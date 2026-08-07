King meyakini rekam jejak gemilang Lukaku di Everton, tempat ia mencetak 87 gol dalam 166 penampilan dan tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di era Premier League dengan 68 gol, seharusnya menjadi tolok ukur utama bagi Delap untuk membangun kembali kariernya di Goodison Park.

Berbicara kepada Football Insider, King mengatakan: "Kalau saya jadi Delap dan saya mendapat panggilan dari Everton, saya akan berpikir: 'Ya Tuhan, tentu saja. Lihat siapa yang pergi ke Everton dan menjadi pemain yang sangat bagus. Lukaku.'

"Dia pergi dengan status pinjaman dan benar-benar membuat namanya besar di Everton, bukan? Dan itu adalah jalur yang bagus baginya, Anda tahu, untuk membuka pintu menuju hal-hal yang lebih besar," lanjutnya.

Merefleksikan perkembangan awal Lukaku, King menambahkan: "Saya akui, ketika dia datang ke Everton sebagai pemain muda, saya ingat melihatnya bermain dalam sebuah turnamen di La Manga saat dia berusia 17 tahun. Dia sangat bertenaga dan kuat, dan betapa luar biasanya dia sebagai finisher dengan kaki kirinya. Itu adalah era yang hebat bagi para pemain Belgia saat itu."

"[Thibaut] Courtois dan [Youri] Tielemans dan, Anda tahu, semua pemain seperti itu. Jadi, kalau dia mendapat kesempatan untuk pergi ke Everton, saya akan mengambilnya. Bahkan jika itu hanya pinjaman selama setahun," pungkas King.