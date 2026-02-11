PENJELASAN: Bola Kena Tangan, Kenapa Gol Leeds United Ke Gawang Chelsea Tetap Disahkan?

Kontroversi berpusat pada keterlibatan Jayden Bogle dalam proses terciptanya gol kedua Leeds. Bek tersebut dinilai sempat melakukan handball saat berduel dengan sejumlah pemain Chelsea sebelum bola akhirnya jatuh ke kaki Okafor.

Liga Inggris, melalui akun resmi Premier League Match Centre di X (dahulu Twitter) memberikan klarifikasi tertulis. “Keputusan wasit yang memberikan gol kepada Leeds United telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR – dinyatakan tidak ada pelanggaran handball oleh Bogle dalam proses terjadinya gol,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Protes Chelsea sejatinya sudah muncul bahkan sebelum Bogle memasuki kotak penalti. Dalam tayangan ulang, Bogle terlihat berjuang melewati beberapa pemain bertahan The Blues, memaksa kiper Robert Sanchez melakukan penyelamatan, sebelum bola liar diarahkan ke Okafor yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang kosong.

Keputusan VAR untuk mengesahkan gol tersebut menjadi sorotan utama laga dan kembali memicu perdebatan mengenai interpretasi handball dalam situasi dinamis di area penalti.