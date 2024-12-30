Mohamed Salah Liverpool 2024AFP
Muhammad Zaki

WOW! Bintang Liverpool Mohamed Salah Pecahkan Rekor Lagi, Bikin Sejarah Baru Di Liga Primer Inggris

LiverpoolM. SalahWest Ham United vs LiverpoolPremier League

Mohamed Salah mengukir sejarah baru di Liga Primer Inggris ketika membantu Liverpool membabat West Ham 5-0.

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  • Mo Salah cetak gol dan assist kontra West Ham
  • Ukir sejarah baru di Liga Primer Inggris
  • Liverpool melenggang di puncak klasemen
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