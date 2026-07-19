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Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 Lionel MessiGetty Images

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Legenda Argentina: Kami bukan hanya Messi... dan prestasi Brasil memotivasi kami

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
J. Zanetti
L. Messi
Brazil
Spanyol
Argentina

Javier Zanetti, legenda tim nasional Argentina, mengatakan bahwa penampilan Lionel Messi, di usia 39 tahun, tampak seperti adegan dalam film fiksi ilmiah. 

Messi sedang bersiap untuk bertanding di final Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Argentina, melawan tim nasional Spanyol.

Zanetti menambahkan, dalam wawancaranya dengan surat kabar AS, “Saya sangat senang untuk Messi, karena saya sudah mengenalnya sejak lama, dan saya tahu betapa besar cintanya pada seragam timnas negaranya.”

Ia melanjutkan, “Para pemain mengelilingi dan merawat Messi, karena mereka menyadari bahwa dia adalah panji tim nasional dan kapten yang harus diikuti. Meskipun bermain di liga yang kurang kompetitif selama beberapa tahun terakhir, Leo kembali mengejutkan dunia.”

Ia menambahkan, “Kami percaya pada Messi untuk kembali memenangkan gelar Piala Dunia, bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tetapi juga karena kemampuannya menularkan dedikasi dan semangatnya kepada rekan-rekan setimnya.”

Dia menegaskan, “Saya merasa sangat bangga terhadap Messi, dan dari lubuk hati saya berharap dia dapat mengakhiri karier internasionalnya dengan mengangkat Piala Dunia sekali lagi, namun Argentina bukan hanya Messi; ada banyak pemain yang tampil luar biasa seperti Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, dan Julián Álvarez.”

  • The FIFA World Cup 2026 Final Halftime ShowGetty Images Entertainment

    Mengucapkan selamat tinggal kepada Messi dengan cara yang pantas untuknya

    Dia menambahkan, “Apakah Anda melihat keunggulan tipis pada salah satu tim? Tidak, dua tim terbaik di turnamen ini yang berhasil mencapai final. Saya tidak ingin mengklaim itu sebagai prestasi saya sendiri, tetapi ketika ditanya sebelum turnamen dimulai mengenai kandidat terkuat untuk menjuarainya, saya menjawab Spanyol, Argentina, dan Prancis.”

    Dia menambahkan, “Pertandingan ini akan berlangsung seimbang, dan kita tidak akan menyaksikan dominasi Spanyol semata. Ini adalah pertarungan antara dua gaya permainan; Spanyol akan menguasai bola, sementara Argentina akan mengandalkan pengalaman dan semangat juang.”

    Dia menambahkan, “Tidakkah Anda melihat bahwa Spanyol kekurangan pemimpin yang jelas seperti Messi? Sulit menemukan pemain sekelas dan seberpengaruh Messi.”

    Dia menekankan, “Spanyol memiliki Lamine Yamal, pemain yang paling mampu membuat perbedaan di lini depan, tetapi tim nasional Spanyol tidak hanya mengandalkan dirinya saja. Oyarzabal adalah pemain yang cerdas dan sangat berbahaya, selain itu para bek sayap dan dua bek tengah tampil luar biasa, serta lini tengahnya merupakan sebuah mahakarya.”

    Ia menjelaskan, “Kami ingin mencetak sejarah dengan meraih gelar juara untuk kedua kalinya berturut-turut, seperti yang dilakukan Brasil pada tahun 1958 dan 1962.”

    Dia menambahkan, “Kami ingin mencetak sejarah dengan mengulangi prestasi Brasil pada tahun 1958 dan 1962, serta memastikan Messi mengakhiri kariernya di tim nasional dengan cara yang pantas. Ini adalah impian seluruh bangsa.”

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