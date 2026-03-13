Krisis Tottenham semakin parah! Spurs kemungkinan harus bermain tanpa 13 PEMAIN dalam laga berat melawan Liverpool

Daftar pemain yang absen terus bertambah pada hari Jumat saat Tudor memberikan kabar terbaru mengenai lini tengah dan mesin penggerak timnya. Yves Bissouma diperkirakan akan absen karena masalah otot, sementara Conor Gallagher yang penuh energi diragukan tampil setelah mengalami demam. Perkembangan terkini ini membuat staf pelatih hanya memiliki sedikit pilihan untuk melindungi barisan pertahanan darurat yang kemungkinan besar akan diperkuat oleh Radu Dragusin dan Kevin Danso di jantung pertahanan.

Tudor juga siap mengambil keputusan besar di bawah mistar gawang setelah bencana di kompetisi Eropa pada pertengahan pekan. Guglielmo Vicario dijadwalkan kembali ke susunan pemain inti menggantikan Antonin Kinsky. Kiper muda ini mengalami debut mimpi buruk di Liga Champions melawan Atletico Madrid, kebobolan tiga gol dan ditarik keluar setelah hanya 18 menit akibat dua kesalahan individu yang mencolok, sementara Spurs mencari stabilitas yang lebih baik di lini belakang.