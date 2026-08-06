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Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Krisis cedera Brighton? Carlos Baleba terancam menepi setelah mengalami cedera ligamen pergelangan kaki

C. Baleba
Brighton & Hove Albion
Premier League

Brighton & Hove Albion mendapat pukulan besar menjelang musim 2026-27 setelah kabar bahwa Carlos Baleba mengalami cedera ligamen pergelangan kaki. Pemain internasional Kamerun itu kini harus menepi untuk sementara waktu, membuat pelatih kepala Fabian Hurzeler dipusingkan dalam menentukan pilihan saat kompetisi semakin dekat.

  • Pukulan telak di lini tengah untuk Brighton

    Menurut The Athletic, gelandang Brighton Baleba mengalami cedera ligamen pergelangan kaki dan diragukan tampil pada awal musim 2026-27. Pemain internasional Kamerun itu mengalami cedera tersebut saat latihan pramusim dan menjadi salah satu nama penting yang absen dalam laga uji coba Brighton melawan Strasbourg pada Sabtu, yang berakhir dengan kemenangan 4-3 untuk klub Premier League tersebut.

    Sementara mantan gelandang Lille itu diperkirakan akan menepi untuk beberapa waktu, Brighton tetap berharap cedera itu tidak akan membuatnya absen dalam jangka panjang. Staf medis klub saat ini sedang memeriksa pemain berusia 22 tahun itu untuk mendapatkan gambaran waktu pemulihan yang lebih jelas, meski kemunduran ini datang pada saat yang paling tidak ideal menjelang musim baru.

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  • Carlos Baleba Brighton 2024-25Getty

    Awal yang menantang untuk kampanye ini

    Setelah laga uji coba pramusim mendatang melawan Roma dan Bologna, tim asuhan Hurzeler akan memulai kampanye kompetitif mereka pada 20 Agustus dalam leg tandang kualifikasi Conference League melawan salah satu dari Tromso atau CFR Cluj. Meski tampil di kompetisi Eropa menjadi pencapaian penting bagi Brighton, kehilangan fisik Baleba di ruang mesin menghadirkan teka-teki taktik besar untuk laga tandang yang menuntut tersebut.

    Hanya tiga hari kemudian, Brighton memulai musim Premier League mereka di kandang melawan Aston Villa. Menjalani laga pembuka yang berat melawan tim asuhan Unai Emery tanpa salah satu gelandang pekerja keras utama mereka akan menjadi ujian berat bagi Brighton. Baleba adalah figur kunci musim lalu, dengan mencatatkan 31 penampilan liga pada kampanye ketiganya di pesisir selatan setelah kepindahannya dari Lille pada 2023.

  • Minat transfer dan kaitan dengan United

    Baleba menjadi subjek minat transfer kuat dari Manchester United pada akhir musim lalu, meski kepindahan untuk pemain 22 tahun itu pada akhirnya gagal terwujud. Manchester United sudah lama mengagumi profil pemain Kamerun tersebut, dengan menandainya sebagai solusi jangka panjang potensial untuk struktur lini tengah mereka.

    Sebagai gantinya, klub Old Trafford itu memilih memperkuat lini tengahnya dengan merekrut Andrey Santos dan Youri Tielemans. Perubahan dalam kebijakan transfer Manchester United ini secara efektif memastikan masa depan langsung Baleba di Brighton, membuat pemain 22 tahun itu kini bisa sepenuhnya fokus pada pemulihan dari masalah yang sedang dialaminya dan memantapkan tempatnya di pesisir selatan.

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  • Carlos Baleba Brighton 2025-26Getty

    Kedalaman skuad dan pemain-pemain baru yang datang

    Meskipun cedera Baleba menjadi kemunduran awal, Brighton telah bertindak proaktif di bursa transfer untuk memperkuat kedalaman skuad mereka. Brighton sudah mendatangkan Luka Vuskovic, Michael Svoboda, Pascal Struijk, Costinha, dan Zadok Yohanna. Meski perekrutan ini memberi Hurzeler fleksibilitas taktis yang lebih besar, menggantikan kombinasi unik Baleba antara atletisme murni dan cakupan pertahanan tetap menjadi tantangan berat bagi staf pelatih.

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