Legenda Jerman: Satu-satunya syarat untuk mengalahkan tim mana pun... dan kami tidak memikirkan Prancis

Direktur Olahraga Tim Nasional Jerman, Rudi Völler, menegaskan bahwa ia tetap yakin dengan kemampuan Die Mannschaft, meskipun perjalanan tim tersebut di babak penyisihan grup Piala Dunia diwarnai dengan masa-masa positif dan negatif.

Tiga hari setelah mengakhiri babak penyisihan grup dengan kekalahan 1-2 dari Ekuador—kekalahan yang tidak memengaruhi lolosnya Jerman ke babak 32 besar sebagai juara grup—Fuller tampil di hadapan media untuk memberikan penilaian pertamanya terhadap penampilan Die Mannschaft.

Surat kabar AS memuat pernyataan legenda Fuller, yang menegaskan bahwa ambisi tim nasional Jerman sangat bergantung pada performa yang dapat ditunjukkan oleh Jamal Musiala dan Florian Wirtz.

Fuller mengakui bahwa timnas Jerman tidak akan mampu bersaing dengan tim-tim besar kecuali jika semua pemain berada dalam kondisi terbaiknya.

Mengenai pertandingan yang akan datang melawan Paraguay, Fuller mengatakan, “Saya tenang dan optimis, dan tim akan memberikan segalanya saat menghadapi Paraguay.”

Ia menambahkan, “Saat melawan Ekuador, situasinya berbeda. Bagi mereka, itu adalah pertandingan terpenting dalam 20 atau 30 tahun terakhir. Kami selalu ingin menang, tetapi wajar jika intensitas permainan sedikit menurun ketika Anda sudah memastikan lolos.”