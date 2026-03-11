Luka Modric hengkang adalah 'kesalahan besar bagi Real Madrid dan sepak bola Spanyol', kata Ivan Rakitic

Pimpinan Real Madrid memprioritaskan peremajaan skuad pada musim panas lalu, dengan memilih untuk membangun masa depan tim sekitar talenta muda seperti Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, dan Federico Valverde. Meskipun Modric tetap menjadi pemain top, perannya semakin beralih menjadi cadangan kedua. Saat kontraknya berakhir pada musim panas lalu, klub memilih untuk memberikan perpisahan yang terhormat, membuka jalan bagi generasi berikutnya.

Sejak bergabung dengan AC Milan, maestro berusia 40 tahun ini membuktikan bahwa "sepak bola tidak mengenal usia," menjadi figur kunci dalam kampanye Rossoneri. Modric telah tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak dua gol dan tiga assist sambil menjadi tulang punggung tim yang saat ini berada di posisi kedua Serie A. Kepemimpinan veterannya sangat berperan dalam menjaga Milan tetap tujuh poin di belakang pemimpin klasemen Inter, menunjukkan bahwa visi klinis dan profesionalismenya tetap tajam seperti dulu di kasta tertinggi Italia.