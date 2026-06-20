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Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Maguire, yang tidak dipanggil ke Piala Dunia, membagikan stiker di New York

H. Maguire
England
World Cup

Bek tersebut, yang tidak ikut serta sebagai pemain dalam Piala Dunia, tetap terbang ke Amerika Serikat

Meskipun tidak masuk dalam daftar pemanggilan timnas Inggris untuk Piala Dunia, Harry Maguire tetap berhasil memainkan peran penting di Amerika Serikat. Bek Manchester United ini, yang sebelumnya menyebut keputusan pelatih Thomas Tuchel untuk tidak memasukkannya ke dalam daftar pemanggilan Piala Dunia sebagai "mengejutkan dan menghancurkan", terlihat di New York saat menghadiri acara promosi terkait album Panini Piala Dunia, sambil membagikan stiker kepada para penggemar.


  • Selama perjalanannya di Amerika Serikat, bek tengah asal Inggris ini juga tampil dalam podcast Gary Lineker, bertemu dengan para pendukung Manchester United di Times Square, dan meluangkan waktu untuk hobi utamanya, yaitu golf. Jauh dari lapangan, namun tetap menjadi sorotan, Maguire menjalani musim panas yang semula ia bayangkan akan sangat berbeda.

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