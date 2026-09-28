Legenda Real Madrid Michel Salgado membuat langkah karier sensasional setelah setuju memimpin klub kecil Brasil, North EC

Petinggi klub mengumumkan kedatangan ahli taktik ternama mereka melalui kanal media sosial, menegaskan ambisi berani mereka untuk masa depan. Menyambut juara Eropa dua kali itu ke Montes Claros, pernyataan resmi klub berbunyi: "Memimpin North dalam bab terbesar dalam sejarah kami. Michel, di sini Anda akan menemukan sebuah kota, sebuah kawasan, dan basis suporter yang berani bermimpi besar. Anda membawa pengalaman dari panggung-panggung terbesar. Kami membawa ketangguhan mereka yang tak pernah berhenti percaya. Michel Salgado adalah North. 2027 sudah di depan mata. Dan North siap melampaui batas."