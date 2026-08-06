Krisis cedera Brighton? Carlos Baleba terancam menepi setelah mengalami cedera ligamen pergelangan kaki

Menurut The Athletic, gelandang Brighton Baleba mengalami cedera ligamen pergelangan kaki dan diragukan tampil pada awal musim 2026-27. Pemain internasional Kamerun itu mengalami cedera tersebut saat latihan pramusim dan menjadi salah satu nama penting yang absen dalam laga uji coba Brighton melawan Strasbourg pada Sabtu, yang berakhir dengan kemenangan 4-3 untuk klub Premier League tersebut.

Sementara mantan gelandang Lille itu diperkirakan akan menepi untuk beberapa waktu, Brighton tetap berharap cedera itu tidak akan membuatnya absen dalam jangka panjang. Staf medis klub saat ini sedang memeriksa pemain berusia 22 tahun itu untuk mendapatkan gambaran waktu pemulihan yang lebih jelas, meski kemunduran ini datang pada saat yang paling tidak ideal menjelang musim baru.