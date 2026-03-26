Nils-Ole Book
Christian Guinin

"Kombinasi Sempurna" Kovacs dan Pemain Impian yang Tak Terduga: Begini Cara BVB di Bawah Ole Book Memperbaiki Masalah Utama

Bukan hanya karena perombakan pada posisi direktur olahraga, BVB akan menghadapi perubahan besar dalam susunan pemainnya pada musim panas mendatang. Beberapa pemain yang telah lama bergabung akan meninggalkan klub — dan bahkan tanpa kepergian mereka, masih ada beberapa masalah dalam susunan skuad yang harus segera diatasi.

Sebagai pengganti Sebastian Kehl, tugas utama untuk menangani isu-isu ini kini berada di pundak tokoh kunci baru, Nils-Ole Book.

Sebagai direktur olahraga di Elversberg, Book berhasil membangun reputasi yang sangat baik, antara lain karena ia mampu menemukan pemain-pemain seperti Nick Woltemade (Newcastle United), Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim), dan Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) sejak dini, meskipun klub kecil tersebut memiliki keterbatasan finansial yang jelas. Dalam perkenalannya pada hari Rabu, mantan pemain liga kedua ini mengatakan bahwa ia tidak akan benar-benar mengubah pendekatannya, meskipun peluangnya kini berbeda: "Pada dasarnya, saya percaya bahwa pemain sepak bola yang bagus adalah pemain sepak bola yang bagus di liga mana pun. Kami akan mencoba menemukan bakat-bakat yang dapat membuat Borussia Dortmund menjadi lebih baik. Di sini, saya memiliki peluang lain dalam hal pemantauan dan analisis – dan saya akan memanfaatkannya. (...)."

Manajer Olahraga Lars Ricken menekankan terkait perencanaan skuad dan reputasi pengganti Kehl: "Kami tidak akan bermain dengan tim U21 di masa depan. Kami tidak bisa mengatakan 'pemuda sedang belajar', dan pada akhirnya kami finis di posisi ketujuh lalu saling berpelukan. Kami memang membutuhkan campuran."

Bagaimanapun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di BVB. Di posisi mana yang perlu ditangani? Siapa yang sedang dibicarakan? Dan pemain mana yang mungkin cocok untuk Borussia Dortmund di luar rumor saat ini?

  Ramon Hendriks Stuttgart

    Masalah Utama BVB 1 - Lini Belakang: Apakah VfB Stuttgart akan kembali menjadi korban?

    Ini mungkin menjadi masalah terbesar menjelang musim depan. Karena preferensi Pelatih Niko Kovac terhadap formasi tiga bek, lini pertahanan tengah sering kali kekurangan pemain pada musim ini akibat cedera jangka panjang. Yang lebih parah lagi, FC Chelsea memanggil kembali pemain pinjaman Aaron Anselmino pada jendela transfer musim dingin lalu, yang hingga saat itu telah menampilkan performa yang sangat meyakinkan dengan seragam BVB dan bahkan dikabarkan telah membangkitkan harapan di kalangan beberapa petinggi klub untuk tetap bertahan melampaui akhir musim.

    Secara teori, saat ini ada enam pemain—Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, Niklas Süle, Luca Reggiani, Emre Can, dan Filippo Mane—yang bersaing untuk tiga posisi di starting eleven. Apa yang pada pandangan pertama tidak terlihat terlalu kritis, ternyata terungkap saat diteliti lebih dalam. Can harus absen dalam waktu lama karena cedera ligamen silang yang dialaminya pada akhir Februari saat pertandingan puncak melawan FC Bayern - kembalinya ke lapangan kemungkinan besar baru akan terjadi paling cepat pada akhir musim gugur. Mane juga sedang mengalami cedera, meskipun situasinya tidak seketat Can. Bagaimanapun, pemain berusia 21 tahun itu kemungkinan tidak akan direncanakan sebagai pemain inti tetap mengingat ambisi Dortmund; penampilannya sejauh ini terlalu tidak stabil dan tidak konsisten.

    Sementara itu, Süle akan meninggalkan BVB pada musim panas ini setelah empat tahun bersama klub, kontrak pemain berusia 30 tahun ini tidak akan diperpanjang. Karena masa depan Schlotterbeck juga masih belum pasti—meski tanda-tanda perpanjangan kontrak belakangan ini semakin kuat—BVB hanya akan memiliki tiga pemain untuk posisi bek tengah yang bisa diandalkan dalam jangka panjang, yaitu Anton, Bensebaini, dan Reggiani yang dipromosikan dari tim U19. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa tindakan harus segera diambil.

