Getty Images Sport
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Kompany membidik treble untuk Bayern Munich, tetapi memperingatkan: "Itu akan sulit"
Membidik puncak Liga Champions
Kompany menegaskan bahwa target utama Bayern Munich untuk musim mendatang adalah merebut trofi Liga Champions. Berbicara menjelang laga persahabatan pramusim timnya melawan Aston Villa di Hong Kong besok, Jumat, mantan kapten Manchester City itu tidak menghindar dari tekanan yang datang bersama tugas menangani raksasa Jerman tersebut, meski ia menegaskan tim harus tetap membumi seiring berjalannya musim.
"Sekarang untuk saat ini saya mengatakan: Target kami adalah memenangi Liga Champions, tidak ada keraguan soal itu. Dan selama musim berjalan saya akan mengatakan bahwa kami harus fokus pada pertandingan berikutnya," jelas Kompany. Sejak menangani Bayern pada musim panas 2024, pelatih asal Belgia itu membawa tim mencapai perempat-final Liga Champions pada musim debutnya sebelum disingkirkan Inter Milan, lalu tersingkir di semi-final musim lalu oleh juara akhirnya, Paris Saint-Germain.
- Getty Images Sport
Sulitnya berkembang
Terlepas dari dahaga akan trofi, Kompany memperingatkan bahwa meningkatkan level klub sebesar Bayern merupakan tugas yang sangat besar. Ia mencatat bahwa kesuksesan diukur bukan hanya dari trofi, tetapi juga dari standar statistik tinggi yang ditetapkan tim dalam hal produktivitas gol dan konsistensi kemenangan. Sang pelatih kepala meyakini bahwa mencapai level lain memang mungkin, tetapi itu menuntut eksekusi yang nyaris sempurna sepanjang tahun.
"Sulit untuk menjadi lebih baik, ini bukan hanya soal trofi yang telah kami menangkan, tetapi juga jumlah gol dan pertandingan yang telah kami menangi. Itu mungkin, tetapi sulit," tambah pria Belgia itu. Rekornya di kompetisi domestik bersama Bayern menegaskan standar tersebut, setelah mengamankan gelar Bundesliga secara beruntun dalam dua musim terakhir, bersama DFB-Pokal musim lalu dan Franz Beckenbauer Supercup.
Kedalaman skuad dan kekhawatiran kebugaran
Untuk memuluskan upaya mengejar Bundesliga, DFB-Pokal, dan kejayaan di Eropa, Kompany menyoroti pentingnya memiliki skuad yang dalam dan sehat. Bayern sudah aktif di bursa transfer, menghabiskan sekitar €100 juta untuk mendatangkan Nathaniel Brown dan Ismael Saibari, menambah kualitas pada skuad yang sudah diperkuat nama-nama seperti Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz.
"Untuk memenangi Bundesliga, piala, Liga Champions, untuk itu kami membutuhkan seluruh skuad, bugar dan sehat. Kami harus memanfaatkannya dengan baik dan terus berkembang. Kami sudah melakukannya, tetapi semoga itu akan membantu kami mencapai tujuan kami," kata Kompany.
- Getty Images
Awal musim yang sibuk
Bayern Munich akan menuntaskan tur pramusim Asia mereka yang berlangsung selama delapan hari pada Sabtu ini sebelum kembali ke Eropa untuk menjalani fase akhir pramusim. Ujian besar pertama bagi tim asuhan Kompany akan datang pada 22 Agustus, saat mereka menghadapi rival Borussia Dortmund di Franz Beckenbauer Supercup. Laga pembuka bergengsi ini akan menjadi tolok ukur yang jelas untuk kesiapan tim sebelum kampanye liga domestik dimulai.
Sang juara bertahan akan secara resmi memulai upaya mempertahankan gelar Bundesliga mereka pada 28 Agustus melawan VfB Stuttgart. Dengan tekanan yang terus meningkat, tim asuhan Kompany harus segera menemukan ritme mereka jika ingin mewujudkan visi sang pelatih tentang dominasi total.
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