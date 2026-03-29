AFP
Malo Gusto membela 'manajer utama' Liam Rosenior di tengah krisis Chelsea
Gusto mendukung Rosenior untuk menjadi starter di Chelsea
Bek asal Prancis itu secara terbuka memberikan dukungan penuh kepada Rosenior, sambil mengakui bahwa ia tidak memahami sorotan tajam yang dihadapi pria berusia 41 tahun itu sejak ditunjuk di Stamford Bridge. Rosenior mengambil alih kendali pada Januari lalu menyusul pemecatan mengejutkan Enzo Maresca, namun kedatangannya awalnya disambut dengan skeptisisme dan ejekan di media sosial dari para pendukung tim rival.
Bek sayap itu berjanji akan berjuang demi manajer yang penuh semangat
Gusto mengatakan kepada ESPN: "Menurut saya, dia [Rosenior] adalah pelatih kelas atas. Saya melihat banyak orang mengkritiknya. Menurut saya, dia adalah sosok yang luar biasa, manajer yang hebat, dan seperti yang Anda katakan, dia masih muda. Dia memiliki banyak potensi untuk masa depan, tetapi jika dia menjadi manajer Chelsea, itu karena dia memiliki bakat untuk itu. Bagi kami sebagai tim, kami harus percaya padanya, percaya pada cara kami bermain, tetap berpegang pada rencana kami, dan melihat bagaimana hasilnya.
"Dia orang yang baik, sangat jujur, sangat sederhana, dan Anda bisa melihat betapa bersemangatnya dia. "Dia ingin berbagi semangatnya terhadap sepak bola dengan kami dan saya merasa ingin bermain untuknya, saya ingin menunjukkan yang terbaik saat dia menurunkan saya ke lapangan."
Kesulitan pasca kejutan Maresca
Transisi dari era Maresca terbukti sulit bagi klub raksasa London tersebut. Pelatih asal Italia itu secara mengejutkan diberhentikan meskipun berhasil membawa tim meraih gelar Piala Dunia Antarklub dan Liga Konferensi pada musim perdananya. Gusto mengungkapkan bahwa ruang ganti tim terkejut dengan keputusan tersebut dan menyiratkan bahwa penurunan performa yang terjadi kemudian merupakan akibat langsung dari pergolakan besar di tengah musim tersebut.
"Situasinya agak rumit bagi kami di tengah musim ketika Enzo Maresca dipecat," jelas Gusto. "Jadi, kedatangan pelatih baru sekarang, menurut saya itu merupakan perubahan besar bagi tim, sejujurnya semua orang terkejut. Agak sulit [mengubah sistem], ketika Anda mulai memahami satu sistem dan kemudian langsung harus beralih ke sistem lain, mungkin itu sedikit lebih [sulit] bagi kami karena kami memiliki pengalaman yang sedikit lebih sedikit."
Dewan tetap teguh meski mengalami rentetan kekalahan
Meskipun hasilnya kurang memuaskan, termasuk tersingkir dengan agregat telak 8-2 dari Liga Champions di tangan Paris Saint-Germain, petinggi Chelsea dilaporkan tetap bersikap sabar. Berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya di Stamford Bridge, kepemimpinan saat ini lebih mengutamakan stabilitas jangka panjang daripada perubahan reaktif selama masa sulit yang dihadapi skuad muda ini. Meskipun tim ini mengalami empat kekalahan beruntun dan kebobolan 12 gol dalam rentang waktu tersebut, Rosenior diperkirakan akan diberi waktu untuk menerapkan filosofinya. Sumber internal menunjukkan bahwa manajer tersebut akan dinilai dalam jangka waktu bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, dengan dewan direksi memandang musim ini sebagai fase transisi yang diperparah oleh kepergian Maresca.