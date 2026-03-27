Manchester United v Aston Villa - Premier League
Khaled Mahmoud

Man Utd mendapat peringatan dari pelatih Slovenia terkait Benjamin Sesko setelah sang striker dicoret dari skuad tim nasional

Pelatih kepala Slovenia, Bostjan Cesar, telah menyampaikan pesan yang tegas kepada Manchester United, dengan menegaskan bahwa ia tidak akan "dibuat-buat" terkait ketersediaan Benjamin Sesko untuk tim nasional. Penyerang yang sangat diunggulkan itu telah menarik diri dari skuad saat ini untuk mengatasi masalah kebugarannya, namun pelatih tim nasionalnya menuntut lebih banyak rasa hormat dari klub raksasa Old Trafford tersebut.

    Pelatih Slovenia itu telah memperingatkan United bahwa klub tersebut tidak bisa menentukan syarat-syarat terkait ketersediaan Sesko untuk tim nasional, meskipun telah mengizinkan sang striker absen dalam laga persahabatan mendatang melawan Hongaria dan Montenegro demi pemulihan cedera. Meskipun United mengklaim sedang "mengelola dengan hati-hati" pemain berusia 22 tahun itu, Cesar tetap bersikukuh bahwa staf medisnya lah yang akan menjadi penentu utama kondisi kebugaran sang pemain di masa mendatang, dan menolak memberikan perlakuan khusus kepada klub Liga Premier tersebut.


    • Iklan
    Prioritas tim nasional dan peraturan UEFA

    Cesar bersikap tegas, menekankan bahwa prioritas seringkali berbeda antara klub dan tim nasional. Ia menegaskan bahwa tim nasional harus menghargai posisinya sendiri sesuai peraturan UEFA. "Biasanya tim nasional sangat penting bagi kami, sedikit kurang penting bagi mereka (United), tapi lebih baik bagi Benjamin untuk tidak berlatih selama 14 hari ini," kata Cesar. "Tim medis kami langsung menilai bahwa tidak baik baginya untuk bermain."

    Manajer tersebut semakin memperkuat otoritasnya dengan menyatakan: "Kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita adalah negara kecil, tapi ini adalah tim nasional. Bagi saya, dan saya adalah pihak yang bertanggung jawab, tidak akan ada penyimpangan di sini. Baik itu Manchester United atau Celje, Anda tahu apa aturan tim nasional UEFA. Tidak akan ada penyimpangan."

    Ketegangan antara kedua belah pihak bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Terjadi kebuntuan yang cukup mencolok pada bulan November setelah Sesko mundur dari skuad akibat cedera lutut yang dideritanya saat bertanding melawan Tottenham. Saat itu, mantan pelatih Matjaz Kek mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya komunikasi dari pihak Setan Merah. Periode tersebut terbukti merugikan bagi Slovenia, karena kekalahan mereka selanjutnya dari Kosovo mengakhiri impian mereka untuk lolos ke Piala Dunia.

    Menyusul kekecewaan tersebut, kontrak Kek tidak diperpanjang, yang berujung pada penunjukan Cesar pada Januari. Pejabat baru tersebut tampaknya bertekad untuk memastikan bahwa hubungannya dengan United dimulai sesuai dengan syaratnya sendiri. Meskipun United akan senang jika Sesko pulang untuk beristirahat minggu ini, jeda tersebut berfungsi sebagai pertemuan tatap muka pertama bagi sang pemain dan manajer timnas barunya untuk menyamakan persepsi mengenai rencana ke depan.

    Menjelang laga melawan Leeds

    Manchester United akan terus memantau kondisi kebugaran Sesko di pemusatan latihan Slovenia di Ljubljana, tempat ia saat ini menjalani latihan ringan guna memastikan ia siap bertanding dalam laga melawan Leeds pada 13 April.

