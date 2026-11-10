FIFPRO Men's World 11 dipilih setiap tahun melalui pemungutan suara oleh para pemain terbaik di sepakbola modern. Penghargaan yang dimulai pada 2005 ini merayakan keunggulan sepakbola di tingkat dunia.

Penghargaan 2026 akan menjadi edisi ke-22 dan diumumkan pada 9 November. Sebelas pemain yang memperoleh suara terbanyak di posisi masing-masing terpilih masuk FIFPRO World 11.

Berikut kilas balik setiap susunan tim sebelumnya, yang menampilkan bintang-bintang dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Didier Drogba, Gianluigi Buffon, dan banyak lagi.