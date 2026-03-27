Lazio, masalah kiper: Motta cedera saat membela tim U-21, Furlanetto bersiap. Kabar yang beredar ke Parma

Kondisi Motta akan terus dipantau menjelang laga kandang melawan Parma yang dijadwalkan pada Sabtu, 4 April pukul 20.45. Sambil menunggu kabar terbaru mengenai kesiapannya, Alessio Furlanetto mulai bersiap; pemain kelahiran 2002 yang tumbuh besar di akademi Biancoceleste dan kembali ke klub induknya pada musim panas lalu setelah beberapa kali dipinjamkan ke berbagai klub di Serie C. Ia sering duduk di bangku cadangan di Serie A sebagai kiper ketiga, namun belum pernah debut. Pertandingan terakhir yang ia mainkan adalah pada 2 Maret 2024 dalam laga Fermana vs Olbia yang berakhir imbang 2-2 di Serie C; pertandingan melawan Parma berpotensi menjadi debutnya di Serie A.