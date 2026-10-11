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Luis Enrique memuji Le Mans yang berani setelah Paris Saint-Germain mengamankan kemenangan 3-1
Luis Enrique bereaksi atas kemenangan kandang yang kompetitif
Pelatih kepala Paris Saint-Germain, Luis Enrique, memberikan pujian tinggi kepada tim lawan, Le Mans, setelah menyaksikan timnya mengamankan kemenangan 3-1 di Ligue 1 di Parc des Princes. Penalti dari Lucas Beraldo, disusul gol babak kedua dari Khvicha Kvaratskhelia dan Maghnes Akliouche, memberi PSG kemenangan keempat beruntun di semua kompetisi.
Meski Louis Mafouta sempat menyamakan kedudukan untuk tim tamu pada menit ke-54, PSG menunjukkan daya juang untuk kembali mengendalikan pertandingan.
Luis Enrique mengakui ujian berat yang diberikan tim promosi tersebut.
- ZUMA Press Wire
Manajer memuji pendekatan tanpa rasa takut lawan
Berbicara kepada PSG TV setelah pertandingan, Luis Enrique memuji kedua tim karena menyajikan tontonan yang menghibur. "Itu adalah hasil yang nyaris sempurna. Kami kebobolan satu gol dan itu sulit," aku Luis Enrique.
"Karena tahu kami akan menghadapi kesulitan, kami bisa mengatakan bahwa tim ini tampil berani. Kami mengendalikan pertandingan, dan itu tidak mudah karena saya harus menyoroti cara Le Mans bermain, mereka menunjukkan banyak keberanian."
"Itu sangat sulit, tetapi menyenangkan bermain melawan tim yang seberani itu."
Penyesuaian taktik dan kekuatan bangku cadangan menjadi penentu
Titik balik terjadi sesaat setelah laga berjalan satu jam ketika pemain pengganti Fabian Ruiz melihat tembakan kerasnya ditepis ke jalur pemain pengganti lainnya, Kvaratskhelia, yang mengembalikan keunggulan PSG. Akliouche kemudian menambah gol ketiga tujuh menit berselang untuk memastikan poin penuh.
Luis Enrique menegaskan bahwa meraih kemenangan tetap vital untuk memangkas jarak dengan pemuncak klasemen liga.
"Penting bagi kami untuk mendapatkan tiga poin ini," tambah sang manajer. "Kami masih membutuhkan lebih banyak poin untuk naik ke puncak liga."
- ZUMA Press Wire
Perhatian beralih ke laga berat Liga Champions
Setelah kembali mengamankan tiga poin di kompetisi domestik, PSG mengalihkan fokus mereka lagi ke kompetisi Eropa. Luis Enrique mengonfirmasi skuadnya siap untuk laga tandang berat melawan tim Inggris.
"Kami kembali ke Liga Champions, yang merupakan kompetisi luar biasa dan kami senang memainkan pertandingan seperti ini," pungkas Luis Enrique.
"Bermain tandang dan menghadapi tim Inggris, tentu saja itu akan sulit, tetapi kami siap."
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