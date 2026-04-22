Man Utd berencana merekrut bintang Real Madrid untuk mengisi posisi yang menjadi prioritas

United juga melirik ke luar negeri. Menurut BBC, Aurelien Tchouameni dari Real Madrid telah muncul sebagai nama teratas dalam daftar pendek pemain internasional yang dipantau klub untuk mengatasi masalah utama mereka musim panas ini.

Upaya untuk mendatangkan Tchouameni bukanlah hal baru bagi para petinggi di Carrington. United dikabarkan sangat tertarik pada pemain berusia 26 tahun itu ketika ia meninggalkan Monaco pada 2022, tetapi gelandang tersebut akhirnya memilih gemerlapnya Bernabeu. Sejak saat itu, ia telah berkembang menjadi salah satu gelandang bertahan paling efektif di dunia sepak bola, dengan mencatatkan 191 penampilan dan menyumbang tujuh gol untuk raksasa Spanyol tersebut.

Real Madrid sangat ingin memperpanjang kontrak Tchouameni saat ini, yang akan berakhir pada 2028. Namun, setelah musim yang tampaknya akan berakhir tanpa trofi besar, ada perasaan bahwa musim panas dengan perubahan signifikan akan datang ke Bernabeu. Jika United datang dengan tawaran yang besar, Madrid mungkin tergoda untuk menyetujui penjualan guna mendanai rencana pembangunan kembali mereka di bawah Florentino Perez.