Legenda Nigeria Jay-Jay Okocha memilih Lionel Messi ketimbang Cristiano Ronaldo dalam perdebatan GOAT

Perdebatan panjang antara Messi dan Ronaldo telah memikat imajinasi suporter dan para legenda selama hampir dua dekade. Hanya sedikit pemain yang benar-benar memahami kecemerlangan individu seperti mantan pemain internasional Nigeria Okocha, yang dikenal karena gaya bermain penuh bakatnya yang terlihat begitu mudah saat membela Paris Saint-Germain dan Bolton Wanderers.

Berbicara di The Obi One Podcast bersama John Obi Mikel dan Chris McHardy, mantan kapten Nigeria itu diminta untuk mengakhiri rivalitas tersebut. Tanpa ragu, Okocha memberikan putusan tegas dengan berpihak kepada maestro Argentina itu.