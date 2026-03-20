Man Utd 'hampir' mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Kobbie Mainoo dan Harry Maguire

Perjalanan Mainoo menuju kontrak barunya ini tidaklah mulus. Selama masa kepelatihan Ruben Amorim, gelandang ini kehilangan tempatnya di tim utama dan kabarnya sempat mempertimbangkan untuk dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan waktu bermain. Namun, keputusan klub yang teguh untuk tidak melepasnya terbukti tepat. Sejak Carrick mengambil alih, Mainoo kembali menjadi andalan di starting XI, dengan mencatatkan 23 penampilan di semua kompetisi musim ini. Kebangkitan ini berujung pada pemanggilannya kembali ke skuad senior Inggris. Transformasinya dari pemain cadangan yang frustrasi menjadi pemain yang kini memiliki peluang realistis untuk masuk skuad Three Lions di Piala Dunia menegaskan betapa pentingnya perannya dalam skema taktis Carrick.