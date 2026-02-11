Getty Images Sport
Liam Rosenior Sesali "Dua Momen Kunci" Yang Bikin Chelsea Gagal Menang Lawan Leeds United
Dominasi Chelsea runtuh dalam sekejap
Chelsea tampil meyakinkan dan tampak berada di jalur kemenangan kelima beruntun di Liga Inggris usai gol Joao Pedro dan penalti Cole Palmer membawa mereka unggul dua gol atas Leeds United di Stamford Bridge, Rabu (11/2) dini hari WIB. Permainan agresif dan penguasaan bola yang rapi membuat The Blues terlihat sepenuhnya mengendalikan jalannya pertandingan.
Namun, momentum berubah drastis di pertengahan babak kedua. Penalti Lukas Nmecha membuka harapan bagi Leeds sebelum Jayden Bogle melakukan aksi individu impresif yang mengacaukan lini belakang tuan rumah dan memberi peluang bagi Noah Okafor mencetak gol penyeimbang ke gawang kosong. Perubahan situasi yang begitu cepat menyoroti kerapuhan mental Chelsea ketika menghadapi tekanan mendadak, sesuatu yang menurut Rosenior menjadi pembeda utama dalam laga tersebut.
Rosenior sesali "dua momen kunci"
Bos Chelsea Liam Rosenior tak menutupi kekecewaannya usai pertandingan. “Dua momen kunci dalam pertandingan yang tidak kami tangani dengan baik,” ujarnya. “Kami tidak tetap tenang. Dalam proses menuju situasi itu, kami membuat beberapa keputusan buruk saat melakukan pressing dan akhirnya menghadiahkan penalti.”
“Saya tidak ingat Leeds punya peluang atau momen berbahaya sebelumnya. Permainan kami saat menguasai bola, pressing, dan energi sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Itu yang membuat hasil ini terasa sangat pahit karena kami tidak memenangkan pertandingan.”
Gol kontroversial Leeds
Gol penyeimbang Leeds lahir berkat kegigihan Bogle mengacaukan lini belakan Chelsea, ditambah dengan keraguan para pemain The Blues dalam menyapu bahaya yang datang. Kendati demikian, Rosenior yakin betul bahwa anak-anak asuhnya mestinya mendapat tendangan bebas pada momen tersebut, meski penjelasan dari pihak EPL berkata lain.
“Pemain itu menyentuh bola dengan tangan," lanjut pelatih 41 tahun itu. "Itu memengaruhi para pemain saya di momen tersebut. Mereka mengira itu handball, mereka berhenti sejenak, kami gagal menyapu bola dan mereka mencetak gol. Setelah itu selama 25 menit terjadi gelombang demi gelombang serangan.”
Chelsea era Rosenior memang nampak terlihat lebih dinamis dan mengancam, dan performa mereka memang terlihat intens serta penuh urgensi dalam menekan Leeds. Namun, terlepas dari gol kontroversial, pada akhirnya penampilan yang menjanjikan itu hanya membuahkan sebiji poin setelah kerapuhan mental dan konsentrasi penggawa The Blues kembali terekspos.
“Kami harus menjaga setiap momen dan tetap profesional. Dalam pertandingan, pasti ada fase ketika Anda tidak dominan. Yang tidak masuk akal bagi kami adalah mereka bisa mencetak dua gol dalam lima menit, padahal selama 90 menit lainnya kami jauh lebih baik," pungkas Rosenior.
Farke puji mentalitas Leeds
Di sisi lain, pelatih Leeds Daniel Farke memuji karakter dan mentalitas timnya yang mampu bangkit dari ketertinggalan dua gol di kandang klub 'Big Six'.
“Malam sepakbola yang sesungguhnya. Malam yang luar biasa bagi semua yang terlibat dengan Leeds United. Saya sangat bangga kepada para pemain. Sebuah kebangkitan yang hebat,” katanya. "Kami punya sikap tidak pernah menyerah. Kami memiliki keyakinan diri bahwa apa pun yang terjadi, kami selalu bisa bangkit kembali.”
Hasil ini melanjutkan tren positif Leeds yang hanya kalah dua kali dalam 13 pertandingan liga terakhir sejak Desember, rentetan yang diawali dengan kemenangan 3-1 atas Chelsea di Elland Road. Ini menunjukkan peningkatan mental yang signifikan dibanding awal musim, menjadikan Leeds semakin percaya diri dalam upaya menjauh dari zona merah.
Selanjutnya buat Chelsea
Palmer cs akan beraksi di Piala FA dengan bertamu ke markas klub yang pernah dibela Rosenior sebagai pemain, Hull City, pada Sabtu (14/2) dini hari WIB nanti. Chelsea baru akan melanjutkan kampanye Liga Inggris dengan menjamu Burnley pada 21 Februari sebelum menjalani ujian berat dengan menghadapi Arsenal untuk ketiga kalinya dalam kurun 1,5 bulan pada 1 Maret.
