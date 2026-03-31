Lawan Inggris di Piala Dunia memecat pelatih kepala hanya 10 minggu menjelang dimulainya turnamen

Meskipun kekalahan dari Jerman menjadi pemicu terakhir, masa jabatan kedua Addo telah diwarnai oleh performa yang tidak konsisten dan hasil yang buruk. Selama masa jabatannya ini, ia hanya mampu meraih delapan kemenangan dari 22 pertandingan, serta menelan sembilan kekalahan.

Dalam siaran pers resminya, GFA menulis: "Asosiasi Sepak Bola Ghana (GFA) telah berpisah dengan Pelatih Kepala tim nasional senior putra (Black Stars), Otto Addo, yang berlaku segera."

"Asosiasi ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Otto Addo atas kontribusinya kepada tim dan mendoakan yang terbaik untuknya dalam upaya-upaya di masa depan. Asosiasi Sepak Bola Ghana akan mengumumkan arah teknis baru Black Stars pada waktunya."