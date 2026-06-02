Legenda Liverpool, Sir Kenny Dalglish, mengumumkan bahwa ia didiagnosis menderita kanker
Pengungkapan yang tidak disengaja memaksa pihak terkait untuk mengeluarkan pernyataan resmi
Ikon Celtic dan Liverpool tersebut mengonfirmasi diagnosisnya setelah sebuah unggahan tak sengaja di media sosial secara tak terduga membuat dunia sepak bola mengetahui hal tersebut lebih awal. Setelah memimpin era-era legendaris baik sebagai pemain maupun manajer, pria berusia 75 tahun itu awalnya bermaksud untuk merahasiakan kondisi kesehatannya sepenuhnya. Namun, setelah bocoran tak terduga di dunia maya itu menarik perhatian publik, ia segera bertindak untuk mengklarifikasi situasinya sambil meminta agar privasinya dihormati.
Icon mengeluhkan rendahnya keterampilan teknologi
Meskipun dalam situasi seperti ini, Dalglish tetap mempertahankan selera humor khasnya dan mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bagaimana ketidakmampuannya dalam hal teknologi menyebabkan pengungkapan ini menjadi publik: "Sebagaimana terlihat dari unggahan media sosial saya yang tidak disengaja, saat ini saya sedang menjalani pengobatan kanker," kata Sir Kenny.
"Berbeda dengan penggunaan ponsel saya, pengobatan ini berjalan lancar. Idealnya, hal ini seharusnya tetap bersifat pribadi karena memang seharusnya begitu, tetapi keterampilan teknologi saya yang buruk memaksa saya untuk melakukannya. Jelas saya tidak bermaksud membuat hal ini menjadi publik, jadi saya akan sangat menghargai jika privasi keluarga saya dan saya sendiri dihormati.
"Seperti biasa, terima kasih kepada staf medis yang luar biasa yang telah menunjukkan perhatian dan kerahasiaan yang luar biasa, tidak hanya untuk saya tetapi juga untuk banyak orang lain. Mereka adalah kebanggaan bagi diri mereka sendiri."
Anfield bersatu mendukung pemimpin yang dicintai
Menyusul pengumuman tersebut, Liverpool segera mengeluarkan pernyataan resmi untuk menegaskan rasa kasih sayang yang mendalam dan dukungan penuh mereka, sekaligus meminta media dan masyarakat untuk menghormati privasi keluarga: "Dukungan, harapan terbaik, dan kasih sayang dari seluruh pihak di Liverpool FC selalu, dan akan terus, menyertai Sir Kenny dan keluarganya. Klub juga ingin menekankan permintaannya agar privasi mereka dihormati ke depannya."
Kabar menyentuh ini muncul hanya 24 jam setelah legenda Liverpool lainnya, Kevin Keegan, juga mengungkapkan bahwa ia saat ini sedang berjuang melawan kanker stadium empat.
Perjuangan pemulihan dimulai
Dalglish akan menjalani masa istirahat yang cukup lama jauh dari sorotan publik seiring berlanjutnya perawatan onkologisnya, dengan mengandalkan ketangguhan yang sama yang telah menjadi ciri khas karier gemilangnya sebagai pemain dan manajer. Komunitas sepak bola niscaya akan memberikan dukungan yang luar biasa kepada sosok yang pernah meraih empat gelar liga bersama Celtic, mengangkat tiga trofi Piala Eropa bersama Liverpool, serta berhasil membawa The Reds dan Blackburn Rovers meraih gelar juara domestik bersejarah.