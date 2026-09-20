Kutukan pelatih sementara: Mengapa skenario aneh ini terus berulang di Manchester United?

Ada sesuatu yang aneh yang terus berulang di Manchester United dalam beberapa tahun terakhir, seolah-olah tim ini memiliki versi berbeda dari dirinya sendiri ketika dipimpin oleh pelatih sementara, sebelum kembali ke kebiasaan lamanya begitu pelatih tersebut diangkat secara permanen dan diberi proyek penuh.

Ironisnya, pelatih sementara biasanya masuk dalam kondisi sulit, di tengah kekacauan, tekanan suporter, dan kemerosotan hasil, tetapi ia berhasil dalam waktu singkat mengembalikan vitalitas para pemain dan meraih hasil yang lebih baik. Kemudian datanglah langkah berikutnya, yaitu mengangkatnya secara permanen, dan di sinilah semuanya mulai runtuh secara bertahap.

Skenario ini muncul dengan jelas pada Ole Gunnar Solskjaer, dan kini terulang bersama Michael Carrick, yang membuka pertanyaan lebih besar daripada sekadar kebetulan: apakah masalahnya ada pada pelatih ketika ia menjadi permanen, atau pada sifat Manchester United itu sendiri?

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