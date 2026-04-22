Man Utd berencana merekrut bintang Real Madrid untuk mengisi posisi yang menjadi prioritas
Perombakan lini tengah menjadi prioritas utama
Setelah sebelumnya lebih banyak berfokus pada lini serang dan posisi penjaga gawang pada bursa transfer sebelumnya, Manchester United kini telah mengalihkan perhatiannya sepenuhnya ke lini tengah. Klub ini sedang melakukan pencarian besar-besaran untuk mencari talenta yang dapat menghidupkan kembali lini tengah yang sering kali kesulitan menjaga konsistensi, meskipun telah munculnya bintang-bintang muda seperti Kobbie Mainoo.
Beberapa nama yang dilaporkan sedang dipantau antara lain Elliot Anderson dari Nottingham Forest, Carlos Baleba dari Brighton, dan Adam Wharton dari Crystal Palace. Dengan hengkangnya Casemiro di akhir musim, merekrut gelandang bertahan baru telah menjadi prioritas utama bagi petinggi United.
Bintang Madrid kembali menjadi sorotan
United juga melirik ke luar negeri. Menurut BBC, Aurelien Tchouameni dari Real Madrid telah muncul sebagai nama teratas dalam daftar pendek pemain internasional yang dipantau klub untuk mengatasi masalah utama mereka musim panas ini.
Upaya untuk mendatangkan Tchouameni bukanlah hal baru bagi para petinggi di Carrington. United dikabarkan sangat tertarik pada pemain berusia 26 tahun itu ketika ia meninggalkan Monaco pada 2022, tetapi gelandang tersebut akhirnya memilih gemerlapnya Bernabeu. Sejak saat itu, ia telah berkembang menjadi salah satu gelandang bertahan paling efektif di dunia sepak bola, dengan mencatatkan 191 penampilan dan menyumbang tujuh gol untuk raksasa Spanyol tersebut.
Real Madrid sangat ingin memperpanjang kontrak Tchouameni saat ini, yang akan berakhir pada 2028. Namun, setelah musim yang tampaknya akan berakhir tanpa trofi besar, ada perasaan bahwa musim panas dengan perubahan signifikan akan datang ke Bernabeu. Jika United datang dengan tawaran yang besar, Madrid mungkin tergoda untuk menyetujui penjualan guna mendanai rencana pembangunan kembali mereka di bawah Florentino Perez.
Carrick mulai membangun momentum untuk kembali ke Liga Champions
Berita-berita transfer ini muncul di tengah upaya Michael Carrick yang terus mengarahkan United menuju akhir musim yang sukses. Setelah meraih kemenangan krusial 1-0 atas Chelsea di Stamford Bridge, United kini berada di ambang memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions. Kualifikasi ini dianggap sangat penting bagi daya tarik klub di bursa transfer, terutama saat berusaha mendatangkan pemain dari klub sekelas Madrid.
Anggaran gaji telah disetujui untuk kedatangan pemain bintang
United juga bekerja keras di belakang layar untuk memastikan mereka memiliki keleluasaan finansial guna menyelesaikan transfer sebesar ini. Kepergian para pemain bergaji tinggi seperti Casemiro dan Jadon Sancho yang diperkirakan akan terjadi akan secara signifikan meringankan beban gaji. Selain itu, klub sedang menunggu untuk melihat apakah Barcelona akan menggunakan opsi senilai €30 juta untuk merekrut Marcus Rashford sebelum batas waktu pertengahan Juni, yang akan memberikan tambahan dana transfer.
Dengan jalan yang jelas menuju Liga Champions dan kebutuhan mendesak akan kehadiran pemain kelas dunia di posisi gelandang tengah, perekrutan Tchouameni akan menegaskan niat United untuk bersaing di level tertinggi lagi. Meskipun pemain Prancis itu tetap menjadi bagian penting dari skuad Madrid untuk saat ini, daya tarik menjadi titik fokus era baru di Old Trafford bisa menjadi tawaran yang menggoda jika kedua klub dapat menyepakati biaya transfer.