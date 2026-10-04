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Leonel Flores menorehkan pencapaian langka dengan bermain untuk Boca Juniors dan Argentina pada dua hari beruntun
Sepekan penuh gejolak bagi bintang Argentina
Flores menandai pencapaian luar biasa dalam kariernya yang sedang berkembang dengan mewakili klub dan negara dalam beberapa hari beruntun. Setelah menjalani debut senior bersama Argentina melawan Bolivia pada Rabu malam, pemain 19 tahun itu tampil untuk Boca melawan Union de Santa Fe pada Jumat malam. Sehari kemudian, pada Sabtu malam, winger itu kembali beraksi untuk Argentina saat mereka membantai Burkina Faso di Estadio Monumental.
- Photogamma
Dampak super-sub di La Bombonera
Masuk pada babak kedua saat timnya unggul tipis, Flores langsung mengubah momentum di hadapan pendukung tuan rumah di La Bombonera. Ia menggandakan keunggulan pada menit ke-83 lewat assist Enner Valencia sebelum menuntaskan serangan balik individu pada masa injury time untuk memastikan kemenangan 3-0. Dwigol cepat pemain pengganti itu menuai pujian meriah dari para suporter sekaligus memperpanjang rangkaian tak terkalahkan Boca menjadi 16 pertandingan di semua kompetisi.
Kembali Berbalut Biru dan Putih
Tanpa mendapat waktu untuk memulihkan diri setelah tampil untuk Boca, Flores dimainkan sepanjang babak kedua oleh Scaloni saat melawan Burkina Faso di Estadio Monumental. Tampil dengan keberanian khasnya di sisi kiri, pemain 19 tahun itu terlibat langsung dalam proses terciptanya dua gol terakhir Argentina. Meski gagal mencetak golnya sendiri, penampilan energiknya melanjutkan performa impresif yang sebelumnya sudah menuai pujian dari Arruabarrena dan Scaloni.
- AFP
Menatap masa depan yang cerah
Kemenangan meyakinkan atas Union mengangkat tim asuhan Rodolfo Arruabarrena ke peringkat kedua klasemen Torneo Clausura Zona A dengan 20 poin dari 11 pertandingan. Hasil positif itu secara signifikan meningkatkan peluang mereka untuk melaju ke fase gugur dalam kompetisi domestik. Bagi Flores, keberhasilan menangani tuntutan di klub dan tim nasional dalam satu akhir pekan sekaligus menegaskan mentalitas matang yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi sepakbola profesional.
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