Lawan DFB berikutnya di Piala Dunia sudah "99 persen" pasti: Siapa yang akan dihadapi Jerman di babak 16 besar Piala Dunia?

Tim asal Amerika Selatan ini menempati posisi ketiga di Grup D di bawah Amerika Serikat dan Australia, dan hingga Jumat pagi waktu Jerman, dengan empat poin serta selisih gol 2:4, hampir dipastikan termasuk di antara delapan tim peringkat ketiga terbaik. Paraguay bermain imbang 0-0 melawan Australia dalam pertandingan terakhir fase grup.

Secara teoritis, Skotlandia dan Swedia juga masih bisa menjadi lawan potensial Jerman di babak 16 besar, namun menurut Football meets Data, kemungkinannya sangat kecil: masing-masing hanya satu persen atau kurang dari satu persen.

Bahkan sebelum turnamen dimulai, sudah dipastikan bahwa juara Grup E Jerman akan menghadapi tim peringkat ketiga dari Grup A, B, C, D, atau F di babak 16 besar. Awalnya, terdapat 495 kemungkinan kombinasi untuk penempatan delapan tim peringkat ketiga terbaik dari total dua belas grup ke babak 16 besar. Tim peringkat pertama dan kedua dari setiap grup secara otomatis lolos ke babak gugur.