    Solusi mungkin datang dari VfB Stuttgart, seperti yang sering terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Di sana, ada pemain yang sangat menarik bernama Ramon Hendriks yang terikat kontrak, yang dapat membantu BVB dalam berbagai hal. Pertama, pemain Belanda berusia 24 tahun ini, yang dibeli Stuttgart dari Feyenoord Rotterdam dengan harga sangat murah sebesar satu juta euro hampir dua tahun lalu, termasuk di antara bek tengah terbaik dan paling konsisten di musim Bundesliga saat ini. Karena Stuttgart di bawah asuhan Sebastian Hoeneß juga sesekali bermain dengan formasi tiga bek, posisi tersebut sama sekali bukan hal baru bagi Hendriks.

    Selain itu, pemain berusia 24 tahun ini sangat fleksibel dalam penempatannya. Di VfB, selain berperan sebagai bek tengah kiri, ia juga pernah bermain sebagai bek kiri dalam formasi empat bek dan bahkan sebagai gelandang sayap kiri dalam formasi 3-4-1-2, yaitu sistem yang sama persis dengan yang diterapkan Kovac di Dortmund. Meskipun BVB memiliki opsi yang sangat solid di posisi ini dalam diri Daniel Svensson, sejauh ini belum ada alternatif pemain lain. Apakah Kaua Prates, yang baru berusia 17 tahun dan telah direkrut untuk musim mendatang, akan mampu langsung mengisi kekosongan ini, masih patut diragukan. Transfer talenta muda Brasil ini lebih tepat diartikan sebagai janji untuk masa depan.

  Kaishu Sano Mainz 05

    Posisi yang Perlu Diperkuat BVB 2 - Gelandang Bertahan/Tengah: Kovacs, "Pasangan Sempurna" atau Bakat Luar Biasa?

    Selama tiga tahun terakhir, BVB telah mengeluarkan total 71,5 juta euro untuk biaya transfer Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Marcel Sabitzer, dan Salih Özcan. Tujuan untuk menemukan pengganti yang cocok bagi Jude Bellingham, yang pindah ke Real Madrid pada 2023, belum tercapai (hingga saat ini). Sementara Groß sudah tidak ada lagi di sana—pada musim dingin ia kembali ke klub lamanya, Brighton & Hove Albion, di Liga Premier— dan Özcan akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada musim panas, Chukwuemeka, adik Bellingham, dan Sabitzer (belum) menjadi rekrutan yang mungkin diharapkan oleh para petinggi BVB.

    Hanya Felix Nmecha, yang didatangkan dari VfL Wolfsburg pada musim panas yang sama dengan biaya transfer 30 juta euro, yang akhirnya menunjukkan performa terbaiknya setelah lebih dari dua setengah tahun adaptasi dan menjadi pilar penting dalam tim setidaknya sejak musim ini. Terutama di lini pertahanan, Kovac kekurangan alternatif yang sesungguhnya di posisi gelandang bertahan, karena Nmecha, Bellingham, Chukwuemeka, dan Sabitzer semuanya lebih unggul dalam permainan menyerang atau membangun serangan. Özcan, satu-satunya pemain yang benar-benar berorientasi defensif, tidak akan tersedia lagi mulai musim depan, sehingga hanya tersisa kapten Can, yang secara teori memang bisa mengisi peran tersebut, namun seperti yang telah disebutkan, ia kini absen karena cedera dan lebih cocok bermain sebagai bek tengah.

    Sebagai opsi, nama Kennet Eichhorn dari Hertha BSC terus-menerus disebut-sebut dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Pemain yang baru berusia 16 tahun ini merayakan terobosannya musim ini bersama Hertha BSC dan, berkat bakat alaminya, sudah dianggap sebagai janji besar untuk masa depan. Sebagai langkah karier berikutnya, BVB tentu akan cocok bagi Eichhorn, terutama karena ia sudah memiliki kematangan fisik yang luar biasa meskipun usianya masih sangat muda. Selain itu, ia memiliki stamina yang luar biasa, memiliki kualitas dalam membangun serangan, dan tidak segan-segan terlibat dalam duel-duel keras (7 kartu kuning dalam 15 pertandingan).

    Keuntungan mutlak bagi BVB: Ada kebutuhan di posisi andalan Eichhorn, pemain berusia 16 tahun ini bisa langsung memainkan peran penting di klub besar, dan dalam kontraknya yang berlaku hingga 2029 terdapat klausul pelepasan sebesar sepuluh hingga dua belas juta euro. Hal ini dilaporkan oleh Sky. Artinya: Jika Book, Kovac, dan Ricken dapat menunjukkan prospek yang jelas di Dortmund yang sesuai dengan keinginan pemain, sebuah transfer yang menguntungkan dengan harga yang wajar bisa terwujud.

    Namun, situasinya menjadi rumit jika melihat persaingan yang harus dihadapi Borussia dalam transfer ini. Meskipun FC Bayern dilaporkan tidak lagi tertarik, masih ada beberapa klub besar seperti FC Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain, dan Real Madrid yang masih berada dalam perburuan. Apakah perpindahan klub bisa terjadi pada musim panas ini pun masih dipertanyakan. Di satu sisi, Eichhorn mengalami cedera pergelangan kaki yang parah pada Januari, sehingga kemungkinan besar ia harus absen sepanjang musim. Di sisi lain, Hertha sangat ingin memperpanjang kontrak dengan talenta muda berbakat ini, yang akan membuat klausul pelepasan menjadi jauh lebih tinggi dan kemungkinan besar ia akan tetap bertahan setidaknya satu musim lagi di Hertha.

    Menurut kabar, Kaishu Sano dari 1. FSV Mainz 05 (belum) masuk dalam daftar incaran BVB, namun tetap menarik. Pemain Jepang berusia 25 tahun ini adalah tipe pemain yang seharusnya diimpikan oleh pelatih seperti Kovac. Kuat dalam bertahan, pandai dalam duel, dan memiliki pemahaman permainan yang luar biasa, yang memungkinkannya membaca jalur umpan sejak dini dan menutup ruang dengan cerdas. Di saat yang sama, Sano juga mampu berbuat banyak dengan bola di kakinya, seperti yang dapat diamati secara mengesankan dalam kemenangan Mainz atas Eintracht Frankfurt akhir pekan lalu.

    Di sana, ia tidak hanya berperan penting dalam terciptanya kedua gol, tetapi juga memberikan dua umpan akurat kepada rekan setimnya Sheraldo Becker, yang masing-masing nyaris gagal melewati kiper SGE Michael Zetterer dan tiang gawang, sehingga Sano gagal masuk dalam daftar pemberi assist. Dua influencer sepak bola, Niklas Levinsohn dan Nico Heymer, juga mendukung transfer pemain Jepang ini ke BVB dalam podcast mereka '50+2': "Kaishu Sano dan Niko Kovac sebenarnya adalah 'pasangan yang sempurna'. Semua yang diinginkan Kovac sebagai pelatih, Sano tunjukkan di lapangan. Dia adalah peluang di bursa transfer yang harus dipertimbangkan BVB. Jika ada klausul yang menyatakan dia bisa pindah dengan harga 30 juta euro, maka Dortmund harus segera bertindak."

    Posisi yang Perlu Diperbaiki di BVB 3 - Gelandang Serang: Bakat dari Divisi Dua atau Pemain Seharga 40 Juta Euro dari Liga Premier?

    Sama seperti di lini belakang dan lini tengah bertahan, posisi di belakang para penyerang pun mencatat kepergian pemain penting pada musim panas ini. Kontrak Julian Brandt tidak akan diperpanjang, sehingga karier pemain berusia 29 tahun itu bersama BVB berakhir setelah tujuh tahun bersama. Selain Chukwuemeka, yang memang bisa bermain satu posisi lebih ke belakang sebagai bagian dari duo gelandang bertahan namun masih memiliki kekurangan fisik yang signifikan (belum pernah bermain penuh 90 menit sepanjang kariernya!), hampir tidak ada kandidat di skuad BVB saat ini yang bisa menggantikan peran Brandt. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk bertindak di sini jika Kovac ingin mempertahankan sistemnya dengan seorang gelandang serang di belakang dua penyerang atau dua gelandang serang yang beroperasi di ruang tengah di belakang seorang penyerang.

    Terkait hal ini, tiga opsi terakhir kali dibicarakan. Louey Ben Farhat dari Karlsruher SC, Archie Gray dari Tottenham Hotspur, dan Nikola Vlasic dari FC Torino. Yang pertama akan menjadi opsi termurah dengan biaya transfer yang dikabarkan sebesar sepuluh hingga dua belas juta euro, namun ia harus terlebih dahulu menyesuaikan diri dengan tempo Bundesliga. Di Karlsruhe, pemain berusia 19 tahun ini menjalani musim yang kuat; paling lambat setelah pulih dari patah tulang metatarsal yang membuatnya absen dari akhir Agustus hingga akhir Desember, ia menjadi bagian tak tergantikan dari skuad inti di bawah asuhan pelatih KSC, Christian Eichner. Dalam 13 pertandingan di liga kedua, ia mencetak lima gol dan dua assist, yang menurut rumor juga menarik minat Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen, Atalanta Bergamo, Como Calcio, Olympique Lyon, dan OGC Nice.

