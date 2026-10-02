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Lionel Messi menuntaskan pengambilalihan klub divisi dua Spanyol, Eldense
Messi mengakuisisi klub Spanyol Eldense
Kapten Argentina Messi telah secara resmi mengambil alih klub divisi dua Spanyol, Eldense. Klub tersebut mengonfirmasi pengambilalihan itu pada Kamis, menandai tonggak besar dalam usaha bisnis pemain berusia 39 tahun itu di luar lapangan.
Tim yang berbasis di Alicante itu sebelumnya dimiliki oleh grup investasi Kolombia Grupo TH, yang juga memiliki saham di klub-klub di Kolombia dan Swiss. Kesepakatan ini menjadi perubahan kepemilikan ketiga bagi Eldense dalam setahun terakhir.
Kesepakatan tersebut masih menunggu persetujuan resmi dari Dewan Olahraga Nasional Spanyol (CSD). Setelah disetujui, ini akan menandai dimulainya era baru yang ambisius bagi klub divisi dua Spanyol tersebut.
Langkah bersejarah menuju kepemilikan profesional
Akuisisi ini sangat signifikan karena Eldense menjadi klub profesional pertama di Spanyol yang diinvestasikan Messi. Meskipun sebelumnya ia membeli klub divisi kelima Cornella pada awal tahun ini, tim tersebut masih berstatus semi-profesional.
Dalam pernyataan resmi yang mengonfirmasi kesepakatan tersebut, Eldense menyampaikan optimisme besar terhadap pemilik baru mereka yang berprofil tinggi. Mereka menyoroti dampak transformatif yang bisa diberikan legenda Argentina itu terhadap perkembangan mereka di masa depan.
"Kedatangan salah satu figur paling signifikan dalam sejarah olahraga ke sepak bola profesional Spanyol sebagai pemilik CD Eldense menandai awal dari proyek jangka panjang yang bertujuan mendorong perkembangan olahraga, institusional, dan sosial klub," demikian pernyataan klub.
Menapaki sejarah dan potensi konflik kepemilikan
Didirikan pada 1921, Eldense menghabiskan sebagian besar sejarah mereka di luar dua divisi teratas sepak bola Spanyol. Mereka memainkan laga kandang di Estadio Nuevo Pepico Amat yang sederhana, berkapasitas 5.776 penonton, di kota Elda.
Klub tersebut meraih promosi ke kasta kedua pada 2023 untuk pertama kalinya sejak 1964, terdegradasi pada 2025, dan kembali ke divisi kedua pada musim panas ini. Di luar Spanyol, Messi juga terlibat sebagian di klub Uruguay Deportivo LSM bersama rekan setimnya di Inter Miami, Luis Suarez.
Kepemilikan atas Eldense dan Cornella kemungkinan tidak akan menimbulkan masalah dalam waktu dekat mengingat ada jarak tiga divisi di antara keduanya. Namun, jika Cornella naik melewati kasta-kasta liga, Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) kemungkinan tidak akan mengizinkan kedua klub berkompetisi di divisi yang sama di bawah kepemilikan mayoritas Messi.
- Getty
Kekosongan posisi manajer dan langkah-langkah dalam waktu dekat
Di atas lapangan, Eldense menghadapi tugas pembangunan ulang secara langsung setelah awal yang sulit dalam kampanye liga mereka. Tim gagal memenangi satu pun dari empat pertandingan pembuka mereka musim ini.
Performa buruk itu berujung pada pemecatan pelatih kepala Claudio Barragan pada awal pekan ini. Akibatnya, klub saat ini masih tanpa manajer sementara proses pengambilalihan terus berjalan.
Langkah berikutnya yang utama adalah mengamankan persetujuan regulasi formal dari CSD untuk menuntaskan akuisisi tersebut. Sementara itu, hierarki kepemimpinan baru klub harus segera menunjuk pelatih kepala baru untuk menstabilkan hasil di atas lapangan.
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