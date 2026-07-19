Legenda Argentina: Kami bukan hanya Messi... dan prestasi Brasil memotivasi kami

Javier Zanetti, legenda tim nasional Argentina, mengatakan bahwa penampilan Lionel Messi, di usia 39 tahun, tampak seperti adegan dalam film fiksi ilmiah.

Messi sedang bersiap untuk bertanding di final Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Argentina, melawan tim nasional Spanyol.

Zanetti menambahkan, dalam wawancaranya dengan surat kabar AS, “Saya sangat senang untuk Messi, karena saya sudah mengenalnya sejak lama, dan saya tahu betapa besar cintanya pada seragam timnas negaranya.”

Ia melanjutkan, “Para pemain mengelilingi dan merawat Messi, karena mereka menyadari bahwa dia adalah panji tim nasional dan kapten yang harus diikuti. Meskipun bermain di liga yang kurang kompetitif selama beberapa tahun terakhir, Leo kembali mengejutkan dunia.”

Ia menambahkan, “Kami percaya pada Messi untuk kembali memenangkan gelar Piala Dunia, bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tetapi juga karena kemampuannya menularkan dedikasi dan semangatnya kepada rekan-rekan setimnya.”

Dia menegaskan, “Saya merasa sangat bangga terhadap Messi, dan dari lubuk hati saya berharap dia dapat mengakhiri karier internasionalnya dengan mengangkat Piala Dunia sekali lagi, namun Argentina bukan hanya Messi; ada banyak pemain yang tampil luar biasa seperti Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, dan Julián Álvarez.”