat mereka menyetujui transfernya, yang berarti mereka akan menerima dorongan finansial yang substansial dari setiap transfer bernilai besar di masa depan.
Menganalisis potensi pergerakan pasar di musim panas
Menjelang ditutupnya jendela transfer musim panas, United harus segera memutuskan apakah akan mewujudkan minat mereka dengan mengajukan tawaran resmi. Mengingat profilnya sangat sesuai dengan struktur perekrutan baru yang mereka terapkan, merekrut pemain sayap kiri berbakat ini bisa menjadi langkah yang sangat penting. Namun, mereka harus bertindak tegas untuk mengungguli para pesaing dari Eropa dan meyakinkan Lyon agar bersedia bernegosiasi.