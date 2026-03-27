Lazio mungkin menghadapi situasi darurat menjelang dimulainya kembali liga. Sorotan kini tertuju pada posisi penjaga gawang, setelah Edoardo Motta terpaksa meninggalkan pemusatan latihan Timnas Italia U-21 akibat masalah kesehatan. Hal ini diungkapkan dalam siaran pers resmi Timnas, yang mengonfirmasi "kambuhnya masalah fisik yang sebelumnya telah memengaruhi performanya di awal pemusatan latihan di Tirrenia"; Motta telah kembali ke Roma, dan sebagai gantinya, Diego Mascardi dari Spezia dipanggil untuk menggantikannya.
Lazio, masalah kiper: Motta cedera saat membela tim U-21, Furlanetto bersiap. Kabar yang beredar ke Parma
APA SAJA YANG TERUNGKAP TENTANG KONDISI MOTTA
Sudah beberapa minggu ini Maurizio Sarri tidak bisa memainkan kiper utama Ivan Provedel, yang kemungkinan besar harus mengakhiri musim ini lebih awal akibat cedera ligamen gleno-humeral yang disertai kerusakan pada cincin glenoid. Dalam beberapa pertandingan terakhir, posisi tersebut diisi oleh Motta—yang bergabung pada Januari dari Reggiana—namun kini ia pun terancam absen. Dalam beberapa jam ke depan, tim medis Lazio akan mengevaluasi tingkat keparahan cedera tersebut dan, terutama, estimasi waktu pemulihannya; jika ia tidak pulih tepat waktu untuk pertandingan berikutnya, giliran kiper ketiga, Furlanetto, yang akan diturunkan.
FURLANETTO MULAI MEMANAS
Kondisi Motta akan terus dipantau menjelang laga kandang melawan Parma yang dijadwalkan pada Sabtu, 4 April pukul 20.45. Sambil menunggu kabar terbaru mengenai kesiapannya, Alessio Furlanetto mulai bersiap; pemain kelahiran 2002 yang tumbuh besar di akademi Biancoceleste dan kembali ke klub induknya pada musim panas lalu setelah beberapa kali dipinjamkan ke berbagai klub di Serie C. Ia sering duduk di bangku cadangan di Serie A sebagai kiper ketiga, namun belum pernah debut. Pertandingan terakhir yang ia mainkan adalah pada 2 Maret 2024 dalam laga Fermana vs Olbia yang berakhir imbang 2-2 di Serie C; pertandingan melawan Parma berpotensi menjadi debutnya di Serie A.