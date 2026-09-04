Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Laporan FIFA mengungkap rekor pengeluaran $9,89 miliar di jendela transfer musim panas global
Belanja transfer musim panas yang memecahkan rekor
FIFA telah merilis Snapshot Transfer Internasional untuk jendela pertengahan tahun, yang mengonfirmasi pengeluaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepak bola putra dan putri. Antara 1 Juni dan 2 September, total fantastis sebesar $9,89 miliar dihabiskan untuk transfer internasional sepak bola putra, mencatat rekor tertinggi sepanjang masa ketika lebih dari 12.500 kesepakatan rampung di seluruh dunia.
Sepak bola profesional putri juga mengalami pertumbuhan eksplosif yang memecahkan rekor, dengan mencatatkan 1.406 transfer internasional. Pengeluaran di sepak bola putri meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2025, mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar $28,6 juta dan menyoroti ekspansi global olahraga ini yang pesat.
- Getty
Efek Piala Dunia 2026
Piala Dunia FIFA 2026 menjadi katalis besar bagi aktivitas transfer musim panas ini, memberi para pemain panggung global untuk mengamankan kepindahan besar. Menurut data FIFA, 267 pemain dari 47 kewarganegaraan berbeda yang tampil di turnamen di Amerika Utara itu berpindah klub pada bursa transfer pertengahan tahun.
Para bintang Piala Dunia ini menyumbang total biaya transfer gabungan lebih dari $3,3 miliar. Ajang tersebut jelas menjadi batu loncatan, baik bagi para bintang mapan untuk menegaskan status mereka di level tertinggi maupun bagi talenta-talenta baru yang mendapatkan transfer bernilai besar setelah menorehkan jejak di panggung terbesar.
Klub-klub Inggris memimpin pasar global
Klub-klub Inggris mendominasi pasar global, dengan menginvestasikan total besar $3,02 miliar untuk biaya transfer pemain putra dan merampungkan jumlah perekrutan terbanyak. Italia menyusul sebagai pembelanja terbesar berikutnya dengan $1,1 miliar, sementara klub-klub Prancis menerima total nilai tertinggi dari biaya transfer keluar, yakni $1,7 miliar.
Dalam sepak bola putri, klub-klub Inggris juga memimpin daftar pengeluaran global dengan $8,0 juta, mengungguli Spanyol dan Jerman. Klub-klub Swedia terbukti menjadi pihak yang paling diuntungkan di sisi penjualan pasar, dengan menerima biaya transfer tertinggi sebesar $4,2 juta, di depan klub-klub Inggris dan Prancis.
- Getty Images
Meningkatkan sistem transfer global
Angka-angka yang mencengangkan ini dengan kuat menegaskan besarnya skala dan jangkauan global pasar transfer internasional yang terus berlanjut. Dengan Piala Dunia yang secara konsisten menerjemahkan performa internasional level elite menjadi peluang baru yang menarik di level klub, nilai finansial dalam olahraga ini belum pernah setinggi ini, baik bagi pemain maupun klub.
Untuk membantu para pemangku kepentingan menavigasi lanskap finansial yang semakin kompleks ini, FIFA kini telah membuka akses publik ke Pusat Bantuan TMS miliknya. Sumber daya daring yang baru didesain ulang ini akan memberikan komunitas sepakbola yang lebih luas panduan penting, pembaruan regulasi, dan informasi transparan tentang proses FIFA Clearing House menjelang bursa transfer berikutnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami