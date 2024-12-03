Pengganti Bintang Liverpool Mohamed Salah Sudah Di Liga Primer Inggris Sejak Lama

GettySoham Mukherjee dan Muhammad ZakiPengganti Bintang Liverpool Mohamed Salah Sudah Di Liga Primer Inggris Sejak LamaLiverpoolM. SalahT. Alexander-ArnoldTransfersPremier LeagueReal MadridLaLigaAlly McCoist menyarankan Liverpool untuk mengganti Mohamed Salah dengan winger West Ham United.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniKontrak Mo Salah segera berakhirLiverpool disarankan mulai memikirkan penggantinyaWinger West Ham dinilai ideal gantikan Mo SalahGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarang