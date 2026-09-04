FIFA telah merilis Snapshot Transfer Internasional untuk jendela pertengahan tahun, yang mengonfirmasi pengeluaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepak bola putra dan putri. Antara 1 Juni dan 2 September, total fantastis sebesar $9,89 miliar dihabiskan untuk transfer internasional sepak bola putra, mencatat rekor tertinggi sepanjang masa ketika lebih dari 12.500 kesepakatan rampung di seluruh dunia.

Sepak bola profesional putri juga mengalami pertumbuhan eksplosif yang memecahkan rekor, dengan mencatatkan 1.406 transfer internasional. Pengeluaran di sepak bola putri meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2025, mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar $28,6 juta dan menyoroti ekspansi global olahraga ini yang pesat.