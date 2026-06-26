Konspirasi terhadap Bielsa... 48 menit yang membongkar kelemahan Uruguay menjelang laga melawan Spanyol

Tim nasional Uruguay sedang berada dalam kondisi yang sangat tegang menjelang pertandingan melawan Spanyol, dini hari besok, pada pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Uruguay memulai turnamen Piala Dunia ini dengan performa yang kurang memuaskan, setelah menemui kendala pada dua pertandingan pertama, dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Cape Verde.

Hasil-hasil ini menempatkan tim asuhan pelatih asal Uruguay, Marcelo Bielsa, dalam posisi yang sangat sulit.

Uruguay kini hanya memiliki satu pilihan: mengalahkan Spanyol, pemuncak Grup 8 dengan 4 poin, pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup, untuk menghindari tersingkir dari Piala Dunia.

Menurut surat kabar “Mundo Deportivo”, mengutip laporan dari “El Espectador Deportes”, para pemimpin tim, yaitu Sergio Rochet, Manuel Ogarti, Rodrigo Bentancur, dan Fede Valverde, meminta diadakannya pertemuan dengan pelatih Bielsa.

Pertemuan tersebut diadakan karena ketidakpuasan terhadap beban fisik yang berat dalam sesi latihan, yang menurut mereka menyebabkan cedera dan kelelahan sehingga menghalangi para pemain untuk bertanding dalam kondisi terbaik.