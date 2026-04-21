Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Liam Rosenior menanggapi kabar transfer Alejandro Garnacho di tengah performa yang kurang memuaskan sang pemain sayap Chelsea

Pelatih kepala Chelsea, Liam Rosenior, membantah spekulasi yang semakin santer bahwa pemain sayap asal Argentina, Alejandro Garnacho, akan dijual pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain berusia 21 tahun itu kesulitan menemukan performa terbaiknya sejak pindah dari Manchester United, sehingga memicu spekulasi bahwa The Blues mungkin akan melepasnya setelah hanya satu tahun.

  • Winger menghadapi masa depan yang tidak pasti

    Garnacho telah menjalani musim debut yang penuh tantangan di London Barat setelah didatangkan seharga £40 juta dari Old Trafford musim panas lalu. Pemain internasional Argentina ini hanya mencetak satu gol di Liga Premier dalam 22 penampilannya, sehingga memicu rumor bahwa ia mungkin akan dijual untuk memberi ruang bagi pemain baru. Dengan kedatangan Geovany Quenda dari Sporting CP yang dijadwalkan pada bulan Juli dan meningkatnya minat terhadap Iliman Ndiaye dari Everton, posisi Garnacho di skuad tampak semakin terancam.

    Rosenior memberikan dukungan publik

    Saat berbicara kepada wartawan menjelang laga penting Chelsea di kandang Brighton, Rosenior ditanya mengenai laporan yang mengklaim bahwa pemain asal Argentina itu mungkin akan dijual. Meskipun Garnacho hanya mendapat menit bermain terbatas sejak Rosenior menjabat sebagai manajer, pria asal Inggris itu menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada upaya memulihkan kepercayaan diri sang pemain sayap.

    Rosenior mengatakan: “Saya ingin tahu sumber laporan tersebut. Laporan-laporan ini bisa berasal dari mana saja. Garna berusia 21 tahun. Garna adalah pemain yang memiliki kualitas istimewa ketika dia dalam kondisi yang baik dan performanya sedang bagus. Dan tugas saya adalah membantunya mencapai level-level tersebut.”

  • Menghadapi kesulitan meskipun telah berkomitmen dalam jangka panjang

    Garnacho telah mencetak delapan gol dan memberikan empat assist dalam 39 penampilannya bersama Chelsea di semua kompetisi. Pemain sayap ini saat ini terikat kontrak jangka panjang di Stamford Bridge hingga Juni 2032. Namun, kabar bahwa klub ingin merombak skuad setelah musim yang mengecewakan membuat tekanan terus membebani pundaknya.

    Persaingan di Liga Champions semakin memanas

    Chelsea akan bertandang ke Amex Stadium pada Selasa malam dengan posisi keenam di klasemen Liga Premier, saat ini tertinggal tujuh poin dari Liverpool yang berada di peringkat kelima. Dengan adanya slot kualifikasi Eropa tambahan yang berpotensi membuka jalan kembali ke Liga Champions, tim asuhan Rosenior tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun dalam lima pertandingan terakhir mereka. Garnacho berharap mendapat kesempatan untuk membungkam para pengkritiknya saat menghadapi The Seagulls, sementara The Blues berupaya menyelamatkan satu slot kualifikasi Eropa dari musim yang penuh gejolak.

