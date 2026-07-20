Kylian Mbappe, Rodri, dan Tim Terbaik Turnamen Piala Dunia 2026 versi GOAL

Di akhir pertandingan final yang lebih dikenang karena gaya permainan Argentina yang sangat keras daripada aksi di depan gawang atau momen-momen keajaiban individu, justru La Roja-lah yang keluar sebagai pemenang—meraih gelar Piala Dunia kedua sepanjang sejarah berkat penyelesaian akhir yang cermat dari Ferran Torres di babak perpanjangan waktu, yang membuat Lionel Messi dan kawan-kawan patah hati.

Turnamen ini menyuguhkan persaingan Sepatu Emas yang tak terlupakan sepanjang masa, saat Messi bersaing ketat dengan duo Prancis Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele, penyerang andalan Norwegia Erling Haaland, serta duo Inggris Harry Kane dan Jude Bellingham dalam perebutan gelar individu yang sangat sengit. Pada akhirnya, Mbappé-lah yang keluar sebagai pemenang – dan bukan hanya dalam edisi 2026; pemain berusia 27 tahun ini kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia.

Tentu saja, Anda tidak akan terkejut melihat pemain Prancis ini masuk dalam tim terbaik turnamen versi GOAL, tetapi siapa lagi yang bergabung dengannya dalam tim terbaik XI kami dari Piala Dunia 2026?