Man Utd mengincar transfer mengejutkan untuk kiper timnas Skotlandia di Piala Dunia

Upaya aktif klub dalam mencari opsi alternatif ini berakar dari keputusan tegas untuk melepas Altay Bayindir dan mantan bintang Inter, Andre Onana. Pihak manajemen telah secara eksplisit memberitahukan kepada pemain internasional Kamerun tersebut mengenai niat mereka untuk menjualnya selama jendela transfer saat ini, meskipun ia tetap dijadwalkan untuk kembali mengikuti latihan pramusim awal dalam dua pekan ke depan jika kesepakatan belum tercapai. Sementara itu, Bayindir diperkirakan akan kembali ke Turki.