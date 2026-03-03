Lionesses dan Leah Williamson masuk dalam daftar nominasi untuk Penghargaan Olahraga Dunia Laureus 2026, sementara Ousmane Dembele, Aitana Bonmati, dan Desire Doue juga masuk dalam daftar pendek

Tahun lalu, penghargaan Atlet Pria Terbaik Tahun Ini, yang dimenangkan oleh atlet lompat galah Swedia pemecah rekor Mondo Duplantis, tidak mencakup nominasi dari dunia sepak bola. Petenis Carlos Alcaraz, perenang Leon Marchand, pesepeda Tadej Pogacar, dan pembalap Formula 1 Max Verstappen harus puas dengan posisi kedua.

Namun, tahun ini, pemain sepak bola masuk dalam nominasi untuk kedua penghargaan Atlet Pria dan Wanita Terbaik, dengan Aitana Bonmati berambisi untuk memenangkan penghargaan terakhir untuk kedua kalinya. Gelandang Barcelona dan Spanyol, yang telah memenangkan tiga Ballon d'Or Feminin berturut-turut, dinominasikan pada 2025 setelah memenangkan penghargaan pada 2024, tetapi kalah dari gymnast Amerika Simone Biles.

Untuk kategori pria, pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele masuk dalam nominasi bersama Duplantis, Alcaraz, Pogacar, bintang tenis Jannik Sinner, dan pembalap motor Marc Marquez. Bonmati, sementara itu, akan bersaing dengan pasangan atletik Amerika Melissa Jefferson-Wooden dan Sydney McLaughlin-Levrone, pelari Kenya Faith Kipyegon, bintang tenis Aryna Sabalenka, dan perenang Amerika Katie Ledecky.