Liam Rosenior menanggapi kabar transfer Alejandro Garnacho di tengah performa yang kurang memuaskan sang pemain sayap Chelsea

Saat berbicara kepada wartawan menjelang laga penting Chelsea di kandang Brighton, Rosenior ditanya mengenai laporan yang mengklaim bahwa pemain asal Argentina itu mungkin akan dijual. Meskipun Garnacho hanya mendapat menit bermain terbatas sejak Rosenior menjabat sebagai manajer, pria asal Inggris itu menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada upaya memulihkan kepercayaan diri sang pemain sayap.

Rosenior mengatakan: “Saya ingin tahu sumber laporan tersebut. Laporan-laporan ini bisa berasal dari mana saja. Garna berusia 21 tahun. Garna adalah pemain yang memiliki kualitas istimewa ketika dia dalam kondisi yang baik dan performanya sedang bagus. Dan tugas saya adalah membantunya mencapai level-level tersebut.”