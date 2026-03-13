Krisis Tottenham semakin parah! Spurs kemungkinan harus bermain tanpa 13 PEMAIN dalam laga berat melawan Liverpool
Masalah besar dalam menentukan susunan pemain bagi Tudor
Situasi pertahanan telah mencapai titik kritis, dengan Tudor mengonfirmasi bahwa Cristian Romero dan Joao Palhinha sama-sama tidak bisa diturunkan karena harus menjalani protokol cedera gegar otak. Masalah ini semakin parah dengan absennya Micky van de Ven, yang sedang menjalani skorsing satu pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Crystal Palace. Dengan Ben Davies yang juga absen karena cedera pergelangan kaki, Spurs akan bertandang ke Merseyside tanpa para pemain inti di lini pertahanan tengah.
Masalah baru muncul di Hotspur Way
Daftar pemain yang absen terus bertambah pada hari Jumat saat Tudor memberikan kabar terbaru mengenai lini tengah dan mesin penggerak timnya. Yves Bissouma diperkirakan akan absen karena masalah otot, sementara Conor Gallagher yang penuh energi diragukan tampil setelah mengalami demam. Perkembangan terkini ini membuat staf pelatih hanya memiliki sedikit pilihan untuk melindungi barisan pertahanan darurat yang kemungkinan besar akan diperkuat oleh Radu Dragusin dan Kevin Danso di jantung pertahanan.
Tudor juga siap mengambil keputusan besar di bawah mistar gawang setelah bencana di kompetisi Eropa pada pertengahan pekan. Guglielmo Vicario dijadwalkan kembali ke susunan pemain inti menggantikan Antonin Kinsky. Kiper muda ini mengalami debut mimpi buruk di Liga Champions melawan Atletico Madrid, kebobolan tiga gol dan ditarik keluar setelah hanya 18 menit akibat dua kesalahan individu yang mencolok, sementara Spurs mencari stabilitas yang lebih baik di lini belakang.
Daftar pemain yang cedera jangka panjang terus menghantui Spurs
Krisis saat ini merupakan akibat dari masalah-masalah baru yang menumpuk di atas daftar cedera jangka panjang yang parah, yang telah mengganggu musim Tottenham. Klub ini sudah kehilangan dua pemain kunci yang berperan sebagai motor serangan, yaitu James Maddison dan Dejan Kulusevski, yang keduanya masih menjalani perawatan bersama Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, dan Mohammed Kudus. Selain itu, Wilson Odobert masih absen dalam jangka panjang setelah mengalami cedera ligamen anterior cruciatum (ACL) pada awal musim ini.
Sisi positif bagi Liverpool di tengah kekacauan Spurs
Sementara Tottenham berjuang keras untuk menyusun skuad yang kompetitif untuk pertandingan hari ini, Liverpool berada dalam posisi yang jauh lebih kuat. Meskipun The Reds masih memantau kondisi kebugaran Alisson Becker dan tetap harus bermain tanpa Alexander Isak, Arne Slot diperkirakan akan kembali diperkuat oleh Federico Chiesa. Dengan pemain seperti Cody Gakpo dan Andy Robertson yang dalam kondisi segar setelah memulai pertandingan dari bangku cadangan pada pertengahan pekan di Liga Champions, perbedaan kedalaman skuad antara kedua tim bisa menjadi faktor penentu di Anfield pada Minggu ini.
