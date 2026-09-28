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Legenda Real Madrid Michel Salgado membuat langkah karier sensasional setelah setuju memimpin klub kecil Brasil, North EC
Tim underdog ambisius mengonfirmasi penunjukan mengejutkan
Klub asal Montes Claros itu secara resmi telah mengonfirmasi penunjukan Salgado untuk memimpin proyek jangka panjang ambisius mereka. Didirikan pada 2022, North EC menikmati laju pesat menembus piramida sepakbola, meraih promosi beruntun sebelum menjuarai Campeonato Mineiro Modulo II pada 2025. Perkembangan cepat mereka mencapai puncak dengan mengangkat trofi Trofeu Inconfidencia pada debut mereka di liga negara bagian kasta tertinggi pada 2026, sekaligus memastikan tempat yang belum pernah terjadi sebelumnya di kompetisi nasional.
- NurPhoto
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Petinggi klub mengumumkan kedatangan ahli taktik ternama mereka melalui kanal media sosial, menegaskan ambisi berani mereka untuk masa depan. Menyambut juara Eropa dua kali itu ke Montes Claros, pernyataan resmi klub berbunyi: "Memimpin North dalam bab terbesar dalam sejarah kami. Michel, di sini Anda akan menemukan sebuah kota, sebuah kawasan, dan basis suporter yang berani bermimpi besar. Anda membawa pengalaman dari panggung-panggung terbesar. Kami membawa ketangguhan mereka yang tak pernah berhenti percaya. Michel Salgado adalah North. 2027 sudah di depan mata. Dan North siap melampaui batas."
Silsilah Galactico menggantikan pendahulu asal Brasil
Kedatangan Salgado melanjutkan kecenderungan klub untuk menunjuk figur-figur sepakbola ternama, menyusul juara Piala Dunia 2002 Kleberson di kursi pelatih. Pria 50 tahun itu memiliki rekam jejak luar biasa dari satu dekade penuh prestasi di Madrid, dengan meraih dua gelar Liga Champions dan empat trofi La Liga pada era ikonik Galacticos. Sebelum pindah ke Amerika Selatan, mantan bek sayap itu mengawasi pengembangan pemain muda bersama skuad U-15 dan U-16 Arab Saudi, serta inisiatif Future Falcons.
- AFP
Persiapan domestik mendahului kampanye bersejarah
Salgado diberi waktu yang cukup untuk membentuk skuad yang kompetitif sebelum North EC menjalani pengalaman pertama mereka di kompetisi liga nasional dan piala. Klub kecil asal Minas Gerais itu dijadwalkan mencetak sejarah di kasta keempat Campeonato Brasileiro Serie D sembari menguji diri di Copa do Brasil. Mengadaptasi prinsip taktis Eropanya ke lanskap sepakbola Amerika Selatan yang penuh tuntutan bisa dibilang akan menjadi ujian terberat dalam karier kepelatihan pria Spanyol itu.
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