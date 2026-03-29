Malo Gusto membela 'manajer utama' Liam Rosenior di tengah krisis Chelsea

Gusto mengatakan kepada ESPN: "Menurut saya, dia [Rosenior] adalah pelatih kelas atas. Saya melihat banyak orang mengkritiknya. Menurut saya, dia adalah sosok yang luar biasa, manajer yang hebat, dan seperti yang Anda katakan, dia masih muda. Dia memiliki banyak potensi untuk masa depan, tetapi jika dia menjadi manajer Chelsea, itu karena dia memiliki bakat untuk itu. Bagi kami sebagai tim, kami harus percaya padanya, percaya pada cara kami bermain, tetap berpegang pada rencana kami, dan melihat bagaimana hasilnya.

"Dia orang yang baik, sangat jujur, sangat sederhana, dan Anda bisa melihat betapa bersemangatnya dia. "Dia ingin berbagi semangatnya terhadap sepak bola dengan kami dan saya merasa ingin bermain untuknya, saya ingin menunjukkan yang terbaik saat dia menurunkan saya ke lapangan."