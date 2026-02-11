Liam Rosenior Sesali "Dua Momen Kunci" Yang Bikin Chelsea Gagal Menang Lawan Leeds United

Gol penyeimbang Leeds lahir berkat kegigihan Bogle mengacaukan lini belakan Chelsea, ditambah dengan keraguan para pemain The Blues dalam menyapu bahaya yang datang. Kendati demikian, Rosenior yakin betul bahwa anak-anak asuhnya mestinya mendapat tendangan bebas pada momen tersebut, meski penjelasan dari pihak EPL berkata lain.

“Pemain itu menyentuh bola dengan tangan," lanjut pelatih 41 tahun itu. "Itu memengaruhi para pemain saya di momen tersebut. Mereka mengira itu handball, mereka berhenti sejenak, kami gagal menyapu bola dan mereka mencetak gol. Setelah itu selama 25 menit terjadi gelombang demi gelombang serangan.”

Chelsea era Rosenior memang nampak terlihat lebih dinamis dan mengancam, dan performa mereka memang terlihat intens serta penuh urgensi dalam menekan Leeds. Namun, terlepas dari gol kontroversial, pada akhirnya penampilan yang menjanjikan itu hanya membuahkan sebiji poin setelah kerapuhan mental dan konsentrasi penggawa The Blues kembali terekspos.

“Kami harus menjaga setiap momen dan tetap profesional. Dalam pertandingan, pasti ada fase ketika Anda tidak dominan. Yang tidak masuk akal bagi kami adalah mereka bisa mencetak dua gol dalam lima menit, padahal selama 90 menit lainnya kami jauh lebih baik," pungkas Rosenior.