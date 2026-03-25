Lamine Yamal tidak masuk dalam daftar saat Ivan Rakitic menyebut pemain paling berpengaruh di Barcelona
Raphinha lebih unggul daripada Yamal dan Pedri
Dalam kampanye di mana sorotan media hampir selalu tertuju pada prestasi luar biasa yang memecahkan rekor dari bintang remaja Yamal, Rakitic memberikan sudut pandang berbeda mengenai hierarki di Barcelona. Mantan pemain internasional Kroasia yang menjadi pahlawan kemenangan klub di Liga Champions 2015 ini menegaskan bahwa pemain sayap asal Brasil, Raphinha, saat ini adalah anggota skuad yang paling tak tergantikan. Meskipun mengakui bakat luar biasa para bintang muda, Rakitic menyoroti kontribusi menyeluruh pemain berusia 29 tahun itu sebagai faktor penentu.
Faktor penentu yang paling menentukan
Berbicara menjelang laga La Liga melawan Atlético Madrid pada 4 April, Rakitic menyatakan bahwa ada perbedaan yang jelas dalam kualitas keseluruhan Barcelona tergantung pada kehadiran Raphinha.
"Secara keseluruhan, menurut saya dia adalah pemain yang paling banyak mengendalikan timnya saat ini," jelas Rakitic kepada Mundo Deportivoselama turnamen 'Legends Trophy' di Milan. "Tentu saja, kita banyak membicarakan Pedri, Lamine Yamal, tapi menurut saya ada Barca dengan dan tanpa Raphinha."
Tantangan bagi sang bintang muda
Komentar Rakitic muncul di tengah masa-masa sulit yang jarang dialami Yamal. Pemain berusia 18 tahun itu baru-baru ini terlihat marah setelah ditarik keluar pada menit-menit akhir kemenangan tipis atas Rayo Vallecano, dengan Diario Sport mengklaim bahwa ia berkata: “Selalu aku… ini gila.” Dikabarkan ada ketegangan antara Yamal dan pelatih kepala Barca, Flick, meskipun secara terbuka pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan salah satu pemain bintangnya.
Pertandingan puncak Liga Champions semakin dekat
Barcelona juga akan menghadapi Atlético Madrid di perempat final Liga Champions, setelah sebelumnya tersingkir dari Copa del Rey oleh tim asuhan Diego Simeone. Ini adalah laga yang sekali lagi akan menguji kecerdasan taktis Flick melawan ketangguhan Simeone yang sudah berpengalaman. Rakitic, yang tahu betul apa yang dibutuhkan untuk sukses di panggung Eropa, memperkirakan akan terjadi pertarungan taktis layaknya permainan catur antara kedua manajer saat mereka bertemu lagi setelah jeda internasional.
"Ini selalu sulit, mereka adalah tim yang saling mengenal dengan sangat baik," tambah Rakitic. "Saya pikir Hansi Flick, serta Simeone, akan mempersiapkan tim mereka dengan baik. Saya rasa kita akan menikmati pertandingan Liga Champions yang hebat. Saya berharap Barca lolos, tapi saya rasa ini akan cukup sulit."