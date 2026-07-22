Liverpool mengambil langkah pertama untuk merekrut bintang Monaco setelah tawaran PSG kembali ditolak

Liverpool telah resmi mendatangkan Victor Munoz dari Osasuna dengan nilai transfer sebesar £34,5 juta. Namun, dalam konferensi pers pada hari Selasa menjelang laga persahabatan pramusim melawan Sunderland, manajer baru Andoni Iraola mengakui bahwa tim masih membutuhkan tambahan pemain. Iraola mengatakan: "Kami jelas perlu mendatangkan seorang pemain sayap. Kita harus selalu terbuka terhadap opsi-opsi baru untuk memperkuat skuad.

Ada situasi-situasi yang jelas di mana kami tahu harus merekrut pemain. Pemain sayap, misalnya—kami pasti perlu merekrut pemain sayap. Namun, ada situasi lain yang harus kami analisis: apa yang ditawarkan pasar, berapa biayanya, serta bagaimana kami menilai pemain-pemain yang sudah kami miliki."

Iraola menambahkan: "Kami memiliki beberapa posisi yang cukup rumit di mana ada pemain andalan yang sedang cedera, namun ini tetap bukan situasi yang ideal. Jadi, hal ini akan bergantung pada banyak faktor." Upaya ini dilakukan setelah negosiasi untuk mendatangkan pemain sayap RB Leipzig, Yan Diomande, menemui jalan buntu, karena Liverpool hanya bersedia membayar £86 juta dibandingkan dengan harga yang diminta sebesar £112 juta.