Lawan Inggris di Piala Dunia memecat pelatih kepala hanya 10 minggu menjelang dimulainya turnamen
Ghana melakukan perombakan besar-besaran pasca kekalahan dari Jerman
Asosiasi Sepak Bola Ghana (GFA) mengambil langkah drastis dengan memecat Addo hanya beberapa jam setelah kekalahan 2-1 dari Jerman di Stuttgart. Meskipun menunjukkan tanda-tanda perbaikan selama pertandingan persahabatan tersebut, GFA bertindak cepat untuk mengakhiri masa jabatan kedua pelatih berusia 50 tahun itu. Waktunya sangat sensitif mengingat turnamen di Amerika Utara sudah semakin dekat. Timnas Ghana dijadwalkan akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Panama dalam waktu kurang dari tiga bulan, namun mereka kini akan melakukannya di bawah kepemimpinan baru sementara asosiasi mencari pelatih kepala baru.
Performa yang buruk memaksa GFA mengambil tindakan
Meskipun kekalahan dari Jerman menjadi pemicu terakhir, masa jabatan kedua Addo telah diwarnai oleh performa yang tidak konsisten dan hasil yang buruk. Selama masa jabatannya ini, ia hanya mampu meraih delapan kemenangan dari 22 pertandingan, serta menelan sembilan kekalahan.
Dalam siaran pers resminya, GFA menulis: "Asosiasi Sepak Bola Ghana (GFA) telah berpisah dengan Pelatih Kepala tim nasional senior putra (Black Stars), Otto Addo, yang berlaku segera."
"Asosiasi ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Otto Addo atas kontribusinya kepada tim dan mendoakan yang terbaik untuknya dalam upaya-upaya di masa depan. Asosiasi Sepak Bola Ghana akan mengumumkan arah teknis baru Black Stars pada waktunya."
Addo tetap bersikap menantang dalam konferensi pers terakhir
Sebelum diberi tahu tentang pemecatannya dalam rapat pasca-pertandingan, Addo berbicara kepada media mengenai kemajuan yang telah dicapai timnya. Abdul Fatawu dari Leicester City sempat menyamakan kedudukan melawan Jerman, dan sang manajer merasa penampilan tersebut merupakan peningkatan dibandingkan kekalahan telak 5-1 yang mereka alami baru-baru ini dari Austria.
"Kami telah meningkat pesat jika membandingkan pertandingan ini dengan pertandingan melawan Austria," kata Addo. "Kami belajar banyak dan bagi kami, selalu baik untuk mendapatkan pengalaman seperti ini. Meskipun kami kalah, kami mengambil pelajaran dari semuanya. Bagi kami, sangat, sangat baik bisa menghadapi tim sekelas ini."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Mencari pengganti kini menjadi prioritas utama Ghana saat mereka bersiap menyambut musim panas yang penuh sorotan. Pelatih baru tersebut tidak akan punya banyak waktu untuk beradaptasi, mengingat laga persahabatan penting menjelang turnamen melawan Meksiko dan Wales telah dijadwalkan pada akhir Mei dan awal Juni untuk membantu membangun kekompakan tim.
Ujian sesungguhnya menanti pada 23 Juni, saat Ghana menghadapi Inggris asuhan Thomas Tuchel di Foxborough, Massachusetts. Saat ini sedang mengalami penurunan performa dengan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, Black Stars harus segera menemukan stabilitas jika ingin melewati fase grup yang juga dihuni oleh Kroasia, finalis Piala Dunia 2018.