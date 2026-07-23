Leeds dan Man City memulai pembicaraan mengenai James Trafford setelah Newcastle mundur

Keinginan Trafford untuk meninggalkan City bermula dari musim 2025-26 yang penuh tantangan, di mana ia terpaksa menghabiskan waktu di bangku cadangan menyusul kedatangan Gianluigi Donnarumma yang menjadi sorotan. Setelah kembali ke City dari Burnley dengan harapan bisa bersaing memperebutkan posisi starter, kedatangan bintang Italia tersebut pada hari terakhir bursa transfer memaksa Trafford untuk berperan sebagai cadangan.

Ia hanya tampil dalam 17 pertandingan sepanjang musim tersebut, yang sebagian besar terbatas pada kompetisi piala domestik. Trafford secara terbuka mengungkapkan perasaannya mengenai situasinya awal tahun ini, dengan menyatakan pada bulan Februari bahwa menjadi kiper cadangan “bukanlah yang saya harapkan” dan bahwa ia “berusaha mencegah situasi ini terjadi.”

Namun, kurangnya kesempatan bermain secara konsisten tampaknya tidak merusak reputasinya di level internasional, dengan Trafford melakukan debut seniornya bersama timnas Inggris pada bulan Maret dan telah mengoleksi dua caps hingga saat ini. Dia kemudian dimasukkan ke dalam skuad Thomas Tuchel untuk Piala Dunia musim panas ini. Meskipun dia tidak mendapat menit bermain di lapangan, masuknya dia ke dalam skuad tersebut menyoroti posisinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di negaranya.