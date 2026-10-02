Penampilan singkat tanpa rasa takut yang diperlihatkan debutan remaja itu menuai pujian hangat dari manajer tim nasional senior, Scaloni. Berbicara setelah peluit akhir, pria 48 tahun itu menekankan kebutuhan vital untuk mengelola perkembangan jangka panjang sang pemain muda dengan hati-hati: "Kami meminta para pemain untuk melakukan apa yang mereka lakukan di klub masing-masing. Jika mereka datang ke sini dan tidak melakukannya, kami akan khawatir.

"Leo [Flores] tampil sangat baik dan kami harus menjaganya. Kami harus dekat dengannya, mendukungnya. Saya tahu Vasco (Arruabarrena) dan Mono Markic tahu bagaimana menanganinya di Boca."

Scaloni kembali menegaskan bahwa kesabaran tetap menjadi hal yang penting untuk meraih kesuksesan berkelanjutan: "Dia adalah talenta yang harus kami bina, sama seperti Franco [Mastantuono]. Hanya itu cara kami akan mendapatkan hasil. Akan luar biasa jika dia bisa melakukan di setiap pertandingan apa yang dia lakukan dalam 10 menit hari ini, tetapi kami harus menjalaninya dengan santai. Kami akan selalu menjaganya."