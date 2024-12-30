WOW! Bintang Liverpool Mohamed Salah Pecahkan Rekor Lagi, Bikin Sejarah Baru Di Liga Primer Inggris

AFPMuhammad ZakiWOW! Bintang Liverpool Mohamed Salah Pecahkan Rekor Lagi, Bikin Sejarah Baru Di Liga Primer InggrisLiverpoolM. SalahWest Ham United vs LiverpoolPremier LeagueMohamed Salah mengukir sejarah baru di Liga Primer Inggris ketika membantu Liverpool membabat West Ham 5-0.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniMo Salah cetak gol dan assist kontra West HamUkir sejarah baru di Liga Primer InggrisLiverpool melenggang di puncak klasemenGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang