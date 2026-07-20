Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
2026 World Cup TOTT GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Kylian Mbappe, Rodri, dan Tim Terbaik Turnamen Piala Dunia 2026 versi GOAL

Opinion
World Cup
L. Messi
K. Mbappe
J. Bellingham
Rodri
E. Haaland
M. Olise
Argentina
Spain
France
England
Norway
Cape Verde
Vozinha
M. Cucurella
P. Porro
P. Cubarsi
L. Martinez
FEATURES

Setelah lima minggu, dengan rekor 104 pertandingan yang digelar dan 308 gol yang tercipta, Piala Dunia 2026 secara resmi telah berakhir. Dari sudut pandang sepak bola murni, turnamen terbesar FIFA sepanjang masa ini tidak mengecewakan, dengan 48 tim bertarung di tiga negara tuan rumah dan wilayah Amerika Utara yang luas. Dan ketika 46 negara di antaranya telah tersingkir, hanya dua tim peringkat teratas di dunia yang tersisa: Spanyol dan Argentina.

Di akhir pertandingan final yang lebih dikenang karena gaya permainan Argentina yang sangat keras daripada aksi di depan gawang atau momen-momen keajaiban individu, justru La Roja-lah yang keluar sebagai pemenang—meraih gelar Piala Dunia kedua sepanjang sejarah berkat penyelesaian akhir yang cermat dari Ferran Torres di babak perpanjangan waktu, yang membuat Lionel Messi dan kawan-kawan patah hati.

Turnamen ini menyuguhkan persaingan Sepatu Emas yang tak terlupakan sepanjang masa, saat Messi bersaing ketat dengan duo Prancis Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele, penyerang andalan Norwegia Erling Haaland, serta duo Inggris Harry Kane dan Jude Bellingham dalam perebutan gelar individu yang sangat sengit. Pada akhirnya, Mbappé-lah yang keluar sebagai pemenang – dan bukan hanya dalam edisi 2026; pemain berusia 27 tahun ini kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia.

Tentu saja, Anda tidak akan terkejut melihat pemain Prancis ini masuk dalam tim terbaik turnamen versi GOAL, tetapi siapa lagi yang bergabung dengannya dalam tim terbaik XI kami dari Piala Dunia 2026?

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    GK: Vozinha (Kap Verde)

    Vozinha, kiper Cape Verde berusia 40 tahun, berhasil mencuri perhatian di Amerika Utara, muncul sebagai pemain terpenting tim underdog tersebut dalam perjalanan tak terduga mereka menuju babak gugur. Meskipun Blue Sharks tidak memenangkan satu pertandingan pun, kiper ini berperan penting dalam tiga hasil imbang di fase grup melawan Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi, memastikan timnya mengumpulkan poin minimum yang diperlukan untuk lolos ke babak 32 besar melawan juara bertahan Argentina.

    Vozinha mulai dikenal luas setelah melakukan tujuh penyelamatan dalam hasil imbang tanpa gol yang luar biasa melawan juara akhirnya pada laga pembuka Cape Verde, dan ia bahkan melampaui prestasi tersebut saat melawan Argentina di babak gugur dengan melakukan delapan penyelamatan lagi, saat timnya memberikan perlawanan sengit kepada Messi dan kawan-kawan hingga akhir sebelum akhirnya kalah tipis di babak perpanjangan waktu.

    Vozinha kini menjadi pahlawan legendaris, dan namanya terukir dalam sejarah Piala Dunia. Bahkan, ada spesies makhluk laut baru yang dinamai menurut namanya!

    • Iklan
  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Pedro Porro (Spanyol)

    Piala Dunia memiliki kekuatan untuk mengubah karier seorang pemain, dan Pedro Porro jelas merupakan salah satu yang tampaknya telah merasakan manfaatnya di Amerika Utara. Bek Tottenham ini bahkan bukan bek kanan inti Spanyol menjelang turnamen, tetapi ia tak pernah menoleh ke belakang setelah menggantikan Marcos Llorente dari Atlético Madrid dalam susunan pemain La Roja untuk laga babak 32 besar melawan Austria. Kini, ia adalah juara dunia.

    Porro tampil gemilang dalam laga tersebut, berhasil meredam sayap kiri Austria dan menunjukkan insting menyerangnya dengan muncul di kotak penalti lawan untuk mencetak gol sundulan yang membawa timnya unggul dua gol. Tetap mempertahankan posisinya saat melawan Portugal di babak 16 besar, Porro menjadi salah satu pemain Spanyol yang paling menonjol, memberikan kontribusi pertahanan terbanyak di lapangan (sembilan kali), dan ia kembali tampil mengesankan—terutama dalam serangan—saat menghadapi Belgia di perempat final.

    Seolah itu belum cukup, ia kembali tampil gemilang di semifinal, mencetak gol kedua layaknya striker berpengalaman untuk memastikan kemenangan atas Prancis, dan umpan silangnya juga berujung pada gol di final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Pau Cubarsi (Spanyol)

    Bersama Porro di lini belakang Spanyol yang kokoh, Pau Cubarsi tampil dengan kualitas yang jauh melampaui usianya yang baru 19 tahun, dan secara menakjubkan muncul sebagai bek tengah paling menonjol di turnamen yang digelar di Amerika Utara ini. Remaja ini merupakan salah satu faktor utama mengapa tim asuhan Luis de la Fuente hanya kebobolan sekali sepanjang perjalanan gemilang mereka di Piala Dunia dan pantas meraih Penghargaan Pemain Muda Terbaik.

    Cubarsi berhasil membungkam para penyerang bintang seperti Cristiano Ronaldo, Mbappé, dan Messi dalam perjalanannya mengangkat trofi, dengan penampilannya melawan pemain Prancis itu di semifinal sangat mengesankan karena ia berhasil menetralkan ancaman serangan utama Les Bleus. Ia menunjukkan mengapa ia begitu dihargai oleh klubnya, Barcelona, melalui kemampuan mengoper bola dan ketenangannya saat menguasai bola, yang membantu menggerakkan permainan ke depan lapangan dengan percaya diri dan tenang.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Lisandro Martinez (Argentina)

    Dari segi pertahanan, ini bukanlah Piala Dunia yang gemilang bagi Argentina; sang juara bertahan nyaris tersingkir lebih awal sepanjang babak gugur dan hanya berhasil lolos ke final dengan susah payah, namun tak banyak pemain yang mampu mewakili kegigihan dan semangat pantang menyerah mereka sebaik bek tengah Manchester United bertubuh mungil, Lisandro Martinez.

    Kekurangan tinggi badannya lebih dari sekadar diimbangi oleh kemampuannya dalam mengolah bola dan, tentu saja, penguasaan "seni gelap". Secara statistik, ia termasuk di antara bek tengah terbaik di turnamen ini, dan ia juga tampil gemilang dalam hal serangan — memberikan assist kepada Messi dengan umpan akurat ke depan sebelum mencetak gol yang tak terbendung di babak perpanjangan waktu dalam kemenangan dramatis di babak 32 besar melawan Cape Verde. Sungguh disayangkan bahwa penampilannya di final harus terhenti akibat cedera.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Marc Cucurella (Spanyol)

    Jika sebelumnya masih ada keraguan mengenai Marc Cucurella menjelang Piala Dunia 2026, kini keraguan itu sudah sirna. Para penggemar Chelsea pasti sudah sejak lama mengatakan bahwa ia termasuk salah satu bek kiri terbaik di dunia, dan kini semua orang kemungkinan besar akan sependapat. Pemain baru Real Madrid ini menjadi tumpuan kokoh di sayap kiri pertahanan Spanyol dan berperan besar dalam skema taktik De la Fuente saat tim tersebut meraih gelar juara kedua.

    Cucurella tidak pernah dilewati lawan dengan dribel sekalipun dalam lima pertandingan menjelang final, termasuk saat ia berhasil membungkam pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele dan pemain dinamis Bayern Munich Michael Olise secara luar biasa dalam laga semifinal melawan Prancis. Dan kami bahkan belum membahas kontribusinya di lini serang; bek kiri ini selalu maju ke depan untuk mendukung serangan di setiap kesempatan, memberikan satu assist saat melawan Arab Saudi di fase grup dan menciptakan dua gol dalam kemenangan babak 32 besar atas Austria melalui sepasang umpan silang yang sangat akurat untuk Mikel Oyarzabal.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DM: Rodri (Spanyol)

    Waktu yang sangat tepat dari Rodri. Tepat pada saat yang paling krusial, pemenang Ballon d'Or 2024 ini kembali menemukan performa terbaiknya untuk mengantarkan Spanyol meraih trofi dari lini tengah. Bintang Manchester City ini tampil sangat konsisten, mengatur tempo permainan dari posisi nomor 6 sambil melepaskan ratusan umpan akurat dan menggagalkan serangan lawan yang tak terhitung jumlahnya.

