Kapten Argentina Messi telah secara resmi mengambil alih klub divisi dua Spanyol, Eldense. Klub tersebut mengonfirmasi pengambilalihan itu pada Kamis, menandai tonggak besar dalam usaha bisnis pemain berusia 39 tahun itu di luar lapangan.

Tim yang berbasis di Alicante itu sebelumnya dimiliki oleh grup investasi Kolombia Grupo TH, yang juga memiliki saham di klub-klub di Kolombia dan Swiss. Kesepakatan ini menjadi perubahan kepemilikan ketiga bagi Eldense dalam setahun terakhir.

Kesepakatan tersebut masih menunggu persetujuan resmi dari Dewan Olahraga Nasional Spanyol (CSD). Setelah disetujui, ini akan menandai dimulainya era baru yang ambisius bagi klub divisi dua Spanyol tersebut.