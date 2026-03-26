"Kombinasi Sempurna" Kovacs dan Pemain Impian yang Tak Terduga: Begini Cara BVB di Bawah Ole Book Memperbaiki Masalah Utama

Selama tiga tahun terakhir, BVB telah mengeluarkan total 71,5 juta euro untuk biaya transfer Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Marcel Sabitzer, dan Salih Özcan. Tujuan untuk menemukan pengganti yang cocok bagi Jude Bellingham, yang pindah ke Real Madrid pada 2023, belum tercapai (hingga saat ini). Sementara Groß sudah tidak ada lagi di sana—pada musim dingin ia kembali ke klub lamanya, Brighton & Hove Albion, di Liga Premier— dan Özcan akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada musim panas, Chukwuemeka, adik Bellingham, dan Sabitzer (belum) menjadi rekrutan yang mungkin diharapkan oleh para petinggi BVB.

Hanya Felix Nmecha, yang didatangkan dari VfL Wolfsburg pada musim panas yang sama dengan biaya transfer 30 juta euro, yang akhirnya menunjukkan performa terbaiknya setelah lebih dari dua setengah tahun adaptasi dan menjadi pilar penting dalam tim setidaknya sejak musim ini. Terutama di lini pertahanan, Kovac kekurangan alternatif yang sesungguhnya di posisi gelandang bertahan, karena Nmecha, Bellingham, Chukwuemeka, dan Sabitzer semuanya lebih unggul dalam permainan menyerang atau membangun serangan. Özcan, satu-satunya pemain yang benar-benar berorientasi defensif, tidak akan tersedia lagi mulai musim depan, sehingga hanya tersisa kapten Can, yang secara teori memang bisa mengisi peran tersebut, namun seperti yang telah disebutkan, ia kini absen karena cedera dan lebih cocok bermain sebagai bek tengah.

Sebagai opsi, nama Kennet Eichhorn dari Hertha BSC terus-menerus disebut-sebut dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Pemain yang baru berusia 16 tahun ini merayakan terobosannya musim ini bersama Hertha BSC dan, berkat bakat alaminya, sudah dianggap sebagai janji besar untuk masa depan. Sebagai langkah karier berikutnya, BVB tentu akan cocok bagi Eichhorn, terutama karena ia sudah memiliki kematangan fisik yang luar biasa meskipun usianya masih sangat muda. Selain itu, ia memiliki stamina yang luar biasa, memiliki kualitas dalam membangun serangan, dan tidak segan-segan terlibat dalam duel-duel keras (7 kartu kuning dalam 15 pertandingan).

Keuntungan mutlak bagi BVB: Ada kebutuhan di posisi andalan Eichhorn, pemain berusia 16 tahun ini bisa langsung memainkan peran penting di klub besar, dan dalam kontraknya yang berlaku hingga 2029 terdapat klausul pelepasan sebesar sepuluh hingga dua belas juta euro. Hal ini dilaporkan oleh Sky. Artinya: Jika Book, Kovac, dan Ricken dapat menunjukkan prospek yang jelas di Dortmund yang sesuai dengan keinginan pemain, sebuah transfer yang menguntungkan dengan harga yang wajar bisa terwujud.

Namun, situasinya menjadi rumit jika melihat persaingan yang harus dihadapi Borussia dalam transfer ini. Meskipun FC Bayern dilaporkan tidak lagi tertarik, masih ada beberapa klub besar seperti FC Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain, dan Real Madrid yang masih berada dalam perburuan. Apakah perpindahan klub bisa terjadi pada musim panas ini pun masih dipertanyakan. Di satu sisi, Eichhorn mengalami cedera pergelangan kaki yang parah pada Januari, sehingga kemungkinan besar ia harus absen sepanjang musim. Di sisi lain, Hertha sangat ingin memperpanjang kontrak dengan talenta muda berbakat ini, yang akan membuat klausul pelepasan menjadi jauh lebih tinggi dan kemungkinan besar ia akan tetap bertahan setidaknya satu musim lagi di Hertha.

Menurut kabar, Kaishu Sano dari 1. FSV Mainz 05 (belum) masuk dalam daftar incaran BVB, namun tetap menarik. Pemain Jepang berusia 25 tahun ini adalah tipe pemain yang seharusnya diimpikan oleh pelatih seperti Kovac. Kuat dalam bertahan, pandai dalam duel, dan memiliki pemahaman permainan yang luar biasa, yang memungkinkannya membaca jalur umpan sejak dini dan menutup ruang dengan cerdas. Di saat yang sama, Sano juga mampu berbuat banyak dengan bola di kakinya, seperti yang dapat diamati secara mengesankan dalam kemenangan Mainz atas Eintracht Frankfurt akhir pekan lalu.

Di sana, ia tidak hanya berperan penting dalam terciptanya kedua gol, tetapi juga memberikan dua umpan akurat kepada rekan setimnya Sheraldo Becker, yang masing-masing nyaris gagal melewati kiper SGE Michael Zetterer dan tiang gawang, sehingga Sano gagal masuk dalam daftar pemberi assist. Dua influencer sepak bola, Niklas Levinsohn dan Nico Heymer, juga mendukung transfer pemain Jepang ini ke BVB dalam podcast mereka '50+2': "Kaishu Sano dan Niko Kovac sebenarnya adalah 'pasangan yang sempurna'. Semua yang diinginkan Kovac sebagai pelatih, Sano tunjukkan di lapangan. Dia adalah peluang di bursa transfer yang harus dipertimbangkan BVB. Jika ada klausul yang menyatakan dia bisa pindah dengan harga 30 juta euro, maka Dortmund harus segera bertindak."