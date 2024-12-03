Mohamed Salah Liverpool 2024Getty
Soham Mukherjee dan Muhammad Zaki

Pengganti Bintang Liverpool Mohamed Salah Sudah Di Liga Primer Inggris Sejak Lama

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Ally McCoist menyarankan Liverpool untuk mengganti Mohamed Salah dengan winger West Ham United.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Kontrak Mo Salah segera berakhir
  • Liverpool disarankan mulai memikirkan penggantinya
  • Winger West Ham dinilai ideal gantikan Mo Salah
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