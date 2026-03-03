Getty Images/GOAL
Lionesses dan Leah Williamson masuk dalam daftar nominasi untuk Penghargaan Olahraga Dunia Laureus 2026, sementara Ousmane Dembele, Aitana Bonmati, dan Desire Doue juga masuk dalam daftar pendek
Ousmane Dembele dan Aitana Bonmati masuk nominasi untuk penghargaan utama.
Tahun lalu, penghargaan Atlet Pria Terbaik Tahun Ini, yang dimenangkan oleh atlet lompat galah Swedia pemecah rekor Mondo Duplantis, tidak mencakup nominasi dari dunia sepak bola. Petenis Carlos Alcaraz, perenang Leon Marchand, pesepeda Tadej Pogacar, dan pembalap Formula 1 Max Verstappen harus puas dengan posisi kedua.
Namun, tahun ini, pemain sepak bola masuk dalam nominasi untuk kedua penghargaan Atlet Pria dan Wanita Terbaik, dengan Aitana Bonmati berambisi untuk memenangkan penghargaan terakhir untuk kedua kalinya. Gelandang Barcelona dan Spanyol, yang telah memenangkan tiga Ballon d'Or Feminin berturut-turut, dinominasikan pada 2025 setelah memenangkan penghargaan pada 2024, tetapi kalah dari gymnast Amerika Simone Biles.
Untuk kategori pria, pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele masuk dalam nominasi bersama Duplantis, Alcaraz, Pogacar, bintang tenis Jannik Sinner, dan pembalap motor Marc Marquez. Bonmati, sementara itu, akan bersaing dengan pasangan atletik Amerika Melissa Jefferson-Wooden dan Sydney McLaughlin-Levrone, pelari Kenya Faith Kipyegon, bintang tenis Aryna Sabalenka, dan perenang Amerika Katie Ledecky.
Singa betina akan berhadapan dengan PSG dalam ajang penghargaan tim.
Sepak bola telah meraih banyak kesuksesan dalam penghargaan Laureus World Team of the Year, dan peluang untuk hal itu terulang kembali sangat tinggi karena dua tim sepak bola dinominasikan pada tahun 2026. Semua edisi terakhir lima penghargaan ini, dan enam dari tujuh edisi terakhir, dimenangkan oleh tim sepak bola, termasuk tim nasional pria Prancis, Italia, dan Argentina, tim Spanyol asuhan Bonmati, Bayern Munich, serta Real Madrid pada tahun lalu.
Kali ini, baik PSG, pemenang Liga Champions musim lalu, maupun tim Lionesses Inggris, yang mempertahankan gelar Eropa mereka di Swiss, dinominasikan, bersama dengan tim Ryder Cup Eropa, tim kriket wanita India, Oklahoma City Thunder, dan tim Formula 1 McLaren.
Ada satu nominasi lagi untuk PSG, karena Desire Doue masuk dalam nominasi Penghargaan Terobosan Dunia Tahun Ini, yang dimenangkan oleh Yamal tahun lalu. Bersamanya dalam daftar pendek adalah pemain tenis Brasil Joao Fonseca, pemain basket Kanada Shai Gilgeous-Alexander, bintang dart Luke Littler, juara Formula 1 Lando Norris, dan perenang Yu Zidi.
Dari cedera ACL hingga kapten pemenang Euro: Kembalinya Williamson mendapat pengakuan
Nominasi Williamson masuk dalam kategori "Kembalinya Atlet Terbaik Tahun Ini", yang menampilkan berbagai kisah inspiratif. Setelah mengalami cedera ACL hanya tiga bulan sebelum Piala Dunia Wanita 2023, yang memaksanya absen dari kehormatan memimpin negaranya di turnamen terbesar dalam olahraga ini, Williamson bangkit dari kekecewaan tersebut tahun lalu saat ia memimpin Inggris meraih gelar Euro lainnya.
Nominasi lain untuk penghargaan ini termasuk Amanda Anisimova, petenis Amerika yang mencapai final Wimbledon dan US Open pada 2025, dua tahun setelah ia mundur dari olahraga tersebut untuk memprioritaskan kesehatan mentalnya; Egan Bernal, pesepeda Kolombia yang memenangkan etape Grand Tour pertamanya sejak kecelakaan fatalnya pada 2022; Yulimar Rojas, yang bangkit dari absen dua tahun akibat cedera achilles untuk meraih medali perunggu di Kejuaraan Atletik Dunia; Rory McIlroy, pegolf yang mengakhiri penantian 11 tahun untuk kemenangan besar lainnya dengan meraih gelar di Masters untuk menyelesaikan grand slam kariernya; dan pesepeda Inggris Simon Yates, yang memenangkan Giro d’Italia 2025, tujuh tahun setelah kehilangan keunggulan 38 menit pada 2018.
Rebeca Andrade, atlet senam Brasil, memenangkan penghargaan ini pada 2025.
Kapan acara Laureus World Sports Awards 2026 akan diadakan?
Pemenang Penghargaan Olahraga Dunia Laureus 2026 akan diumumkan pada 20 April, dalam upacara di Istana Cibeles di Madrid, Spanyol. Total ada delapan penghargaan yang akan diberikan, dengan sepak bola memiliki peluang untuk memenangkan empat di antaranya, dibandingkan dengan tiga peluang yang dimilikinya pada 2025.
