Pelatih kepala Paris Saint-Germain, Luis Enrique, memberikan pujian tinggi kepada tim lawan, Le Mans, setelah menyaksikan timnya mengamankan kemenangan 3-1 di Ligue 1 di Parc des Princes. Penalti dari Lucas Beraldo, disusul gol babak kedua dari Khvicha Kvaratskhelia dan Maghnes Akliouche, memberi PSG kemenangan keempat beruntun di semua kompetisi.

Meski Louis Mafouta sempat menyamakan kedudukan untuk tim tamu pada menit ke-54, PSG menunjukkan daya juang untuk kembali mengendalikan pertandingan.

Luis Enrique mengakui ujian berat yang diberikan tim promosi tersebut.