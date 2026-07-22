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Liverpool mengambil langkah pertama untuk merekrut bintang Monaco setelah tawaran PSG kembali ditolak
Akliouche tampil mengesankan bersama Monaco
Menurut Sky Sports, Liverpool telah menanyakan kemungkinan ketersediaan Akliouche untuk memperkuat opsi mereka di sayap. Setelah dipromosikan dari akademi muda, pemain ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tim utama Monaco sejak 2021. Selama periode tersebut, pemain sayap berbakat ini telah mencetak 23 gol dalam 139 pertandingan—sebuah pencapaian yang mengesankan.
Ia menjalani musim yang gemilang musim lalu, di mana ia mencetak tujuh gol dan memberikan 10 assist dalam 43 pertandingan di semua kompetisi. Catatan mengesankan ini diraihnya sebelum tampil di Piala Dunia, di mana Prancis akhirnya menelan kekalahan 6-4 dari Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.
- AFP
Penawaran untuk Paris Saint-Germain ditolak
Liverpool telah mengidentifikasi penyerang tersebut sebagai target utama menyusul hengkangnya Salah pada akhir musim lalu, namun mereka menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya. PSG telah gencar mengejar pemain tersebut dan telah mengajukan beberapa tawaran kepadanya selama jendela transfer ini. Namun, Monaco tetap teguh pada pendiriannya dan sejauh ini menganggap tidak ada satu pun tawaran tersebut yang dapat diterima.
Tawaran terbaru dari juara Ligue 1 tersebut diyakini berada di kisaran £34 juta, yang dengan cepat ditolak oleh Monaco. Penolakan ini telah mendorong Liverpool untuk meningkatkan upaya mereka dalam memburu pemain sayap yang sangat diincar tersebut sebelum bursa transfer ditutup.
Iraola mengonfirmasi pencarian pemain sayap
Liverpool telah resmi mendatangkan Victor Munoz dari Osasuna dengan nilai transfer sebesar £34,5 juta. Namun, dalam konferensi pers pada hari Selasa menjelang laga persahabatan pramusim melawan Sunderland, manajer baru Andoni Iraola mengakui bahwa tim masih membutuhkan tambahan pemain. Iraola mengatakan: "Kami jelas perlu mendatangkan seorang pemain sayap. Kita harus selalu terbuka terhadap opsi-opsi baru untuk memperkuat skuad.
Ada situasi-situasi yang jelas di mana kami tahu harus merekrut pemain. Pemain sayap, misalnya—kami pasti perlu merekrut pemain sayap. Namun, ada situasi lain yang harus kami analisis: apa yang ditawarkan pasar, berapa biayanya, serta bagaimana kami menilai pemain-pemain yang sudah kami miliki."
Iraola menambahkan: "Kami memiliki beberapa posisi yang cukup rumit di mana ada pemain andalan yang sedang cedera, namun ini tetap bukan situasi yang ideal. Jadi, hal ini akan bergantung pada banyak faktor." Upaya ini dilakukan setelah negosiasi untuk mendatangkan pemain sayap RB Leipzig, Yan Diomande, menemui jalan buntu, karena Liverpool hanya bersedia membayar £86 juta dibandingkan dengan harga yang diminta sebesar £112 juta.
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan Liverpool?
Liverpool kini akan berupaya meresmikan minat mereka terhadap Akliouche dan menguji tekad Monaco dengan mengajukan tawaran resmi. Sementara Paris Saint-Germain terus memantau situasi ini dengan cermat, Liverpool harus bertindak cepat untuk mengamankan tanda tangannya. Di sisi lain, Iraola akan fokus mempersiapkan skuadnya untuk laga persahabatan mendatang melawan Sunderland pada hari Sabtu.
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