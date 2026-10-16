Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Leeds United dan Daniel Farke capai kesepakatan prinsip untuk kontrak baru hingga 2029
Farke siap bertahan lama di Elland Road
Leeds United tampaknya telah mengamankan masa depan jangka panjang pelatih Farke, dengan sejumlah laporan menyebutkan bahwa kontrak baru telah disepakati secara prinsip. Pelatih asal Jerman itu, yang pertama kali ditunjuk pada Juli 2023 dengan kontrak empat tahun, kini diperkirakan akan menandatangani perpanjangan kontrak yang membuatnya tetap memimpin tim hingga 2029, menurut The Athletic.
Perkembangan ini menyusul kemajuan besar yang dicapai klub di bawah arahan Farke, dari kandidat promosi Championship menjadi tim yang stabil di Liga Primer Inggris. Kabar ini menjadi dorongan besar bagi Leeds United, yang ingin melanjutkan performa impresifnya belakangan ini dan memantapkan posisinya di jajaran elite sepakbola Inggris.
Perjalanan Farke Menebus Diri
Perjalanan Farke bersama Leeds menjadi kisah kebangkitan yang bertahap. Setelah kecewa karena kalah dari Southampton di final play-off pada 2024, ia tetap fokus dan membawa tim meraih gelar juara Championship pada tahun berikutnya. Kemampuannya beradaptasi dengan kerasnya persaingan Premier League terlihat dari keberhasilan Leeds finis di posisi ke-14 musim lalu.
Musim ini, Leeds terus menunjukkan kemajuan dengan tak terkalahkan dalam enam pertandingan liga pertama mereka sebelum kalah tipis dari Arsenal. Konsistensi tersebut membuat perpanjangan kontrak Farke menjadi prioritas bagi para petinggi klub, yang ingin menghindari ketidakpastian menjelang tahun terakhir kontrak sebelumnya.
Direktur pelaksana memaparkan visi klub
Sikap klub mengenai masa depan Farke tetap konsisten selama beberapa bulan, meski spekulasi tentang perkembangan negosiasi terus meningkat. Direktur pelaksana Robbie Evans sebelumnya berbicara mengenai pembicaraan yang sedang berlangsung dan menegaskan keinginan kedua belah pihak untuk melanjutkan kerja sama.
"Daniel telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di sini, dan kami sangat senang dengan dua musim terakhir. Kami ingin terus melanjutkannya, terus membangun proyek jangka panjang. Karena itu, kami berusaha mencari solusi jangka panjang bersamanya," jelas Evans dalam pernyataan yang sebelumnya dimuat Yorkshire Evening Post.
"Mengenai pembahasan kontrak itu sendiri, saya dan Daniel, juga saya dan tim Daniel, telah berdiskusi dengan sangat baik selama tiga bulan terakhir. Kami semua sepemahaman mengenai apa yang ingin kami capai dalam proyek jangka panjang ini," tambah direktur pelaksana tersebut.
- Getty Images Sport
Tuntutan taktik dan persaingan dalam skuad
Meski ada kabar positif di luar lapangan, Farke tetap fokus pada tantangan yang langsung dihadapi skuadnya, terutama perlunya pemain pengganti memberikan dampak lebih besar. Setelah dalam beberapa pertandingan terakhir pergantian pemain gagal mengubah jalannya laga, sang pelatih secara terbuka menyampaikan ekspektasinya terhadap para pemain cadangan.
Dalam sesi pengarahan media baru-baru ini, ia mengakui bahwa penampilan para pemain yang masuk sebagai pengganti belakangan ini kurang memuaskan. Ia mencatat bahwa Lukas Nmecha sempat memberikan dampak sebelumnya pada musim ini, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang penampilan singkat para pemain pengganti belakangan ini saat menghadapi lawan dari level tertinggi. "Jika Anda tidak memberikan dampak, sering kali ada peluang bagi pemain lain untuk masuk. Ini persaingan. Kita semua harus menunjukkan kemampuan."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami