Getty Images Sport
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Liam Delap didesak tinggalkan Chelsea demi Everton dan mengikuti 'jalan hebat' Romelu Lukaku
Delap didesak pindah ke Everton
Everton dilaporkan mengincar striker Chelsea berusia 23 tahun, Delap, pada bursa transfer musim panas saat ini setelah sang penyerang kesulitan beradaptasi di Stamford Bridge. Chelsea dikabarkan bersedia berpisah dengan produk akademi Manchester City itu untuk mendapatkan kembali sebagian besar dari biaya £30 juta yang dibayarkan kepada Ipswich Town pada musim panas 2025. King, mantan pemandu bakat senior di Everton, meyakini kepindahan ke Merseyside merupakan jalan terbaik untuk menghidupkan kembali karier sang penyerang.
- Getty Images Sport
Jalur Lukaku menginspirasi kepindahan
King meyakini rekam jejak gemilang Lukaku di Everton, tempat ia mencetak 87 gol dalam 166 penampilan dan tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di era Premier League dengan 68 gol, seharusnya menjadi tolok ukur utama bagi Delap untuk membangun kembali kariernya di Goodison Park.
Berbicara kepada Football Insider, King mengatakan: "Kalau saya jadi Delap dan saya mendapat panggilan dari Everton, saya akan berpikir: 'Ya Tuhan, tentu saja. Lihat siapa yang pergi ke Everton dan menjadi pemain yang sangat bagus. Lukaku.'
"Dia pergi dengan status pinjaman dan benar-benar membuat namanya besar di Everton, bukan? Dan itu adalah jalur yang bagus baginya, Anda tahu, untuk membuka pintu menuju hal-hal yang lebih besar," lanjutnya.
Merefleksikan perkembangan awal Lukaku, King menambahkan: "Saya akui, ketika dia datang ke Everton sebagai pemain muda, saya ingat melihatnya bermain dalam sebuah turnamen di La Manga saat dia berusia 17 tahun. Dia sangat bertenaga dan kuat, dan betapa luar biasanya dia sebagai finisher dengan kaki kirinya. Itu adalah era yang hebat bagi para pemain Belgia saat itu."
"[Thibaut] Courtois dan [Youri] Tielemans dan, Anda tahu, semua pemain seperti itu. Jadi, kalau dia mendapat kesempatan untuk pergi ke Everton, saya akan mengambilnya. Bahkan jika itu hanya pinjaman selama setahun," pungkas King.
Banyaknya opsi Chelsea menghalangi Delap
Menurut The Athletic, Chelsea berencana memangkas unit striker senior mereka yang berisi enam pemain setelah kedatangan Danny Welbeck. Dengan Joao Pedro diperkirakan bertahan dan menandatangani kontrak baru, Delap muncul sebagai kandidat utama untuk dijual dengan biaya melebihi £30 juta, bersama Nicolas Jackson, yang dihargai £65 juta, dan Marc Guiu, yang dibanderol £25 juta. Kemacetan ini menghadirkan peluang besar bagi Everton untuk bergerak saat petinggi Stamford Bridge berupaya memangkas opsi serangan mereka.
- Getty Images Sport
Risiko menit bermain membayangi
Everton kini harus memutuskan apakah akan mengajukan proposal peminjaman atau mengejar transfer permanen sebelum bursa transfer ditutup. Bagi Delap, bertahan di Chelsea dengan kontrak jangka panjangnya yang berlaku hingga 2031 membawa risiko menit bermain yang sangat terbatas dan perkembangan yang mandek.
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