AFP
Diterjemahkan oleh
Legenda Nigeria Jay-Jay Okocha memilih Lionel Messi ketimbang Cristiano Ronaldo dalam perdebatan GOAT
Ikut menilai perdebatan GOAT
Perdebatan panjang antara Messi dan Ronaldo telah memikat imajinasi suporter dan para legenda selama hampir dua dekade. Hanya sedikit pemain yang benar-benar memahami kecemerlangan individu seperti mantan pemain internasional Nigeria Okocha, yang dikenal karena gaya bermain penuh bakatnya yang terlihat begitu mudah saat membela Paris Saint-Germain dan Bolton Wanderers.
Berbicara di The Obi One Podcast bersama John Obi Mikel dan Chris McHardy, mantan kapten Nigeria itu diminta untuk mengakhiri rivalitas tersebut. Tanpa ragu, Okocha memberikan putusan tegas dengan berpihak kepada maestro Argentina itu.
- Getty Images Sport
Jenius artistik versus ketajaman mencetak gol elite
Sambil mengakui pencapaian luar biasa Cristiano Ronaldo, Okocha menarik perbedaan yang tegas antara efisiensi mematikan penyerang Portugal itu dan seni murni yang dimiliki Messi. Ikon Nigeria itu membandingkan ketajaman Ronaldo dengan para penyerang elite lain yang beroperasi di kotak penalti.
"Messi, Messi. Ronaldo adalah pemain spesial, tetapi bagi saya dia adalah pencetak gol. Dia bisa mencetak 10 juta gol. Dia adalah pencetak gol. Itu seperti (Erling) Haaland. Haaland adalah pencetak gol," jelas Okocha.
Bakat alami Messi
Menjelaskan lebih lanjut penilaiannya, Okocha menunjuk pada koneksi alami Messi dengan bola sebagai pembeda utama antara dua sosok besar era modern tersebut. Ia menegaskan bahwa penyerang Argentina itu bermain dengan keanggunan tanpa usaha yang memisahkannya dari kesuksesan atletik yang diraih lewat kerja keras.
“Tapi Messi, Messi itu seperti berasal dari planet lain. Messi adalah seni. Messi terlahir untuk bermain sepak bola. Dia akan sakit kalau tidak bermain sepak bola. Dia jenius. Maksud saya, Anda harus mengakuinya,” tambah Okocha.
- AFP
Warisan dan perspektif masa depan
Pandangan Okocha menegaskan bagaimana para playmaker elite memandang permainan, dengan menilai kreativitas intrinsik dan kebebasan berekspresi lebih tinggi daripada sekadar keluaran angka. Messi dan Ronaldo sama-sama terus mendefinisikan era modern, tetapi pendapat dari figur ikonik seperti Okocha membuat perdebatan itu tetap berlangsung sengit.
Saat kedua legenda itu menulis bab-bab terakhir dalam karier gemilang mereka, penilaian dari para mantan pemain besar menawarkan sudut pandang yang unik tentang dampak langgeng mereka. Para penggemar di seluruh dunia akan terus memperdebatkan warisan mereka selama beberapa generasi mendatang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami