FBL-LCUP-ENG-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP
Muhammad Zaki dan Richard Mills

Liverpool Mau Juara, Tapi Malah DIRUSAK Oleh Mohamed Salah

LiverpoolM. SalahPremier League

Jamie Carragher merasa Mohamed Salah bersikap "egois" karena mengumbar fakta Liverpool belum menyodorinya kontrak baru di depan publik.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Salah di tahun terakhir kontraknya bersama Liverpool
  • Kecewa belum disodori kontrak baru
  • Kini dicap "egois" oleh legenda
GOAL Indonesia hadir di WhatsApp Channel
Ikuti sekarang