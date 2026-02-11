Getty Images Sport
PENJELASAN: Bola Kena Tangan, Kenapa Gol Leeds United Ke Gawang Chelsea Tetap Disahkan?
Gol kontroversial bawa Leeds imbangi Chelsea
Chelsea tampak berada di jalur kemenangan setelah unggul dua gol atas Leeds United berkat aksi Joao Pedro dan penalti Cole Palmer di masing-masing babak. The Blues tampil cemerlang dan nyaman menguasai pertandingan, dan terlihat akan mencatatkan kemenangan kelima beruntun di Liga Inggris sejak Liam Rosenior menjabat.
Namun, Leeds menolak menyerah. Lukas Nmecha memperkecil ketertinggalan melalui titik penalti buntut pelanggaran Moises Caicedo sebelum Noah Okafor mencetak gol penyeimbang dari situasi kemelut pada menit ke-73. Tapi gol tersebut langsung memicu protes keras dari para pemain dan pendukung tuan rumah yang menilai ada handball dalam proses serangan.
Penjelasan dari EPL
Kontroversi berpusat pada keterlibatan Jayden Bogle dalam proses terciptanya gol kedua Leeds. Bek tersebut dinilai sempat melakukan handball saat berduel dengan sejumlah pemain Chelsea sebelum bola akhirnya jatuh ke kaki Okafor.
Liga Inggris, melalui akun resmi Premier League Match Centre di X (dahulu Twitter) memberikan klarifikasi tertulis. “Keputusan wasit yang memberikan gol kepada Leeds United telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR – dinyatakan tidak ada pelanggaran handball oleh Bogle dalam proses terjadinya gol,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Protes Chelsea sejatinya sudah muncul bahkan sebelum Bogle memasuki kotak penalti. Dalam tayangan ulang, Bogle terlihat berjuang melewati beberapa pemain bertahan The Blues, memaksa kiper Robert Sanchez melakukan penyelamatan, sebelum bola liar diarahkan ke Okafor yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang kosong.
Keputusan VAR untuk mengesahkan gol tersebut menjadi sorotan utama laga dan kembali memicu perdebatan mengenai interpretasi handball dalam situasi dinamis di area penalti.
Chelsea batal menang, klasemen Liga Inggris bergejolak
Dengan disahkannya gol Okafor, Leeds berhasil bangkit dari ketertinggal dua gol untuk menyamakan kedudukan. Palmer, yang membukukan assist dan gol penalti sebelum timnya dipukul mundur, sejatinya mendapat peluang emas di detik-detik terakhir untuk merebut kembali kemenangan Chelsea. Menerima umpan tarik Caicedo, bintang Inggris itu tinggal mencocor bola di hadapan gawang yang menganga lebar. Akan tetapi, sentuhan Palmer tak sempurna dan bola melambung di atas mistar. Skor 2-2 pun tak berubah dan armada Rosenior harus merelakan dua poin berharga.
Sebelum waktu penuh, keunggulan Chelsea membawa mereka menyalip Manchester United ke peringkat empat. Hasil imbang bahkan awalnya cukup untuk menggusur The Red Devils karena The Blues unggul selisih gol dan MU tertinggal duluan oleh West Ham United, namun Benjamin Sesko mencetak gol menit akhir untuk menyamakan kedudukan 1-1. Man United dan Chelsea pada akhirnya sama-sama bergeming di klasemen dengan masing-masing menempati peringkat empat dan lima, hanya terpisahkan oleh satu poin.
Hasil ini membuat peluang Chelsea untuk mengamankan posisi Liga Champions menjadi lebih rumit, mengingat ketatnya persaingan papan atas. Bagi Leeds United, satu poin di Stamford Bridge terasa krusial karena pasukan Daniel Farke tetap menjaga jarak enam poin dari zona degradasi dan menyalip Tottenham ke peringkat 15.
Selanjutnya buat Chelsea
Palmer cs akan beraksi di Piala FA dengan bertamu ke markas klub yang pernah dibela Rosenior sebagai pemain, Hull City, pada Sabtu (14/2) dini hari WIB nanti. Chelsea baru akan melanjutkan kampanye Liga Inggris dengan menjamu Burnley pada 21 Februari sebelum menjalani ujian berat dengan menghadapi Arsenal untuk ketiga kalinya dalam kurun 1,5 bulan pada 1 Maret.
