Thomas Hindle

Lionel Messi, Son Heung-Min, Matt Freese, dan 10 pemain MLS yang patut diperhatikan di Piala Dunia

GOAL menyoroti para bintang terkemuka di MLS yang patut diperhatikan di Piala Dunia musim panas ini, dan daftar tersebut mencakup jauh lebih banyak nama daripada hanya pemenang MVP saat ini

Piala Dunia 2022 menjadi ajang promosi yang cukup baik bagi Major League Soccer. Sebanyak 36 pemain MLS membela 11 tim nasional yang berbeda, sementara 22 klub memiliki setidaknya satu pemain yang berlaga di Qatar. Itu sudah cukup mengesankan. Namun, musim panas ini, MLS berpotensi tampil lebih gemilang lagi, dengan lebih dari 50 pemain yang kemungkinan akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

Dan itu tidak diragukan lagi merupakan berita yang sangat baik bagi sebuah organisasi yang selalu ingin membuktikan kemampuannya di panggung global. Semakin banyak pemain yang tampil di Piala Dunia, semakin baik.

Tapi siapa saja mereka? Nah, ada beragam nama di sini. Haiti mengumumkan pada Jumat bahwa mereka akan membawa tiga pemain MLS ke penampilan perdana mereka di Piala Dunia. Dan tentu saja, ada para bintang besar, tak terkecuali Lionel Messi, yang pasti akan menjadi tokoh utama di Piala Dunia ini (maafkan Christian Pulisic). GOAL menyoroti 10 nama pemain MLS yang patut diperhatikan musim panas ini...

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Lionel Messi, Inter Miami, dan Argentina

    Ya, jelaslah. Anehnya, untuk sementara waktu, hal ini sepertinya belum pasti. Baik Lionel Scaloni maupun Messi berulang kali menegaskan bahwa ada kemungkinan—meski kecil—bahwa sang bintang Argentina mungkin tidak akan bermain musim panas ini. Skenario itu memang tak pernah terasa serius. Namun, kini hal itu telah dihilangkan selamanya. Kecuali ada hal tak terduga, Messi pasti akan tampil musim panas ini. Argentina akan melaju sejauh yang bisa dia bawa.

  • Son Heung-Min, LAFCGetty

    Son Heung-Min, LAFC, dan Korea

    Memang benar, Sonny sedang tidak menjalani musim terbaiknya. Namun, dia tetaplah seorang pesepakbola hebat, bintang sejati bagi Tim Nasional Korea. Diperkirakan dia akan dimanfaatkan dengan cara yang sedikit berbeda di timnas, yang memandangnya lebih sebagai penuntas peluang murni daripada di LAFC. Dia telah berulang kali mencetak gol-gol penting bagi negaranya—terutama saat melawan Jerman pada 2018. Son berharap dapat mengulangi sedikit keajaiban itu musim panas ini.

  • Charlotte FC v New York City FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    Matt Freese, AS & NYCFC

    Dan inilah kiper nomor satu Amerika Serikat. Sudah cukup lama beredar kabar bahwa Matt Turner bisa kembali merebut posisi starter setelah penampilan solidnya di awal musim bersama New England Revolution. Namun, Freese telah menunjukkan performa yang konsisten di bawah asuhan Pochettino, dan tampaknya posisinya ini sulit digeser. Alasannya pun mudah dipahami. Pemain asal Amerika ini telah berulang kali tampil apik di bawah asuhan manajer asal Argentina tersebut, dan penampilannya yang menonjol di Gold Cup menjadi salah satu sorotan utama dari turnamen yang secara umum kurang memuaskan musim panas lalu. Beberapa penampilan gemilang untuk timnas AS dari pemain NYCFC ini, dan mungkin keajaiban bisa terjadi.

  • New York City FC v Charlotte FCGetty Images Sport

    Tim Ream, Amerika Serikat & Charlotte FC

    Tim Ream masih punya satu turnamen lagi. Bek tengah ini sudah cukup lama menjadi sosok senior yang menghibur di timnas AS. Ia memerankan peran "si tua" dengan cukup baik, meski sebenarnya ia adalah bek yang sangat terampil dan menua dengan lebih anggun daripada kebanyakan pemain. Posisi pastinya bergantung pada formasi apa yang dipilih Pochettino. Namun, ia pasti akan menjadi pilihan utama untuk tampil secara reguler, baik dalam formasi empat bek maupun lima bek. Di usia 38 tahun, ini pasti akan menjadi Piala Dunia terakhirnya - dan semoga menjadi cara yang indah untuk mengakhiri kariernya di tim nasional.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Dayne St. Clair, Inter Miami & Kanada

