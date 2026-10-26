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Lionel Messi, Ronaldo 2016Getty Images
Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luis Suarez dalam satu lini serang? Lima susunan FIFPRO World 11 putra terbaik, berdasarkan peringkat

Opinion
L. Messi
C. Ronaldo
FEATURES

Menjelang edisi ke-22 FIFPRO Men's World 11 pada 2026, GOAL menyusun peringkat lima susunan terbaik sepanjang masa

Salah satu keseruan olahraga adalah perdebatan. Bagaimana jika seorang bintang berhadapan dengan bintang lainnya? Bisakah satu tim mengalahkan tim lain? Era mana yang terbaik? Pertandingannya tentu menjadi daya tarik utama, tetapi perdebatan di sekitarnya tak kalah seru dan terkadang sama sengitnya.

Tentu saja, membandingkan tim dari era yang berbeda sepenuhnya subjektif. Namun, justru di situlah letak keseruannya. Ini membawa kita pada FIFPRO Men's World 11. Sejak 2005, para pemain dari seluruh dunia telah memilih World 11 versi mereka, menyatukan para pemain terbaik dalam sepakbola. Membayangkan mereka semua bermain dalam satu tim saja sudah menggiurkan. Para pemain terpilih untuk edisi 2026 akan diumumkan pada 9 November, dan ada banyak kandidat kuat.

Namun, sebelum itu, saatnya menengok ke belakang. Susunan tim-tim ini pernah diisi ikon sepakbola dan para legenda yang telah meraih segalanya. Jadi, mana lima susunan FIFPRO Men's World 11 terbaik sepanjang masa? GOAL mengulasnya.

  • FIFPRO World 11 2020FIFPRO World 11

    5FIFPRO World 11 Putra: 2020

    Penjaga gawang: Alisson (Brasil)

    Bek: Alphonso Davies (Kanada), Sergio Ramos (Spanyol), Virgil van Dijk (Belanda), Trent Alexander-Arnold (Inggris)

    Gelandang: Kevin De Bruyne (Belgia), Thiago (Spanyol), Joshua Kimmich (Jerman)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Robert Lewandowski (Polandia), Lionel Messi (Argentina)

    Tim ini memiliki deretan talenta menyerang yang benar-benar luar biasa.

    Di lini depan ada Ronaldo, Messi, dan Lewandowski, dengan bintang Polandia itu baru saja menjalani musim yang dominan bersama Bayern Munich. Sebagai pelengkap, ada Alexander-Arnold dan Davies, dua bek sayap dengan kemampuan menyerang terbaik yang pernah kita lihat. Ingin membangun serangan lewat lini tengah? Ada De Bruyne dan Thiago, sementara Kimmich siap membereskan masalah, dengan Ramos dan van Dijk di belakangnya serta Alisson di bawah mistar.

    Tim ini akan terus mencetak gol demi gol. Meski begitu, wajar untuk mempertanyakan apakah keseimbangan mereka dalam bertahan bisa menyamai beberapa tim di atas mereka. Namun, jika Anda menginginkan pertandingan yang menghibur, inilah timnya.

  • FIFPRO World 11 2011FIFPRO World 11

    4FIFPRO World 11 Putra: 2011

    Penjaga gawang: Iker Casillas (Spanyol)

    Bek: Sergio Ramos (Spanyol), Gerard Pique (Spanyol), Nemanja Vidic (Serbia), Dani Alves (Brasil)

    Gelandang: Andres Iniesta (Spanyol), Xavi (Spanyol), Xabi Alonso (Spanyol)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Wayne Rooney (Inggris), Lionel Messi (Argentina)

    Tentu saja, trio penyerang Ronaldo, Messi, dan Rooney akan menyita perhatian. Namun, 2011 merupakan masa dominasi Spanyol, dan hal itu terlihat dalam tim ini.

    Lini tengah diisi tiga pemain terbaik sepanjang masa Spanyol: Iniesta, Xavi, dan Alonso. Jadi, soal kekompakan mereka tentu tak perlu dikhawatirkan. Ramos dan Pique mengisi lini pertahanan, sementara Casillas berada di bawah mistar. Betapa kuatnya tulang punggung tim ini! Tambahkan Alves, yang terbiasa bermain bersama semua pemain yang telah kami sebutkan berkat perannya di Barcelona, serta Vidic, bek yang bermain tanpa kompromi, dan lengkaplah tim ini. Tim ini seolah takkan pernah kehilangan bola, sementara kekokohan pertahanannya sungguh menjadi idaman, terutama jika kita menganggap Rooney akan bekerja keras di lini depan. 