    Untuk Gray dan Vlasic, Schwarzgelben harus merogoh kocek lebih dalam. Seperti Farhat, pemain Inggris berusia 20 tahun ini masih relatif muda, namun memiliki pengalaman yang jauh lebih kaya. Di tengah tim Spurs yang secara keseluruhan sangat mengecewakan, Gray termasuk salah satu dari sedikit titik terang. Karena Tottenham akan melewatkan kompetisi internasional dan harus berhati-hati agar tidak terdegradasi, pemain yang telah 16 kali membela timnas U-21 ini hampir pasti akan sulit dipertahankan pada musim panas nanti.

    Masalah bagi BVB: Klub London tersebut dilaporkan mematok biaya transfer yang tidak sedikit untuk pemain berusia 20 tahun ini - angka yang beredar sekitar 35 hingga 40 juta euro. Transfer semacam itu hanya bisa dibiayai di Dortmund jika pemain lain hengkang dan menghasilkan dana transfer. Penjualan Nmecha yang baru-baru ini menjadi perbincangan kini sudah tidak lagi menjadi opsi setelah perpanjangan kontraknya yang lebih awal, yang membuat Karim Adeyemi menjadi satu-satunya kandidat yang mungkin. Namun, peluangnya pun tampaknya tidak optimal, mengingat semakin banyak calon pembeli yang mundur dari rencana perekrutan.

    Sementara itu, Vlasic dilaporkan memiliki pendukung kuat di internal BVB, yaitu Kovac. Ia hampir seperti salinan Brandt, dapat dimainkan sebagai penyerang sayap, gelandang serang, dan juga di sayap kiri. Di Torino, ia adalah pemain serang terpenting selain Giovanni Simeone dan sedang menjalani musim terbaik dalam kariernya, terutama dalam hal mencetak gol. Namun, dia pun tampaknya tidak akan murah. Meskipun kontraknya berakhir pada 2027, klub memiliki opsi perpanjangan hingga 2028. West Ham pernah menawar Vlasic sebesar 30 juta euro, dan Torino kemungkinan akan mengacu pada harga tersebut. Setidaknya: Menurut Tuttosport, BVB dilaporkan telah melakukan kontak awal.

    Masalah BVB ke-4 - Sayap penyerang: Bisakah dua pemain yang kembali itu menjadi solusinya?

    Jika memang Adeyemi dan BVB tidak dapat mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya yang masih berlaku hingga 2027, maka penjualan pada musim panas mendatang hampir pasti tak terhindarkan. Hal ini pada gilirannya akan membuka masalah baru dalam skuad Dortmund, di mana Borussia memang tidak memiliki kedalaman skuad yang memadai. Dalam skuad BVB saat ini, Adeyemi adalah satu-satunya pemain sayap klasik. Bahkan jika Kovac biasanya tidak menggunakan pemain seperti itu dalam formasi 3-4-2-1-nya, kepergian Adeyemi akan membuat variasi taktis tim semakin berkurang.

    Di satu sisi, BVB bisa menutup celah ini dengan pemain internal, yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada Julien Duranville yang sangat diunggulkan setelah kembali dari masa peminjaman di FC Basel. Di Swiss, Duranville tampaknya bisa beradaptasi dengan baik dan terhindar dari cedera. Pemain berusia 19 tahun ini telah tampil dalam sepuluh pertandingan dan berkontribusi dalam dua gol.

    Di sisi lain, rumor tentang kembalinya Jadon Sancho semakin kencang. Mantan idola penonton ini akan tersedia tanpa biaya transfer pada musim panas mendatang setelah masa pinjamannya yang berantakan di Manchester United, yang membuatnya sangat menarik bagi BVB. Menurut laporan Sky, Presiden BVB Hans-Joachim Watzke secara khusus berusaha "secara intensif di belakang layar" agar pemain Inggris itu kembali mengenakan seragam hitam-kuning di masa depan. Dengan demikian, pintu terbuka untuk kembalinya Sancho, dan Dortmund berasumsi bahwa ia bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan dibandingkan dengan kontrak XXL-nya di Manchester United. Menurut Bild, Sancho harus memenuhi dua syarat untuk pindah ke Dortmund: melepaskan uang tunai yang sebenarnya lazim di industri ini dan menerima gaji tahunan maksimal lima juta euro.

    Ricken dan Kovac juga telah memberikan sinyal positif dan semakin terbuka terhadap upaya pemulangan tersebut. Dalam diskusi yang sedang berlangsung, argumen pro tampaknya lebih dominan. Namun, masih belum jelas apakah kedatangan direktur olahraga baru dapat mengubah situasi ini.

