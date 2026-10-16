Sikap klub mengenai masa depan Farke tetap konsisten selama beberapa bulan, meski spekulasi tentang perkembangan negosiasi terus meningkat. Direktur pelaksana Robbie Evans sebelumnya berbicara mengenai pembicaraan yang sedang berlangsung dan menegaskan keinginan kedua belah pihak untuk melanjutkan kerja sama.

"Daniel telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di sini, dan kami sangat senang dengan dua musim terakhir. Kami ingin terus melanjutkannya, terus membangun proyek jangka panjang. Karena itu, kami berusaha mencari solusi jangka panjang bersamanya," jelas Evans dalam pernyataan yang sebelumnya dimuat Yorkshire Evening Post.

"Mengenai pembahasan kontrak itu sendiri, saya dan Daniel, juga saya dan tim Daniel, telah berdiskusi dengan sangat baik selama tiga bulan terakhir. Kami semua sepemahaman mengenai apa yang ingin kami capai dalam proyek jangka panjang ini," tambah direktur pelaksana tersebut.