    Tim ini tampaknya mewakili sebuah era yang dikenang banyak orang sebagai masa ketika sepakbola berada di puncak kejayaannya.

  • FIFPRO World 11 2007FIFPRO World 11

    3FIFPRO World 11 Putra: 2007

    Penjaga gawang: Gianluigi Buffon (Italia)

    Bek: Carles Puyol (Spanyol), Fabio Cannavaro (Italia), John Terry (Inggris), Alessandro Nesta (Italia)

    Gelandang: Steven Gerrard (Inggris), Kaka (Brasil), Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Penyerang: Ronaldinho (Brasil), Didier Drogba (Pantai Gading), Lionel Messi (Argentina)

    Ronaldo sebagai gelandang? Ya, tetapi jika melihat komposisi tim ini, alasannya bisa dipahami. Tim ini memang bertumpu pada serangan, dengan Ronaldo bergabung bersama Kaka dan Gerrard di lini tengah, sementara Messi mengisi lini depan bersama Drogba dan Ronaldinho.

    Namun, dengan bek seperti Puyol, Cannavaro, Terry, dan Nesta, tim ini mungkin bisa bermain dengan susunan seperti itu.

    Tim ini memiliki kecepatan, teknik, kekuatan, dan kreativitas. Mereka bisa melancarkan serangan bertubi-tubi dan, dengan empat pemain tetap berada di belakang, itu mungkin sudah cukup. Tim ini mengandalkan pertahanan yang kuat, kecepatan dalam menyerang, dan gelandang tengah yang serbabisa. Sempurna. 

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  • FIFPRO World 11 2005FIFPRO World 11

    2FIFPRO World 11 Putra: 2005

    Penjaga gawang: Dida (Brasil)

    Bek: Paolo Maldini (Italia), Alessandro Nesta (Italia), John Terry (Inggris), Cafu (Brasil)

    Gelandang: Frank Lampard (Inggris), Claude Makelele (Prancis), Zinedine Zidane (Prancis)

    Penyerang: Ronaldinho (Brasil), Andriy Shevchenko (Ukraina), Samuel Eto'o (Kamerun)

    Wajar jika ada yang merasa tim ini kehilangan sosok Gerrard, mengingat aksi heroiknya di Istanbul. Namun, bahkan tanpa ikon Liverpool itu, tim ini tetap bertabur bintang. Lagi pula, ada alasan mengapa ia tidak masuk.

    Kita harus mulai dari lini pertahanan, yang mungkin nyaris sesempurna mungkin. Duet bek tengah Nesta dan Terry sangat tangguh, sementara kehadiran Maldini di sisi kiri mengimbangi naluri menyerang Cafu di kanan. Di lini tengah, Makelele bertugas mengamankan area di belakang Lampard dan Zidane, membentuk trio yang seimbang.

    Di lini depan, kecepatan Ronaldinho dan Eto'o menopang ketajaman Shevchenko dalam menuntaskan peluang. Tim ini mungkin yang paling seimbang. Tim lain mungkin memiliki lebih banyak talenta. Namun, jika harus memainkan pertandingan sungguhan, tim inilah yang mungkin terbaik. Itu membuat tim di peringkat teratas semakin mengesankan.

  • FIFPRO World 11 2016FIFPRO World 11

    1Tim Terbaik Dunia Pria FIFPRO: 2016

    Penjaga gawang: Manuel Neuer (Jerman)

    Bek: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (Spanyol), Gerard Pique (Spanyol), Dani Alves (Brasil)

    Gelandang: Andres Iniesta (Spanyol), Toni Kroos (Jerman), Luka Modric (Kroasia)

    Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Suarez (Uruguay), Lionel Messi (Argentina)

    Cari titik lemah tim ini. Selamat mencoba. Serius, di mana titik lemahnya?

    Lini serangnya mungkin yang terbaik, dengan Messi, Ronaldo, dan Suarez sama-sama berada di puncak kemampuan mereka. Iniesta mendekati akhir kariernya di lini tengah, tetapi ia bermain bersama Kroos dan Modric. Di lini pertahanan, nuansa El Clasico begitu kental: Marcelo dan Ramos dari Madrid, sementara Pique bermain berdampingan dengan Alves.

    Tambahkan Neuer, dan Anda mendapatkan tim yang benar-benar luar biasa, bertabur bintang sekaligus seimbang, serta mampu menandingi kumpulan pemain mana pun yang pernah dihimpun.