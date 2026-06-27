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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Legenda Jerman: Satu-satunya syarat untuk mengalahkan tim mana pun... dan kami tidak memikirkan Prancis

Germany vs Paraguay
Germany
Paraguay
World Cup
France
J. Musiala
F. Wirtz
Jerman

Direktur Olahraga Tim Nasional Jerman, Rudi Völler, menegaskan bahwa ia tetap yakin dengan kemampuan Die Mannschaft, meskipun perjalanan tim tersebut di babak penyisihan grup Piala Dunia diwarnai dengan masa-masa positif dan negatif.

Tiga hari setelah mengakhiri babak penyisihan grup dengan kekalahan 1-2 dari Ekuador—kekalahan yang tidak memengaruhi lolosnya Jerman ke babak 32 besar sebagai juara grup—Fuller tampil di hadapan media untuk memberikan penilaian pertamanya terhadap penampilan Die Mannschaft. 

Surat kabar AS memuat pernyataan legenda Fuller, yang menegaskan bahwa ambisi tim nasional Jerman sangat bergantung pada performa yang dapat ditunjukkan oleh Jamal Musiala dan Florian Wirtz.

Fuller mengakui bahwa timnas Jerman tidak akan mampu bersaing dengan tim-tim besar kecuali jika semua pemain berada dalam kondisi terbaiknya.

Mengenai pertandingan yang akan datang melawan Paraguay, Fuller mengatakan, “Saya tenang dan optimis, dan tim akan memberikan segalanya saat menghadapi Paraguay.”

Ia menambahkan, “Saat melawan Ekuador, situasinya berbeda. Bagi mereka, itu adalah pertandingan terpenting dalam 20 atau 30 tahun terakhir. Kami selalu ingin menang, tetapi wajar jika intensitas permainan sedikit menurun ketika Anda sudah memastikan lolos.”

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    Prancis selalu menjadi salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara

    Fuller melanjutkan, “Situasinya akan sangat berbeda pada hari Senin. Ini adalah pertandingan yang menentukan: lolos atau pulang. Kami akan memberikan segalanya, memaksimalkan kemampuan kami, memainkan pertandingan hebat, dan lolos ke babak berikutnya.”

    Mengenai Firtz dan Musiala, ia berkomentar, “Kami sangat menyadari bahwa kami tidak akan mencapai hal-hal besar kecuali kedua pemain ini menampilkan performa terbaik mereka, dan mereka pun menyadari hal itu. Saya optimis mengenai hal ini, karena mereka tidak jauh dari mencapai performa terbaik mereka.”

    Ia menekankan, “Secara umum, kami memiliki tim yang, ketika sedang dalam performa terbaik dan memberikan yang terbaik, mampu mengalahkan tim mana pun di dunia. Namun, jika kami tidak mencapai performa puncak—hal yang wajar dan dapat dimengerti ketika sudah memastikan posisi teratas di grup—maka kami juga bisa kalah dari beberapa tim.”

    Ia menambahkan, “Mungkin situasinya berbeda dengan satu, dua, atau tiga tim lain, karena tim-tim tersebut mampu mencapai target mereka bahkan ketika tidak bermain di performa terbaiknya. Sedangkan kami, tidak bisa melakukan hal itu.”

    Fuller juga ditanya mengenai kemungkinan menghadapi Prancis di babak 16 besar, dan ia menjawab, “Prancis selalu menjadi salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara. Namun, kami tidak memikirkan hal itu saat ini. Kami akan bertanding melawan Paraguay, dan kami ingin melanjutkan perjalanan ini; itulah satu-satunya tujuan kami.”

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