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Richard Martin dan Anugerah Pamuji

"Fisik Letoy, Mental Lemah" - Man United Dikritik Secara Brutal, Bukannya Maju Malah Makin Hancur Di Tangan Ruben Amorim

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Roy Keane mengkritik habis Manchester United setelah mereka kalah 4-1 dari Newcastle dan mengalami kekalahan ke-14 di Premier League musim ini.

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  • Keane tidak terkesan dengan Red Devils
  • United terpuruk ke kekalahan ke-14 musim PL
  • Mengkritik level energi mantan klubnya ini
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