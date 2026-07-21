Leandro Paredes dari Argentina angkat bicara di tengah kecaman atas perilakunya yang 'memalukan' setelah final Piala Dunia

Perkelahian tersebut dilaporkan bermula ketika rekan setim Argentina, Nahuel Molina, melayangkan pukulan ke arah kapten Spanyol, Rodri, sebelum serangkaian keributan melibatkan para pemain dari kedua tim pun terjadi. Meskipun BBC Sport melaporkan bahwa kartu merah Paredes kemudian dihapus dari catatan resmi dan FIFA tidak langsung mengambil tindakan disiplin, kritik terhadap perilakunya terus berlanjut.

Salah satu kritikus terkuatnya adalah mantan striker Aston Villa, Gabby Agbonlahor, yang mengatakan kepada talkSPORT Breakfast: "Anda ingin merasa aman di lapangan, hukuman harus sedemikian berat sehingga tidak ada yang berani melakukannya lagi.

"Apa pun yang terjadi dalam sepak bola, kamu boleh marah karena kalah, tapi tetaplah bersikap bermartabat dalam kekalahan. Jika ingin bertengkar dengan Paredes, ada tempat-tempat untuk bertengkar—bukan di lapangan melawan Garcia. Dan cara dia menganiaya Gavi, seorang anak berusia 21 tahun, serta melemparkannya ke sana-sini di lapangan, itu adalah anak atau saudara seseorang. Memalukan. Kalau aku yang memutuskan, aku akan melarangnya bermain di seluruh turnamen berikutnya. Pengecut."