    Satu-satunya hal yang tampaknya menghalangi Dayne St. Clair untuk sepenuhnya mengamankan posisi kiper utama Kanada adalah fakta bahwa ia bermain di klub MLS yang kurang mendapat sorotan. Oleh karena itu, pada bursa transfer musim panas ini, ia mengatasi hal tersebut dengan bergabung ke Inter Miami dengan gaji yang jauh lebih rendah daripada yang ditawarkan Minnesota United kepadanya. Ia mengakui setelah kepindahannya bahwa ia, pada dasarnya, rela menerima pemotongan gaji demi bermain di pertandingan-pertandingan yang lebih bergengsi. Ia pun harus berharap hal itu membuahkan hasil. Manajer Kanada, Jesse Marsch, belum sepenuhnya menunjuk St. Clair sebagai kiper utama tetapnya. Namun, tampaknya hal itu hanya masalah waktu.

  • Miguel Almiron Getty

    Miguel Almiron, Atlanta United & Paraguay

    Kembalinya Almiron ke Atlanta merupakan kisah yang mengharukan. Bagaimanapun juga, ia adalah pahlawan pertama klub ini, seorang pemain top sejak masa-masa awal yang membawa kejayaan tak terduga bagi Georgia. Ia bergabung dengan klub ini pada awal tahun 2025 setelah menjalani masa bakti yang memuaskan bersama Newcastle, dan meskipun kembalinya ia belum sepenuhnya sesuai harapan, ia tetap menjadi ancaman di lini serang. Paraguay akan mengandalkan sentuhan ajaibnya di grup yang sulit ini.

  • James Rodriguez Getty

    James Rodríguez, Minnesota United & Kolombia

    Saat artikel ini ditulis, belum jelas apakah James Rodriguez akan kembali ke Minnesota setelah Piala Dunia. Ada rumor sesaat yang menyebutkan bahwa ia akan pensiun setelah turnamen tersebut—sesuatu yang dengan cepat ia bantah dalam siaran langsung televisi. The Loons membiarkannya pergi sedikit lebih awal untuk mengikuti pemusatan latihan Piala Dunia, tetapi tidak memberikan indikasi yang jelas apakah ia akan tetap bertahan atau tidak. Namun, jangan terlalu terjebak dalam hal-hal teknis di sini. James adalah bintang tim nasional Kolombia. Ia bermain untuk klub MLS.

  • Petar Musa, FC DallasGetty

    Petar Musa, FC Dallas & Kroasia

    Dengan segala hormat kepada MLS, siapa sangka Kroasia akan menemukan penerus Mario Mandzukic di Texas? Baiklah, sebenarnya tidak sesederhana itu. Striker bertubuh besar itu belum pernah bermain untuk Kroasia sejak 2018. Andrej Kramaric justru menjadi penyerang utama pada 2022. Namun, Musa berpotensi mendapat pertimbangan serius dari tim nasional musim panas ini. Ia mencetak gol pertamanya untuk negaranya pada November 2025, dan setelah memulai musim dengan gemilang di MLS, ia akan memainkan peran tertentu bagi raksasa Eropa tersebut. Kroasia memiliki opsi di lini depan, tetapi Anda pasti yakin Musa akan masuk dalam pertimbangan.

  • Minnesota United FC v Los Angeles Football ClubGetty Images Sport

    Michael Boxall, Minnesota United & Selandia Baru

    Bagaimana dengan seorang pesepakbola sejati? Boxall adalah salah satu bek tangguh yang jarang mendapat pengakuan. Namun faktanya, di usia 37 tahun ia masih bermain di level tinggi. Itu sungguh sulit dilakukan. Ia telah menjadi andalan tim Selandia Baru yang belakangan ini terus menunjukkan peningkatan, dan memimpin tim sebagai kapten dalam dua laga persahabatan pada akhir 2025. Para penggemar di Minnesota sangat mengaguminya. Ini hampir pasti akan menjadi penampilan terakhirnya bersama tim nasional — dan semoga menjadi penampilan yang baik bagi seorang pemain yang pantas mendapatkan momen kejayaannya.

  • Steven MoreiraGetty

    Steven Moreira, Columbus Crew & Cape Verde

    Kap Verde, lebih dari segalanya, adalah kisah yang sangat menginspirasi. Kualifikasi mereka ke Piala Dunia memang seperti dongeng, tak diragukan lagi, namun sama sekali bukan kebetulan. Sebenarnya, sepak bola di sana telah mengalami peningkatan selama beberapa waktu. Mereka hanya membutuhkan kesempatan. Moreira adalah bagian dari mimpi itu. Ini merupakan musim yang sulit bagi Crew, yang sedang berjuang untuk menemukan performa terbaiknya tanpa kehadiran pelatih kepala yang hebat, Wilfried Nancy. Namun, Moreira tidak bisa disalahkan, dan ia selalu tampil solid saat dalam kondisi sehat.