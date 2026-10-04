Flores menandai pencapaian luar biasa dalam kariernya yang sedang berkembang dengan mewakili klub dan negara dalam beberapa hari beruntun. Setelah menjalani debut senior bersama Argentina melawan Bolivia pada Rabu malam, pemain 19 tahun itu tampil untuk Boca melawan Union de Santa Fe pada Jumat malam. Sehari kemudian, pada Sabtu malam, winger itu kembali beraksi untuk Argentina saat mereka membantai Burkina Faso di Estadio Monumental.



