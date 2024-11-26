Liverpool Mau Juara, Tapi Malah DIRUSAK Oleh Mohamed Salah

AFPMuhammad Zaki dan Richard MillsLiverpool Mau Juara, Tapi Malah DIRUSAK Oleh Mohamed SalahLiverpoolM. SalahPremier LeagueJamie Carragher merasa Mohamed Salah bersikap "egois" karena mengumbar fakta Liverpool belum menyodorinya kontrak baru di depan publik.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniSalah di tahun terakhir kontraknya bersama LiverpoolKecewa belum disodori kontrak baruKini dicap "egois" oleh legendaGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang