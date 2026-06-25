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Man Utd mengincar transfer mengejutkan untuk kiper timnas Skotlandia di Piala Dunia
Penjaga gawang Red Devils
Staf perekrutan Old Trafford sedang memantau kiper berpengalaman tersebut untuk mendukung perombakan besar-besaran pada hierarki penjaga gawang mereka saat ini. Menurut The Sun, Gunn muncul sebagai target utama setelah baru-baru ini tampil membela Skotlandia dalam laga-laga Piala Dunia melawan Haiti, Maroko, dan Brasil. Mantan pemain Norwich City ini memiliki ikatan historis yang kuat dengan direktur sepak bola United, Jason Wilcox, sejak mereka pernah bersama di akademi Manchester City.
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Onana diminta untuk pergi
Upaya aktif klub dalam mencari opsi alternatif ini berakar dari keputusan tegas untuk melepas Altay Bayindir dan mantan bintang Inter, Andre Onana. Pihak manajemen telah secara eksplisit memberitahukan kepada pemain internasional Kamerun tersebut mengenai niat mereka untuk menjualnya selama jendela transfer saat ini, meskipun ia tetap dijadwalkan untuk kembali mengikuti latihan pramusim awal dalam dua pekan ke depan jika kesepakatan belum tercapai. Sementara itu, Bayindir diperkirakan akan kembali ke Turki.
Lammens semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti
Kiper muda Senne Lammens telah mengukuhkan posisinya sebagai kiper utama tak terbantahkan di Old Trafford sejak melakukan debutnya melawan Sunderland pada Oktober lalu. Namun, seiring kembalinya kompetisi Liga Champions yang bergengsi ke dalam jadwal pertandingan yang padat musim depan, tim perekrutan bertekad untuk mendatangkan pesaing yang andal dan berpengalaman. United juga telah memantau kiper veteran Leeds United, Karl Darlow, sementara kiper muda Radek Vitek yang baru saja kembali dari masa peminjaman secara tegas menyatakan keengganannya untuk kembali hanya sebagai pemain cadangan.
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Uji coba pramusim semakin mendekat
Jika transfernya terhambat, Onana berpotensi tampil dalam laga persahabatan mendatang melawan Wrexham di Helsinki pada 18 Juli dan Rosenborg pada 24 Juli. Bayindir akan kembali dari liburan pasca-Piala Dunia yang diperpanjang selama tiga minggu, setelah Turki tersingkir lebih awal oleh Australia dan Paraguay, sebelum menyelesaikan rencana kepindahannya ke Besiktas. Skuad penjaga gawang yang telah final ini akan langsung menghadapi ujian di kompetisi domestik saat United memulai kampanye Liga Premier mereka dengan bertandang ke markas Hull City, tim yang baru promosi, pada 22 Agustus.