    Dia benar-benar sangat penting bagi cara tim asuhan De la Fuente beroperasi; Rodri memiliki tingkat keberhasilan duel tertinggi di antara semua gelandang di turnamen ini, menciptakan umpan-umpan yang memecah barisan pertahanan di sepertiga akhir lapangan terbanyak di Piala Dunia sejak legenda Jerman Toni Kroos (62) saat meraih gelar pada 2014, menyelesaikan lebih banyak umpan di sepertiga akhir lapangan daripada pemain mana pun, dan, yang luar biasa, mencatatkan jumlah umpan terbanyak oleh seorang pemain tunggal di Piala Dunia sejak pencatatan dimulai pada 1966. Penampilannya di Piala Dunia ini merupakan pertunjukan kelas dunia di lini tengah dan membuatnya meraih penghargaan Bola Emas sebagai pemain terbaik turnamen.

  • Jude BellinghamGetty Images

    CM: Jude Bellingham (Inggris)

    Jujur saja, apa jadinya Inggris tanpa Jude Bellingham?! Untuk turnamen besar kedua berturut-turut, bintang Real Madrid ini menjadi andalan Three Lions untuk membawa mereka melewati rintangan di tengah kesulitan besar, dan sekali lagi ia tampil gemilang. Bellingham mencetak 35% dari total gol Inggris di Amerika Utara; dengan tujuh gol yang dicetaknya dari lini tengah, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Inggris dalam satu edisi Piala Dunia, sekaligus berulang kali menunjukkan kemampuannya dalam menggerakkan serangan ke depan atau tiba di kotak penalti pada momen yang tepat.

    Penampilan tak kenal lelah pemain berusia 23 tahun ini serta dua golnya melawan Meksiko di Stadion Azteca pada babak 16 besar akan selamanya terukir dalam sejarah Inggris dan Piala Dunia, sementara golnya melawan Kroasia serta dua golnya dalam laga melawan Norwegia juga merupakan momen-momen krusial yang sangat penting.

    Bellingham adalah pemain yang paling diandalkan di momen-momen krusial dan pertandingan besar, dan ia dengan tegas menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh mengenai keterlibatannya dalam skuad serta statusnya sebagai pemain inti di bawah asuhan Thomas Tuchel. Perannya kini tak terbantahkan.

  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    AM: Michael Olise (Prancis)

    Sebenarnya tidak pernah ada keraguan bahwa Michael Olise akan membawa performa memukau yang ia tunjukkan bersama Bayern Munich ke Piala Dunia, namun dibutuhkan penyesuaian taktis dari Didier Deschamps untuk benar-benar memaksimalkan potensi pemain Prancis yang santai itu bagi juara 2018 tersebut. Mantan manajer tersebut menukar posisi awal Olise dan Dembele setelah hanya satu pertandingan, memindahkan yang pertama ke peran No. 10 dan yang kedua ke sayap. Dan lihatlah, pemain Bayern yang sangat berbakat itu tampak seolah-olah telah bermain di posisi itu sepanjang hidupnya.

    Olise benar-benar mengingatkan pada para pemain nomor 10 yang berani di masa lalu, berkeliling lapangan dengan santai, selalu mencari peluang untuk menciptakan serangan, dan menampilkan gerakan kaki yang memukau hingga membuat lawan-lawannya tertinggal jauh di belakangnya. Penampilannya melawan Swedia di babak 32 besar adalah penampilan Piala Dunia yang akan dikenang sepanjang masa, di mana ia benar-benar menguasai jalannya pertandingan, memberikan dua assist luar biasa di babak kedua untuk Bradley Barcola dan Mbappe — melaju ke depan dan melakukan nutmeg terhadap seorang bek untuk memberikan umpan kepada Barcola, serta membongkar barisan pertahanan Swedia untuk memberikan umpan matang kepada Mbappe.

