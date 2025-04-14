"Fisik Letoy, Mental Lemah" - Man United Dikritik Secara Brutal, Bukannya Maju Malah Makin Hancur Di Tangan Ruben Amorim

Getty Richard Martin dan Anugerah Pamuji"Fisik Letoy, Mental Lemah" - Man United Dikritik Secara Brutal, Bukannya Maju Malah Makin Hancur Di Tangan Ruben AmorimManchester UnitedNewcastle UnitedPremier LeagueNewcastle United vs Manchester UnitedRoy Keane mengkritik habis Manchester United setelah mereka kalah 4-1 dari Newcastle dan mengalami kekalahan ke-14 di Premier League musim ini.Artikel berlanjut di bawahArtikel berlanjut di bawahArtikel berlanjut di bawahArtikel dilanjutkan di bawah iniKeane tidak terkesan dengan Red DevilsUnited terpuruk ke kekalahan ke-14 musim PLMengkritik level energi mantan klubnya iniIkuti GOAL di WhatsApp! 🟢📱