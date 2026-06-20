Maguire, yang tidak dipanggil ke Piala Dunia, membagikan stiker di New York

Meskipun tidak masuk dalam daftar pemanggilan timnas Inggris untuk Piala Dunia, Harry Maguire tetap berhasil memainkan peran penting di Amerika Serikat. Bek Manchester United ini, yang sebelumnya menyebut keputusan pelatih Thomas Tuchel untuk tidak memasukkannya ke dalam daftar pemanggilan Piala Dunia sebagai "mengejutkan dan menghancurkan", terlihat di New York saat menghadiri acara promosi terkait album Panini Piala Dunia, sambil membagikan stiker kepada para penggemar.



