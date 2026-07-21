AFP
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Leandro Paredes dari Argentina angkat bicara di tengah kecaman atas perilakunya yang 'memalukan' setelah final Piala Dunia
Paredes akhirnya angkat bicara
Paredes akhirnya angkat bicara untuk pertama kalinya sejak kekalahan Argentina di final Piala Dunia melawan Spanyol, yang berakhir dengan keributan setelah peluit akhir dibunyikan. Gelandang tersebut diusir dari lapangan setelah gol Ferran Torres pada menit ke-106 memastikan kemenangan Spanyol. Setelah peluit akhir dibunyikan, beberapa anggota skuad Argentina terlibat dalam bentrokan massal.
Paredes menjadi pusat insiden tersebut setelah memukul dan mendorong seorang pemain lawan. Rekaman video juga memperlihatkan dirinya mencekik leher Eric Garcia sebelum bergelut dengan Gavi dan menjatuhkan pemain muda Barcelona itu ke tanah.
Pesan yang menyentuh hati, tanpa permintaan maaf
Terlepas dari kontroversi seputar tindakannya, Paredes memilih untuk tidak menyinggung perkelahian pasca-pertandingan dalam pernyataan publik pertamanya. Sebaliknya, ia mengunggah pesan yang penuh emosi di Instagram, dengan menulis: "TERIMA KASIH, ARGENTINA!!! AKU MENCINTAIMU, HARI INI DAN SELAMANYA. Hari ini, aku menulis dengan hati yang berat, karena tidak mampu menghadirkan kebahagiaan yang sangat layak didapatkan negara kita - namun dengan dada yang penuh kebanggaan karena telah memberikan segalanya dan kembali mengibarkan bendera kita di puncak!"
Ia menambahkan: "Terima kasih kepada semua yang menjadi bagian dari tim ini, kepada kelompok pemain yang telah memberikan segalanya untuk mewakili seragam ini, sama seperti yang mereka lakukan hingga detik terakhir setiap pertandingan! Merupakan suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari tim nasional Argentina terbaik dalam sejarah!"
Reaksi balik terus meningkat
Perkelahian tersebut dilaporkan bermula ketika rekan setim Argentina, Nahuel Molina, melayangkan pukulan ke arah kapten Spanyol, Rodri, sebelum serangkaian keributan melibatkan para pemain dari kedua tim pun terjadi. Meskipun BBC Sport melaporkan bahwa kartu merah Paredes kemudian dihapus dari catatan resmi dan FIFA tidak langsung mengambil tindakan disiplin, kritik terhadap perilakunya terus berlanjut.
Salah satu kritikus terkuatnya adalah mantan striker Aston Villa, Gabby Agbonlahor, yang mengatakan kepada talkSPORT Breakfast: "Anda ingin merasa aman di lapangan, hukuman harus sedemikian berat sehingga tidak ada yang berani melakukannya lagi.
"Apa pun yang terjadi dalam sepak bola, kamu boleh marah karena kalah, tapi tetaplah bersikap bermartabat dalam kekalahan. Jika ingin bertengkar dengan Paredes, ada tempat-tempat untuk bertengkar—bukan di lapangan melawan Garcia. Dan cara dia menganiaya Gavi, seorang anak berusia 21 tahun, serta melemparkannya ke sana-sini di lapangan, itu adalah anak atau saudara seseorang. Memalukan. Kalau aku yang memutuskan, aku akan melarangnya bermain di seluruh turnamen berikutnya. Pengecut."
- Getty Images
Keputusan FIFA masih ditunggu
Paredes mungkin masih akan menghadapi sanksi meskipun hukuman awalnya ditangguhkan, karena FIFA diperkirakan akan menyelidiki insiden yang terjadi saat pertandingan berakhir setelah kemenangan Spanyol di Piala Dunia. Hasil penyelidikan FIFA akan menentukan apakah akan ada tindakan disiplin lebih lanjut terkait salah satu momen paling kontroversial dalam turnamen tersebut.
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