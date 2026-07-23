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Leeds dan Man City memulai pembicaraan mengenai James Trafford setelah Newcastle mundur
Minat Newcastle terhadap Trafford mulai memudar
Leeds kini muncul sebagai kandidat terdepan untuk merekrut Trafford, dengan klub asal Yorkshire tersebut telah memulai pembicaraan resmi terkait pemain berusia 23 tahun itu, menurut laporan The Athletic. Langkah ini terjadi di tengah kabar bahwa Newcastle United—yang telah lama mengincar pemain timnas Inggris tersebut—tampaknya telah mundur dari perburuan.
Trafford sempat menjadi opsi utama Newcastle selama sebagian besar periode awal bursa transfer, namun klub tersebut telah memutuskan untuk mengambil arah yang berbeda guna menghindari saga transfer yang berlarut-larut. The Magpies telah memperkuat barisan penjaga gawang mereka dengan mendatangkan Ewen Jaouen (20 tahun) dari Reims, namun mereka tetap mencari pemain yang lebih berpengalaman.
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Mencari penjaga gawang kelas atas
Bagi Leeds, perekrutan Trafford akan menjadi pernyataan niat yang kuat. Klub ini berupaya mengembangkan fondasi yang telah dibangun musim lalu dan memandang kiper yang andal sebagai landasan utama pendekatan taktis mereka. Proses negosiasi dengan City diperkirakan akan berfokus pada struktur biaya transfer, termasuk kemungkinan klausul penjualan kembali atau opsi pembelian kembali.
Leeds mengidentifikasi Trafford sebagai prioritas mereka setelah kepergian Karl Darlow, yang mengakhiri musim lalu sebagai kiper utama klub sebelum pindah secara gratis ke Manchester United. Meskipun Leeds masih memiliki Lucas Perri dan Alex Cairns dalam skuad mereka, tim perekrutan bertekad untuk mendatangkan kiper utama yang sudah terbukti berkualitas tinggi guna mengamankan posisi tersebut dalam jangka panjang.
Rasa frustrasi di City bagi pemain timnas Inggris tersebut
Keinginan Trafford untuk meninggalkan City bermula dari musim 2025-26 yang penuh tantangan, di mana ia terpaksa menghabiskan waktu di bangku cadangan menyusul kedatangan Gianluigi Donnarumma yang menjadi sorotan. Setelah kembali ke City dari Burnley dengan harapan bisa bersaing memperebutkan posisi starter, kedatangan bintang Italia tersebut pada hari terakhir bursa transfer memaksa Trafford untuk berperan sebagai cadangan.
Ia hanya tampil dalam 17 pertandingan sepanjang musim tersebut, yang sebagian besar terbatas pada kompetisi piala domestik. Trafford secara terbuka mengungkapkan perasaannya mengenai situasinya awal tahun ini, dengan menyatakan pada bulan Februari bahwa menjadi kiper cadangan “bukanlah yang saya harapkan” dan bahwa ia “berusaha mencegah situasi ini terjadi.”
Namun, kurangnya kesempatan bermain secara konsisten tampaknya tidak merusak reputasinya di level internasional, dengan Trafford melakukan debut seniornya bersama timnas Inggris pada bulan Maret dan telah mengoleksi dua caps hingga saat ini. Dia kemudian dimasukkan ke dalam skuad Thomas Tuchel untuk Piala Dunia musim panas ini. Meskipun dia tidak mendapat menit bermain di lapangan, masuknya dia ke dalam skuad tersebut menyoroti posisinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di negaranya.
- Getty/GOAL
Musim panas yang krusial bagi mantan bintang Burnley
Beberapa minggu ke depan akan menjadi masa yang sangat menentukan bagi Trafford saat ia berusaha mencari kepastian mengenai masa depannya. Setelah membuktikan kemampuannya di Burnley dan meraih kepercayaan dari staf kepelatihan tim nasional, ia kini berada di tahap karier di mana ia tidak bisa lagi menghabiskan satu musim lagi yang sebagian besar dihabiskan di bangku cadangan. Pindah ke Leeds akan memberinya lingkungan yang tepat untuk menunjukkan kemampuannya dalam menahan tembakan serta kehadirannya yang dominan di kotak penalti.
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