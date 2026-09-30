'Lamine adalah yang terbaik' - Nico Williams buat klaim Ballon d'Or untuk Yamal

Kemenangan di Seville memperpanjang rangkaian tak terkalahkan juara dunia itu menjadi 40 pertandingan, sekaligus mengukuhkan posisi puncak di Grup A3 Nations League. Tim asuhan Luis de la Fuente akan menjamu Czechia pada Sabtu sebelum menutup jeda internasional dengan bertandang ke Kroasia tiga hari kemudian.

Dengan pemungutan suara kini resmi ditutup, Yamal kini harus menanti dengan penuh harap hingga pemenang Ballon d'Or diumumkan pada acara gala di London pada 26 Oktober.