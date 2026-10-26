Salah satu keseruan olahraga adalah perdebatan. Bagaimana jika seorang bintang berhadapan dengan bintang lainnya? Bisakah satu tim mengalahkan tim lain? Era mana yang terbaik? Pertandingannya tentu menjadi daya tarik utama, tetapi perdebatan di sekitarnya tak kalah seru dan terkadang sama sengitnya.

Tentu saja, membandingkan tim dari era yang berbeda sepenuhnya subjektif. Namun, justru di situlah letak keseruannya. Ini membawa kita pada FIFPRO Men's World 11. Sejak 2005, para pemain dari seluruh dunia telah memilih World 11 versi mereka, menyatukan para pemain terbaik dalam sepakbola. Membayangkan mereka semua bermain dalam satu tim saja sudah menggiurkan. Para pemain terpilih untuk edisi 2026 akan diumumkan pada 9 November, dan ada banyak kandidat kuat.

Namun, sebelum itu, saatnya menengok ke belakang. Susunan tim-tim ini pernah diisi ikon sepakbola dan para legenda yang telah meraih segalanya. Jadi, mana lima susunan FIFPRO Men's World 11 terbaik sepanjang masa? GOAL mengulasnya.