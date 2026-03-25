Lamine Yamal tidak masuk dalam daftar saat Ivan Rakitic menyebut pemain paling berpengaruh di Barcelona

Barcelona juga akan menghadapi Atlético Madrid di perempat final Liga Champions, setelah sebelumnya tersingkir dari Copa del Rey oleh tim asuhan Diego Simeone. Ini adalah laga yang sekali lagi akan menguji kecerdasan taktis Flick melawan ketangguhan Simeone yang sudah berpengalaman. Rakitic, yang tahu betul apa yang dibutuhkan untuk sukses di panggung Eropa, memperkirakan akan terjadi pertarungan taktis layaknya permainan catur antara kedua manajer saat mereka bertemu lagi setelah jeda internasional.

"Ini selalu sulit, mereka adalah tim yang saling mengenal dengan sangat baik," tambah Rakitic. "Saya pikir Hansi Flick, serta Simeone, akan mempersiapkan tim mereka dengan baik. Saya rasa kita akan menikmati pertandingan Liga Champions yang hebat. Saya berharap Barca lolos, tapi saya rasa ini akan cukup sulit."