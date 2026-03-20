AFP
Diterjemahkan oleh
Man Utd 'hampir' mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Kobbie Mainoo dan Harry Maguire
Visi jangka panjang untuk Mainoo
Menurut The Athletic, langkah paling signifikan melibatkan Mainoo yang berusia 20 tahun. Meskipun kontraknya saat ini berakhir pada 2027, United siap menawarkan perpanjangan kontrak besar-besaran kepada lulusan akademi tersebut hingga musim panas 2031. Kontrak yang diusulkan ini disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan, yang mencerminkan statusnya sebagai salah satu talenta muda elit Eropa. Negosiasi komitmen jangka panjang ini menandakan niat United untuk membangun lini tengah masa depan mereka berdasarkan kemampuan teknis dan ketenangan Mainoo.
- Getty Images Sport
Dari ketidakpastian transfer hingga dipanggil kembali ke timnas Inggris
Perjalanan Mainoo menuju kontrak barunya ini tidaklah mulus. Selama masa kepelatihan Ruben Amorim, gelandang ini kehilangan tempatnya di tim utama dan kabarnya sempat mempertimbangkan untuk dipinjamkan ke klub lain demi mendapatkan waktu bermain. Namun, keputusan klub yang teguh untuk tidak melepasnya terbukti tepat. Sejak Carrick mengambil alih, Mainoo kembali menjadi andalan di starting XI, dengan mencatatkan 23 penampilan di semua kompetisi musim ini. Kebangkitan ini berujung pada pemanggilannya kembali ke skuad senior Inggris. Transformasinya dari pemain cadangan yang frustrasi menjadi pemain yang kini memiliki peluang realistis untuk masuk skuad Three Lions di Piala Dunia menegaskan betapa pentingnya perannya dalam skema taktis Carrick.
Menjaga stabilitas pertahanan bersama Maguire
Di lini pertahanan, Maguire juga hampir mencapai kesepakatan kontrak. Bek yang semula dijadwalkan menjadi pemain bebas transfer pada akhir musim ini, kini sedang menyelesaikan kontrak baru berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Maguire, yang bergabung dengan Manchester United dari Leicester City pada Agustus 2019 dengan biaya transfer sebesar £80 juta—yang saat itu menjadi rekor—tetap menjadi sosok penting di Old Trafford. Pemain berusia 34 tahun ini adalah salah satu pemain yang performa apiknya dihargai dengan tempat di skuad Inggris.
- Getty Images Sport
Persaingan untuk empat besar
Waktu perpanjangan kontrak ini bukanlah kebetulan belaka. Baik Mainoo maupun Maguire selalu menjadi bagian dari susunan pemain inti dalam kesembilan pertandingan yang dipimpin Carrick. Di bawah bimbingan mantan gelandang United tersebut, tim ini telah menemukan ketajaman dan disiplin pertahanan yang telah mengantarkan mereka ke posisi Liga Champions. Saat mereka bersiap menghadapi Bournemouth pada Jumat malam, kesepakatan kontrak yang berhasil ini diharapkan dapat memberikan dorongan psikologis tambahan bagi skuad yang tampak semakin mampu menantang para elit liga sekali lagi.
Iklan