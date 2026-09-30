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'Lamine adalah yang terbaik' - Nico Williams buat klaim Ballon d'Or untuk Yamal
Sensasi remaja menginspirasi pembantaian Sevilla
Williams menegaskan kelayakan Yamal yang tak terbantahkan untuk meraih Ballon d'Or setelah penyerang remaja itu mencetak dua gol dan membuat satu assist dalam pembongkaran Kroasia 4-1 oleh Spanyol. Penampilan dominan di Seville itu menjadi kelanjutan langsung dari momentumnya pada akhir pekan, setelah ia mencetak gol pembuka cepat melawan Inggris di Wembley. Williams sendiri menutup kemenangan telak itu dengan turut mencatatkan namanya di papan skor, lewat tembakan keras satu menit menjelang waktu normal berakhir.
- Dave Shopland
Pemain sayap itu memberikan dukungan pribadi yang teguh
Performa gemilang berkelanjutan winger Barcelona itu, baik untuk klub maupun tim nasional, kembali memanaskan perdebatan soal peluangnya meraih penghargaan individu tertinggi di sepak bola. Berbicara kepada wartawan di mixed zone setelah peluit akhir berbunyi, Williams menegaskan: "Lamine layak meraih Ballon d'Or. Ada banyak pendapat, tetapi siapa pun yang paham sepak bola dan menyukai sepak bola harus tahu bahwa Lamine adalah yang terbaik."
Kampanye gemilang memperkuat klaim podium
Dukungan terbuka Williams berangkat dari kampanye sensasional Yamal, ketika ia mempertahankan gelar La Liga, mengangkat trofi Piala Super Spanyol, dan menginspirasi negaranya meraih kejayaan Piala Dunia di Amerika Serikat. Setelah finis sebagai runner-up di belakang Ousmane Dembele tahun lalu, pemain 19 tahun itu kini dianggap sebagai kandidat utama bersama para rival elite Kylian Mbappe dan Harry Kane.
- Alberto Gardin
Para pemimpin laju Eropa menantikan gala
Kemenangan di Seville memperpanjang rangkaian tak terkalahkan juara dunia itu menjadi 40 pertandingan, sekaligus mengukuhkan posisi puncak di Grup A3 Nations League. Tim asuhan Luis de la Fuente akan menjamu Czechia pada Sabtu sebelum menutup jeda internasional dengan bertandang ke Kroasia tiga hari kemudian.
Dengan pemungutan suara kini resmi ditutup, Yamal kini harus menanti dengan penuh harap hingga pemenang Ballon d'Or diumumkan pada acara gala di London pada 26 Oktober.
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