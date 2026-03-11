Getty Images Sport
Luka Modric hengkang adalah 'kesalahan besar bagi Real Madrid dan sepak bola Spanyol', kata Ivan Rakitic
Dari transisi Madrid hingga kebangkitan Milan
Pimpinan Real Madrid memprioritaskan peremajaan skuad pada musim panas lalu, dengan memilih untuk membangun masa depan tim sekitar talenta muda seperti Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, dan Federico Valverde. Meskipun Modric tetap menjadi pemain top, perannya semakin beralih menjadi cadangan kedua. Saat kontraknya berakhir pada musim panas lalu, klub memilih untuk memberikan perpisahan yang terhormat, membuka jalan bagi generasi berikutnya.
Sejak bergabung dengan AC Milan, maestro berusia 40 tahun ini membuktikan bahwa "sepak bola tidak mengenal usia," menjadi figur kunci dalam kampanye Rossoneri. Modric telah tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak dua gol dan tiga assist sambil menjadi tulang punggung tim yang saat ini berada di posisi kedua Serie A. Kepemimpinan veterannya sangat berperan dalam menjaga Milan tetap tujuh poin di belakang pemimpin klasemen Inter, menunjukkan bahwa visi klinis dan profesionalismenya tetap tajam seperti dulu di kasta tertinggi Italia.
Kekalahan bagi sepak bola Spanyol
Berbicara di Radio MARCA, Rakitic menyoroti warisan rekan senegaranya, mengatakan: "Itu adalah kesalahan besar, tidak hanya bagi Real Madrid tetapi juga bagi sepak bola Spanyol, karena saya yakin kita seharusnya lebih bersikeras untuk mempertahankannya di sana. Dengan situasi yang terjadi di Madrid saat ini, saya yakin pelatih akan sangat senang dengannya. Hal ini membuat saya sedih karena kita tidak memperhitungkan usia saat seorang pemain masih muda, dan apa yang ditunjukkan Luka adalah bahwa sepak bola tidak mengenal batas usia."
Rakitic lebih lanjut menekankan profesionalisme unik Modric, menambahkan: "Dia berbeda dari banyak orang lain. Itu bukan kebetulan karena dia merawat dirinya sendiri dan bersiap dengan baik, dan pada akhirnya, mereka yang bekerja keras pantas mendapatkannya. Dia bahagia, puas, menikmati dirinya sendiri, dan itulah yang penting, bahwa kita menikmati dia sebanyak mungkin."
Madrid kesulitan sementara Modric bersinar
Di bawah arahan pelatih kepala saat ini, Alvaro Arbeloa, Madrid telah mengalami periode sulit, dengan lini tengah mereka sering terlihat kehilangan kontrol dan kejeniusan dalam mengatur tempo yang selama lebih dari satu dekade disumbangkan oleh Modric. Meskipun Arbeloa memiliki opsi pemain berbakat dan fisik yang tersedia, ketidakhadiran sosok veteran yang tenang di lini tengah telah sangat menghambat kemampuan mereka untuk mengendalikan pertandingan musim ini. Seperti yang ditekankan Rakitic, Arbeloa pasti akan melakukan apa saja untuk memiliki pemain sekelas Modric saat ini untuk mengarahkan tim.
Musim lalu, kesulitan Madrid disalahkan pada kegagalan mereka menemukan pengganti Toni Kroos setelah pensiunnya. Kini, dengan tim Bernabeu tertinggal empat poin dari Barcelona di La Liga dan tersingkir dari Copa del Rey, mereka menghadapi tuduhan serupa tentang kegagalan mengisi lubang yang ditinggalkan Modric di lini tengah, terutama dengan pemain berusia 40 tahun itu mendapat pujian tinggi di Serie A.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Madrid dan Modric?
Musim debut yang gemilang Modric di San Siro telah mendorong Rossoneri untuk mendesaknya agar mengaktifkan opsi perpanjangan kontraknya selama 12 bulan lagi. Tim Max Allegri bertekad untuk memperkecil selisih poin dengan pemimpin Serie A, Inter, dan memastikan mereka lolos ke Liga Champions musim depan, sebuah prospek yang mereka harapkan dapat meyakinkan bintang Kroasia itu untuk tetap bertahan.
Adapun Madrid, mereka harus menghadapi krisis cedera yang akan membuat mereka menghadapi Manchester City di Liga Champions pada Rabu tanpa pemain seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Eder Militao.
