Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1083969017.jpgPressinphoto
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Lamine adalah yang terbaik' - Nico Williams buat klaim Ballon d'Or untuk Yamal

L. Yamal
N. Williams
Spain vs Croatia
Spain
Croatia
UEFA Nations League A
Barcelona
Athletic Bilbao
LaLiga

Nico Williams mendukung kelayakan Lamine Yamal untuk meraih Ballon d'Or setelah wonderkid remaja itu kembali menampilkan performa kelas atas dalam kemenangan telak 4-1 Spanyol atas Kroasia di UEFA Nations League. Winger Athletic Club itu mencetak gol pada menit-menit akhir di Seville sebelum menegaskan bahwa siapa pun yang benar-benar memahami sepak bola akan mengakui kompatriotnya tersebut sebagai pemain terbaik di dunia.

  • Sensasi remaja menginspirasi pembantaian Sevilla

    Williams menegaskan kelayakan Yamal yang tak terbantahkan untuk meraih Ballon d'Or setelah penyerang remaja itu mencetak dua gol dan membuat satu assist dalam pembongkaran Kroasia 4-1 oleh Spanyol. Penampilan dominan di Seville itu menjadi kelanjutan langsung dari momentumnya pada akhir pekan, setelah ia mencetak gol pembuka cepat melawan Inggris di Wembley. Williams sendiri menutup kemenangan telak itu dengan turut mencatatkan namanya di papan skor, lewat tembakan keras satu menit menjelang waktu normal berakhir.

  • imago-sport-1083861522.jpgDave Shopland

    Pemain sayap itu memberikan dukungan pribadi yang teguh

    Performa gemilang berkelanjutan winger Barcelona itu, baik untuk klub maupun tim nasional, kembali memanaskan perdebatan soal peluangnya meraih penghargaan individu tertinggi di sepak bola. Berbicara kepada wartawan di mixed zone setelah peluit akhir berbunyi, Williams menegaskan: "Lamine layak meraih Ballon d'Or. Ada banyak pendapat, tetapi siapa pun yang paham sepak bola dan menyukai sepak bola harus tahu bahwa Lamine adalah yang terbaik."

  • Kampanye gemilang memperkuat klaim podium

    Dukungan terbuka Williams berangkat dari kampanye sensasional Yamal, ketika ia mempertahankan gelar La Liga, mengangkat trofi Piala Super Spanyol, dan menginspirasi negaranya meraih kejayaan Piala Dunia di Amerika Serikat. Setelah finis sebagai runner-up di belakang Ousmane Dembele tahun lalu, pemain 19 tahun itu kini dianggap sebagai kandidat utama bersama para rival elite Kylian Mbappe dan Harry Kane.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1083967247.jpgAlberto Gardin

    Para pemimpin laju Eropa menantikan gala

    Kemenangan di Seville memperpanjang rangkaian tak terkalahkan juara dunia itu menjadi 40 pertandingan, sekaligus mengukuhkan posisi puncak di Grup A3 Nations League. Tim asuhan Luis de la Fuente akan menjamu Czechia pada Sabtu sebelum menutup jeda internasional dengan bertandang ke Kroasia tiga hari kemudian.

    Dengan pemungutan suara kini resmi ditutup, Yamal kini harus menanti dengan penuh harap hingga pemenang Ballon d'Or diumumkan pada acara gala di London pada 26 Oktober.