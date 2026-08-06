Kompany menegaskan bahwa target utama Bayern Munich untuk musim mendatang adalah merebut trofi Liga Champions. Berbicara menjelang laga persahabatan pramusim timnya melawan Aston Villa di Hong Kong besok, Jumat, mantan kapten Manchester City itu tidak menghindar dari tekanan yang datang bersama tugas menangani raksasa Jerman tersebut, meski ia menegaskan tim harus tetap membumi seiring berjalannya musim.

"Sekarang untuk saat ini saya mengatakan: Target kami adalah memenangi Liga Champions, tidak ada keraguan soal itu. Dan selama musim berjalan saya akan mengatakan bahwa kami harus fokus pada pertandingan berikutnya," jelas Kompany. Sejak menangani Bayern pada musim panas 2024, pelatih asal Belgia itu membawa tim mencapai perempat-final Liga Champions pada musim debutnya sebelum disingkirkan Inter Milan, lalu tersingkir di semi-final musim lalu oleh juara akhirnya, Paris Saint-Germain.