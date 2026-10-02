Getty Images Sport
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Leonel Flores kembali ke Boca Juniors setelah penampilan singkat yang mengesankan dalam debutnya bersama Argentina
Remaja mendesak agar segera dimainkan
Wonderkid andalan raksasa Buenos Aires itu langsung mengalihkan fokus kembali ke tugas klub setelah menorehkan debut senior internasional yang mencuri perhatian. Menggantikan Lisandro Martinez untuk 10 menit terakhir di Cordoba, winger tersebut bermain tanpa rasa takut dan nyaris menandai momen itu dengan gol ketika voli kerasnya ditepis melebar oleh kiper Bolivia Guillermo Viscarra. Kurang dari 48 jam setelah kemenangan empat gol Argentina, Flores kini berada dalam posisi ideal untuk mengamankan tempat sebagai starter bagi Boca saat menghadapi Union.
- Getty Images Sport
Manajer meminta kesabaran terhadap wonderkid
Penampilan singkat tanpa rasa takut yang diperlihatkan debutan remaja itu menuai pujian hangat dari manajer tim nasional senior, Scaloni. Berbicara setelah peluit akhir, pria 48 tahun itu menekankan kebutuhan vital untuk mengelola perkembangan jangka panjang sang pemain muda dengan hati-hati: "Kami meminta para pemain untuk melakukan apa yang mereka lakukan di klub masing-masing. Jika mereka datang ke sini dan tidak melakukannya, kami akan khawatir.
"Leo [Flores] tampil sangat baik dan kami harus menjaganya. Kami harus dekat dengannya, mendukungnya. Saya tahu Vasco (Arruabarrena) dan Mono Markic tahu bagaimana menanganinya di Boca."
Scaloni kembali menegaskan bahwa kesabaran tetap menjadi hal yang penting untuk meraih kesuksesan berkelanjutan: "Dia adalah talenta yang harus kami bina, sama seperti Franco [Mastantuono]. Hanya itu cara kami akan mendapatkan hasil. Akan luar biasa jika dia bisa melakukan di setiap pertandingan apa yang dia lakukan dalam 10 menit hari ini, tetapi kami harus menjalaninya dengan santai. Kami akan selalu menjaganya."
Keyakinan diri yang tak tergoyahkan mendorong laju pesatnya
Penyerang kelahiran 2007 itu menapaki kenaikan karier yang melesat luar biasa, mengingat ia baru membukukan 17 penampilan kompetitif sejak menembus skuad senior Boca pada pertengahan Juli 2026.
Merefleksikan momen mengenakan seragam tim nasional senior di Estadio Mario Alberto Kempes, Flores berkata: "Saya senang dengan menit bermain yang saya dapatkan. Bermain sepak bola membuat saya bahagia. Sejak kecil, saya punya kepribadian yang kuat; ketika bermain, saya tidak peduli siapa yang ada di depan saya."
- Getty Images Sport
Dilema pemilihan menguji rotasi domestik
Menurut jurnalis Emiliano Raddi di ESPN F12, Arruabarrena siap langsung memasukkan Flores ke susunan pemain bersama Miguel Merentiel setelah Sebastian Villa harus menepi karena demam. Argentina kini mengalihkan perhatian ke laga persahabatan melawan Burkina Faso di San Juan sebelum duel perpisahan emosional Lionel Messi kontra Benin di Estadio Monumental. Menyeimbangkan beban kerja domestik yang tanpa henti itu dengan pengakuan cepat di level internasional menjadi ujian utama bagi kematangan sang remaja.
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