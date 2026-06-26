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Konspirasi terhadap Bielsa... 48 menit yang membongkar kelemahan Uruguay menjelang laga melawan Spanyol

Uruguay vs Spain
Uruguay
Spain
World Cup
M. Bielsa
L. Suarez
F. Valverde
Uruguay
Spanyol

Bielsa menuduh para pemain Uruguay berusaha menggulingkannya karena kasus Suárez

Tim nasional Uruguay sedang berada dalam kondisi yang sangat tegang menjelang pertandingan melawan Spanyol, dini hari besok, pada pertandingan penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Uruguay memulai turnamen Piala Dunia ini dengan performa yang kurang memuaskan, setelah menemui kendala pada dua pertandingan pertama, dengan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Cape Verde.

Hasil-hasil ini menempatkan tim asuhan pelatih asal Uruguay, Marcelo Bielsa, dalam posisi yang sangat sulit.

Uruguay kini hanya memiliki satu pilihan: mengalahkan Spanyol, pemuncak Grup 8 dengan 4 poin, pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup, untuk menghindari tersingkir dari Piala Dunia.

Menurut surat kabar “Mundo Deportivo”, mengutip laporan dari “El Espectador Deportes”, para pemimpin tim, yaitu Sergio Rochet, Manuel Ogarti, Rodrigo Bentancur, dan Fede Valverde, meminta diadakannya pertemuan dengan pelatih Bielsa.

Pertemuan tersebut diadakan karena ketidakpuasan terhadap beban fisik yang berat dalam sesi latihan, yang menurut mereka menyebabkan cedera dan kelelahan sehingga menghalangi para pemain untuk bertanding dalam kondisi terbaik.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Para pemain Uruguay menentang rencana Bielsa menjelang laga melawan Spanyol

    Menurut sumber yang sama, pertemuan tersebut berlangsung selama 48 menit, dan Bielsa menunjukkan kemarahannya kepada beberapa pemain setelah mereka meragukan rencana taktis yang akan ia terapkan saat menghadapi Spanyol.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa pelatih asal Argentina itu berencana menghadapi tim nasional Spanyol dengan gaya permainan yang sangat agresif, namun para pemain Uruguay tidak setuju dengan ide tersebut, dan meminta agar ia mundur ke area pertahanan serta mengandalkan serangan balik saat menghadapi tim asuhan Luis de la Fuente.

    Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Bielsa menegur beberapa pemainnya dan menuduh mereka berusaha menggulingkannya dari jabatannya, menyusul kontroversi yang muncul setelah Luis Suárez dan Nahitan Nández dicoret dari skuad Uruguay yang akan berlaga di Piala Dunia.

    Berita-berita yang datang dari Uruguay ini menempatkan tim nasional di tengah badai kontroversi menjelang pertandingan penentu melawan Spanyol.

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