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Kutukan pelatih sementara: Mengapa skenario aneh ini terus berulang di Manchester United?

FEATURES
Fulham vs Manchester United
Fulham
Manchester United
Premier League
M. Carrick
Inggris

Kestabilan tak pernah mengenal markas Manchester United

Ada sesuatu yang aneh yang terus berulang di Manchester United dalam beberapa tahun terakhir, seolah-olah tim ini memiliki versi berbeda dari dirinya sendiri ketika dipimpin oleh pelatih sementara, sebelum kembali ke kebiasaan lamanya begitu pelatih tersebut diangkat secara permanen dan diberi proyek penuh.

Ironisnya, pelatih sementara biasanya masuk dalam kondisi sulit, di tengah kekacauan, tekanan suporter, dan kemerosotan hasil, tetapi ia berhasil dalam waktu singkat mengembalikan vitalitas para pemain dan meraih hasil yang lebih baik. Kemudian datanglah langkah berikutnya, yaitu mengangkatnya secara permanen, dan di sinilah semuanya mulai runtuh secara bertahap.

Skenario ini muncul dengan jelas pada Ole Gunnar Solskjaer, dan kini terulang bersama Michael Carrick, yang membuka pertanyaan lebih besar daripada sekadar kebetulan: apakah masalahnya ada pada pelatih ketika ia menjadi permanen, atau pada sifat Manchester United itu sendiri?

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    Solskjaer: Awal yang Menipu Semua Orang

    Ketika Solskjaer mengambil alih kepemimpinan Manchester United secara sementara pada Desember 2018, tim tengah melalui masa sulit di bawah kepemimpinan Jose Mourinho. Namun pelatih asal Norwegia itu dengan cepat mengubah keadaan, dan meraih rangkaian hasil positif yang membuat tim seolah kembali menemukan identitasnya.

    Para pemain tampil lebih bebas, serangan menjadi lebih cepat, dan hasil pun membaik secara nyata, hingga Solskjaer mendapatkan kontrak permanen pada Maret 2019 setelah periode sementara yang sangat sukses.

    Namun setelah pengangkatannya, keadaan berubah. Tim tidak lagi mampu mencapai rasio yang sama, dan berbagai masalah mulai muncul kembali, baik dari sisi hasil maupun performa, sebelum akhirnya petualangan tersebut berakhir dengan pemecatannya pada November 2021.

    Ironisnya, versi terbaik dari Solskjaer justru muncul ketika ia hanya dituntut untuk menyelamatkan tim, bukan membangun sebuah proyek jangka panjang, dan hal inilah yang menjadikan kisahnya sebagai salah satu contoh paling menonjol dari fenomena ini.

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    Carrick: Akankah sejarah terulang kembali?

    Kini Michael Carrick muncul dalam gambaran ini, di tengah situasi yang berbeda, namun dengan awal yang mengandung banyak kemiripan. Pelatih asal Inggris itu mengemban tugas dalam periode transisi, dan ia dituntut menangani sebuah tim yang telah kehilangan banyak kepercayaan diri serta stabilitas.

    Namun begitu ia datang, tim mulai menampilkan hasil yang lebih baik, dan para pemain tampil lebih lepas, seolah-olah lepasnya tekanan yang terkait dengan proyek jangka panjang telah mengembalikan kemampuan mereka untuk bermain dengan lebih sederhana.

    Dan di sinilah letak ironinya; pelatih sementara tidak memikul beban membangun tim selama bertahun-tahun, tidak terjun ke dalam pertempuran bursa transfer atau memaksakan sebuah filosofi utuh kepada seluruh kelompok. Tugasnya terbatas: meredakan situasi, memulihkan kepercayaan diri, dan meraih hasil.

    Akan tetapi ketika pelatih yang sama ini berubah menjadi sosok permanen, sifat tugasnya pun berubah sepenuhnya. Ia dituntut untuk membangun identitas, memilih transfer pemain, menangani cedera, mengelola ruang ganti, serta menanggung tekanan dari suporter dan manajemen. Dan di sinilah bisa muncul titik-titik lemah yang tidak tampak selama periode sementara.

  • Masalahnya bukan hanya pada pelatih

    Mungkin kesalahannya terletak pada anggapan bahwa fenomena ini menjadi bukti pelatih sementara lebih baik daripada pelatih tetap, karena persoalannya jauh lebih rumit dari itu.

    Manchester United sendiri sudah bertahun-tahun hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan, dengan pergantian pelatih, manajemen, dan pemain yang terus-menerus, sehingga awal yang kuat kadang terlihat lebih berkilau daripada yang sebenarnya bisa ditanggung oleh kondisi nyata.

    Selain itu, pelatih sementara memperoleh keuntungan psikologis yang penting: para pemain memasuki fase baru seolah-olah mereka memulai dari nol, sementara pelatih tetap dengan cepat mulai mengarahkan tim menuju gagasan-gagasannya dan mengubah berbagai detail, yang bisa menimbulkan resistensi atau penurunan performa sementara.

    Oleh karena itu, ceritanya tidak sesederhana bahwa "pelatih sementara berhasil dan pelatih tetap gagal", melainkan bahwa Manchester United telah membuktikan lebih dari sekali bahwa mereka mampu merespons perubahan dengan cepat, tetapi mengalami kesulitan lebih besar dalam mengubah perubahan itu menjadi sebuah proyek yang stabil dan berkelanjutan.

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kebetulan atau kutukan sungguhan?

    Hal yang terus berulang di Manchester United adalah bahwa pelatih baru terkadang bisa mendapatkan dorongan instan dari skuad, sementara ujian sebenarnya datang ketika dorongan itu memudar dan ia dituntut untuk membangun tim yang mampu bertahan lama.

    Inilah pertanyaan yang akan menentukan kisah Carrick: mampukah ia mengubah awal yang baik menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan, ataukah United akan mengulang skenario lama, di mana pelatih sementara tampak seolah telah menemukan solusi, lalu segalanya mulai menurun begitu solusi itu menjadi resmi?

    Jika hal ini kembali terulang, masalahnya bukan terletak pada hasil satu pertandingan atau serangkaian pertandingan, melainkan pada pertanyaan yang lebih besar menyangkut klub secara keseluruhan: mengapa Manchester United terlihat lebih baik ketika mereka tidak memiliki proyek jangka panjang?

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