    Hal itu memastikan ia menutup turnamen dengan jumlah assist terbanyak (tujuh), yang juga menjadi rekor baru dalam satu edisi Piala Dunia.

  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty

    RW: Lionel Messi (Argentina)

    Apa lagi yang bisa dikatakan tentang Lionel Messi?! Setelah partisipasinya dalam turnamen ini sempat diragukan selama beberapa minggu dan bulan menjelang Piala Dunia, ikon Argentina ini entah bagaimana sekali lagi membalikkan semua prediksi—tidak hanya dengan tampil, tetapi juga mendominasi sepenuhnya di usia 39 tahun. Dengan kebebasan bergerak sebagai penyerang yang lincah, ia seolah kembali ke masa jayanya untuk menciptakan kekacauan total.

    Di mata banyak orang, Messi semakin mengukuhkan statusnya sebagai pemain terhebat sepanjang masa saat ia sering kali membawa sang juara bertahan yang kurang bersemangat itu melewati rintangan demi rintangan dalam perjalanan penuh perjuangan menuju final. Ia mencetak enam gol di babak penyisihan grup, termasuk hat-trick yang luar biasa dalam laga pembuka Albiceleste melawan Aljazair, serta berkontribusi pada enam gol lainnya di babak gugur, sekali lagi tampil sebagai penentu dengan dua assist vital di semifinal melawan Inggris untuk mengantarkan tim asuhan Lionel Scaloni ke pertandingan puncak. Sederhananya, ia adalah yang terbaik sepanjang masa — sayangnya, ia tidak mampu tampil maksimal di final.

  • HaalandGetty Images

    ST: Erling Haaland (Norwegia)

    Apakah pernah ada keraguan bahwa Haaland akan menggebrak Piala Dunia?! Di turnamen besar pertamanya, mesin pencetak gol Man City ini tampil sangat dominan, menghilangkan segala keraguan yang masih tersisa mengenai kemampuannya untuk menerjemahkan penampilan gemilangnya di Liga Premier ke panggung terbesar sepak bola dunia bersama Norwegia yang menjadi kuda hitam, dan—yang terpenting—melakukannya dengan senyuman di wajahnya.

    Haaland adalah salah satu faktor utama yang membuat tim Skandinavia ini memenuhi ekspektasi pra-turnamen, mencetak dua gol dalam masing-masing dua pertandingan pembuka negaranya, mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir saat mengalahkan Pantai Gading di babak 32 besar, dan tak terelakkan menjadi bintang utama dalam kejutan terbesar Piala Dunia ini ketika dua golnya di babak kedua menaklukkan Brasil di babak 16 besar — hasil terbaik dalam sejarah sepak bola Norwegia.

    Semoga mereka tidak perlu menunggu 28 tahun lagi untuk lolos ke Piala Dunia, karena akan sangat disayangkan jika panggung ini kehilangan bakat luar biasa Haaland.

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    LW: Kylian Mbappé (Prancis)

    Raja Piala Dunia. Perjuangan Prancis untuk meraih kejayaan mungkin berakhir dengan kegagalan di babak semifinal saat dikalahkan Spanyol—sebuah hasil yang membuat kapten sekaligus ikon tim tersebut harus menanggung sebagian besar tanggung jawab dan kritik—namun Mbappé berhasil menyelesaikan misi pribadinya untuk menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen di Amerika Utara, dan pada usia 27 tahun, dengan Messi yang kini bersiap untuk mundur, ia hampir pasti akan mengukuhkan status tersebut di tahun-tahun mendatang.

    Seperti biasa di panggung terbesar sepak bola dunia, Mbappe tampil gemilang. Ia tampil gemilang di setiap pertandingan kecuali dalam laga naas melawan La Roja — rentetan penampilan tersebut mencakup dua gol melawan Senegal, Irak, dan Swedia, dua assist melawan Norwegia, gol-gol melawan Paraguay dan Maroko di babak gugur, serta dua gol lagi yang membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak mutlak dan meraih Sepatu Emas 2026 dalam kekalahan di perebutan tempat ketiga melawan Inggris.

    Beberapa orang mungkin menganggap cara tersebut kurang memuaskan untuk mencapai prestasi tersebut, namun dengan setidaknya dua Piala Dunia lagi di depannya, Mbappe pasti akan melampaui Messi pada suatu saat nanti.